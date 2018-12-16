Tatilciler Uludağ'a Akın Etti, Teleferik ve Teleskilerde Uzun Kuyruklar Oluştu

Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Oteller yüzde yüz dolarken, pistlerde adım atacak yer kalmadı. Hafta sonu tatilini fırsat bilen tatilciler eğlenmek için Uludağ'a akın etti. Teleferik ve teleskilerde uzun kuyruklar oluştu.

HAVA SICAKLIĞI -8 DERECEYE KADAR DÜŞEBİLİYOR

Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu tatili nedeniyle yaşanan yoğunluk sürüyor. Oteller bölgesine gelen çok sayıda tatilci ve günübirlikçi, kayak pistlerine adeta akın etti. Bazı tatilcilerin zirvede öz çekim yapması ilginç görüntüler oluşturdu. Yaşanan yoğunluk nedeniyle teleski, teleferik ve telesiyej tesisleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Oteller bölgesine gelen vatandaşlar ise zaman zaman trafikte sıkışıklığa sebep oldu.

KAR YAĞIŞI BEKLENMİYOR

Ayrıca oteller bölgesinde kar kalınlığı 60 santimetre olarak ölçülürken, Uludağ'daki oteller ve diğer konaklama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 8, en yüksek ise 0 derece ölçüldüğü beyaz cennette kar yağışı beklenmiyor.

TATİLCİLERİN ÇOĞU İSTANBUL'DAN GELİYOR

Uludağ'a tatile gelen Gizem Uzunkaya, " İstanbul'dan geliyorum, daha önce Uludağ'a gelmiştim birkaç defa daha. Burada vaktimizi kayak yaparak geçiriyoruz. Baya bir eğleniyoruz, 10 kişilik arkadaş grubu ile geldik. Hava da çok güzel kar kalınlığı da çok iyi baya bir eğlenceli. Şu anda pistler çok yoğun. Genelde ambulans sesi duyuyorum ama herhalde onlar pistlerde sakatlananlar için geliyorlar" diye konuştu.