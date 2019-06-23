23.06.2019 12:54
Haberler » Güncel » Haber

Hafta sonunu fırsat bilen çocuklar, Anzele suyuna girdi

Hafta sonunu fırsat bilen çocuklar, Anzele suyuna girdi

Diyarbakır'da güneşin kendini göstermesiyle birlikte sıcaktan bunalan çocuklar hafta sonunu da fırsat bilip, tarihi Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı'ndaki süs havuzunda yüzmenin keyfini çıkardı.

Diyarbakır 'da güneşin kendini göstermesiyle birlikte sıcaktan bunalan çocuklar hafta sonunu da fırsat bilip, tarihi Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı'ndaki süs havuzunda yüzmenin keyfini çıkardı.

Diyarbakır'da güneşin kendisini göstermesini ve hafta sonunu da fırsat bilen çocuklar, Anzele Parkı'na koştu. Parktaki kaynak suyuna giren çocuklar, güneşin ve yüzmenin tadını çıkardı. Tehlikeli olmasına rağmen yüksek yerlerden suya atlayan çocuklar serinlerken aileleri ise gölgelik alanda suyun tadını çıkaran çocuklarını izledi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
sur , tarihi , diyarbakır , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:06 11. Cumhurbaşkanı Gül, oyunu kullandı
14:06 Saygılı: "Türk Kızılayı sorunlara çözüm odaklı yaklaşıyor"
14:06 Cem Yılmaz oyunu Beşiktaş'ta kullandı
14:06 Oyunu kullandıktan sonra kazada hayatını kaybetti
14:05 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oyunu kullandı
14:04 Trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
14:04 EKREM İMAMOĞLU OYUNU KULLANDI (2) (aktüel görüntüler)