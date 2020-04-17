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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan 31 ilde bugün denetim

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde, bugün 15.00- 24.00 saatlerinde polis ve jandarma ekiplerince uygulama yapılacağı, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan iş yeri sahipleri ve vatandaşlara işlem yapılacağı açıklandı.

17.04.2020 10:41 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:41
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan 31 ilde bugün denetim

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde, bugün 15.00- 24.00 saatlerinde polis ve jandarma ekiplerince uygulama yapılacağı, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan iş yeri sahipleri ve vatandaşlara işlem yapılacağı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'nca hafta sonu sokağa çıkma yasağı bulunan 31 il valiliğine kısıtlama başlamadan önce talimat gönderildi. Bakanlıkça salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma yasağının ve daha önce alınan tedbirlerin etkinliğini artırmak amacıyla bu illerde 15.00- 24.00 saatlerinde uygulama yapılması istendi. Bu kapsamda belirtilen saatler arasında market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde ve sokaklar ile akaryakıt istasyonları gibi yerlerde, sosyal mesafe kuralı ile maske kullanımı uygulamalarına ilişkin denetimler en üst seviyede yapılacak. Toplu taşıma araçlarında ve duraklarda sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamalar gerçekleştirilecek. Saat 21.00 itibarıyla kapalı olması gereken market gibi iş yerleri ile açık olması muhtemel fırın, büfe, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan alışveriş alanları da kontrol edilecek.

Sosyal mesafe ihlallerinin olabileceği yerlerde, sosyal mesafeyi sağlayacak tedbirler alınacak. Ayrıca alınan kararlara uymayan iş yeri sahipleri ve vatandaşlara 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

Bakanlık, valiliklerden söz konusu kontrol, denetim ve gerektiğinde sosyal mesafe tedbirlerinin alınarak uygulanabilmesi adına görevlendirme ve planlamaların ivedilikle yapılmasını ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel
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