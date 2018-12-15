Hafta Sonunu Fırsat Bilip Palandöken'e Akın Ettiler

Türkiye
'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Palandöken
'e hafta sonu tatilini fırsat bilerek gelen kayakseverler pistleri doldurdu.
Yurtta kayak sezonunu ilk açan şehir olan Erzurum
'da kar kalınlığının 49 santimetreye ulaştığı Palandöken Dağı'ndaki Palandöken Kayak Merkezi
, bir süre önce açılışı yapılan yeni kayak sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı kayakseveri ağırlıyor.
Son günlerde etkili olan kar yağışı sonrası hafta sonu tatilini fırsat bilerek kayak merkezine gelen kayakseverler, kızak, snowboard ve kayak takımlarıyla gönüllerince eğlendi. Genç
, yaşlı, çocuk her kesimin eğlenceli vakit geçirdiği kayak pistlerinde renkli görüntüler oluştu. Bazı çocukların kendi imkanlarıyla yaptıkları plastik kızaklar ile kayak yapması dikkati çekti.
Erzurumlu ilkokul öğrencisi Tuncay Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla karın üzerinde plastik çubuk parçalarıyla kaydıklarını söyledi.
Kayak takımları olmadığı için bu yöntemi denediklerini belirten Karaca, "Ayağımıza bu parçaları takıp pistin yukarısından kayarak aşağıya doğru geliyoruz. Bu şekilde kaymak zor oluyor ama karın tadını bu şekilde kayarak çıkartıyoruz. Kent merkezinde canımız sıkılıyor, biz de kayak merkezine gelerek plastik parçalarıyla kayıp eğlenceli vakit geçiriyoruz." dedi. Kars
'tan kayak yapmak amacıyla Erzurum'a gelen üniversite öğrencisi Kezban Çınar
, hafta sonunu Palandöken'de kayak yaparak geçirdiklerini belirtti.
"Herkese kayak yapmayı tavsiye ediyorum"
Kars'ta Cıbıltepe Kayak Merkezi
bulunmasına rağmen bu kez Palandöken'i tercih ettiklerini aktaran Çınar, şunları dile getirdi:
"Palandöken'de gayet eğlenceli zaman geçiriyoruz. Buranın ortamı çok güzel ve canlı müzik var. Kayak yapmak ilk başlayanlara korkutucu geliyor ama yavaş yavaş, düşe kalka kayak yapmayı öğreniyorsunuz. Herkese kayak yapmayı tavsiye ediyorum."
Faruk Katırsüren de kayak merkezinin güzel ve eğlenceli olduğunu ifade ederek, "Başka şehirlerde yaşayanlara göre daha şanlıyız. Erzurum'da kayak merkezimiz var ve bunu değerlendirmek istiyoruz. Her hafta sonu bizim için çok güzel, eğlenceli oluyor. Palandöken hem temiz havası hem de hafta sonununda güzel vakit geçirmek için güzel imkanlar sunuyor." dedi.
Türkiye,Palandöken
15 Aralık 2018 Cumartesi 15:27