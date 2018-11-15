Hafta Sonunu Klein'da Dansla Karşılayın

İyi müzik ve eğlencenin şehirdeki adresi Klein, bu hafta sonu elektroniğin müziğin başarılı iki ismini ağırlıyor. 16 Kasım Cuma gecesi "Deep Dip" ve "Swagon" parçalarıyla büyük ilgi gören ve eğlence adası Ibiza'nın en sevilen Dj'lerinden biri olan Alexander Georgiandis nam-ı diğer Detlef, Klein'da müzikseverlerle buluşacak.17 Kasım Cumartesi ise Generic Music işbirliğiyle elektronik müzik sahnesinin kalıplara sığmayan ismi Dj ve prodüktör Armen Miran, müthiş performansıyla kabindeki yerini alacak. Yayınladığı parçalarla en prestijli dijital platformlarda uzun süre zirvede kalan ve kendine özgü sound'unu büyü içinde sunan Armen Miran, geç saatlere kadar geceyi ateşleyecek.