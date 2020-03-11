Hafta sonunu İtalya'da geçiren AP Başkanı Sassoli kendini evinde karantinaya aldı
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli hafta sonunu koronavirüs (Covid-19) vakalarının Avrupa'da en yoğun görüldüğü İtalya'da geçirmesi nedeniyle tedbir amacıyla kendini Brüksel'deki evinde karantinaya aldı. Sassoli 14 gün boyunca evinden çalışacağını duyurdu.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli hafta sonunu koronavirüs (Covid-19) vakalarının Avrupa'da en yoğun görüldüğü İtalya 'da geçirmesi nedeniyle tedbir amacıyla kendini Brüksel 'deki evinde karantinaya aldı. Sassoli 14 gün boyunca evinden çalışacağını duyurdu.
Yapılan yazılı açıklamada, hafta sonu Roma'ya giden Sassoli'nin herhangi bir rahatsızlığı olmadığı ifade edildi. Sassoli, "Koronavirüse karşı herkes dikkatli olmalı, hepimiz hassas bir dönemden geçiyoruz. Avrupa Parlamentosu'nun çalışmaları devam edecek, hiçbir virüs demokrasiyi engelleyemez." şeklinde konuştu.
Yapılan yazılı açıklamada, hafta sonu Roma'ya giden Sassoli'nin herhangi bir rahatsızlığı olmadığı ifade edildi. Sassoli, "Koronavirüse karşı herkes dikkatli olmalı, hepimiz hassas bir dönemden geçiyoruz. Avrupa Parlamentosu'nun çalışmaları devam edecek, hiçbir virüs demokrasiyi engelleyemez." şeklinde konuştu.
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Kaynak: Euronews.com
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