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Hafta sonu Yılbaşı Festivaline yoğun ilgi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı'nda başlattığı Yılbaşı Festivali hafta sonu yoğun ilgi gördü.

23.12.2019 14:27 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:32 Hafta sonu Yılbaşı Festivaline yoğun ilgi
Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı'nda başlattığı Festivali hafta sonu yoğun ilgi gördü. Pazar günü de festival alanına akın eden Antalyalılar ve turistler konserler, sahne gösterileri ve çeşitli etkinliklerle yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği etkinliklerle yeni yıl heyecanını Antalyalılara dolu dolu yaşatıyor. Antalya, 2020'yi Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirdiği Yılbaşı Festivali karşılıyor. Yeni Yıl heyecanını bir hafta öncesinden başlatan festivale Pazar günü de binlerce kişi akın etti. Vatandaşlar kadar Antalya'da yaşayan yerleşik yabancılar ve turistlerin de büyük ilgi gösterdiği festivalde birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Noel Baba DJ performans, Grup Soğuk Ft. Zehra Tezcan konserleri izleyenleri coştururken, Grup Crystal Band ve Christmas Band gösterileri doyasıya eğlendirdi. Dev maskotlar, tahta bacak, kar küresi, yılbaşı ağaçları, interaktif tombala, çocuk oyun alanları ve büyüleyici kar yağdırma efekti ile yeni yıl coşkusu festival alanında en güzel şekilde yaşandı. Ayrıca festival çarşısında yer alan el yapımı oyma ahşap ürünler, bez oyuncaklar, takılar, yılbaşı aksesuarları, ve yöresel ürünler stantlarında alışveriş yapan vatandaşlara çeşitli lezzetler de sunuluyor. Festival, 31 Aralık'a kadar devam edecek. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı, Antalya, Yılbaşı, Güncel

Kaynak: İHA

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