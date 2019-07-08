Hafta sonunun en çok izlenen filmi Örümcek-adam: evden uzakta

"Örümcek-Adam™: Evden Uzakta"da, Tom Holland, "Avengers: Endgame"deki olayların ardından sonsuza dek değişmiş bir dünyada yeni tehditlere karşı durmak için harekete geçmesi gereken mahallemizin arkadaş canlısı Süper Kahraman'ı olarak geri dönüyor. Film Örümcek-Adam evrenini genişletirken, Peter Parker'ı kendi çöplüğü olan Queens-New York'tan ve güvenli limanından çıkartıp, aslında bir okul gezisi olması gereken –ama kahramanımızın en zorlu ve en destansı macerasına dönüşen bir– Avrupa turuna götürüyor.

Peter Parker ve arkadaşlarını –ve daha milyarlarca insanı– hayata döndüren, iyi ile kötü arasındaki dev çaplı savaşın ardından, Peter hâlâ onun dönüşünü mümkün kılmak için kendini kahramanca feda eden akıl hocası Tony Stark/Iron Man'in yasını tutmaktadır. Turbo şarjlı kahramanlıkları nedeniyle herkes acaba bir sonraki Iron Man o mu olacak diye merak ederken bile, Peter, baktığı her yerde bu yitip gitmiş Yenilmez'e saygı gösterilerine tanık oldukça yaşadığı kayıp hissi daha da artar.

Tony'nin arkadaşı Happy Hogan'ın temin edici sözleri Peter'ı bir ölçüde rahatlatır: "O gittikten sonra burada olacağını bilmese, yapmış olduğu şeyi yapmazdı bence". Fakat Happy'nin bir diğer mesajı Peter'ın kesinlikle duymak istemediği türdendir: Nick Fury, Örümcek-Adam'ı aramaktadır. Süper kahramanlığı birkaç haftalığına ardında bırakmaya kararlı olan Peter, –Hogan'ın 'Nick Fury'yi ekemezsin!' uyarılarına rağmen– Fury'nin telefonlarına cevap vermez ve arkadaşları Ned, MJ ve çetenin geri kalanıyla Avrupa tatiline çıkar.

Ama Fury görmezden gelinmeyi kabul etmeyecek ve yardımcısı Maria Hill'le birlikte Peter'ın izini sürerek Venedik'e gidecektir. Eski S.H.I.E.L.D. yöneticisi Fury'nin Peter'dan talebi Örümcek-Adam'ın yeni bir tehditle mücadele etmesidir. Söz konusu yeni tehdit, her biri Toprak, Hava, Su ve Ateş'den oluşan dört elementi temsil eden devasa Elementsel Yaratıklar'dır (Elemental Creatures). Bu canavarımsı varlıklar evrende açılan bir delikten gelmişlerdir… bu da "Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı" ve "Yenilmezler: Son Oyun"daki olayların bir diğer sonucudur.

Bunun sonrasında, Peter, paralel bir Dünya'dan gelmiş ve Elementsel Yaratıkları durdurmaya kararlı Süper Kahraman Quentin Beck'le tanışır. Mysterio olarak bilinen Fury ve Beck, Örümcek-Adam'ın bu mücadeleye katılmasını isterler ama yapılacak savaş Peter'ın güvenli limanından çok uzaktadır. Bu yüzden, Fury'den bir başka Yenilmez'den yardım istemesini rica eder. Peter'ın talihsizliği diğer hepsinin meşgul olmasıdır. Dolayısıyla, henüz sonuçlarını tahmin bile edemeyeceği çapta bir kapışmada Beck'le güçlerini birleştirmek zorunda kalır.

Evden uzakta, Peter'ın arkadaşlarını koruması, dünyayı kurtarması, sadece kendisinin ötesinden gelebileceği bir zorluğa göğüs germesi ve Örümcek-Adam'ın yazgısını kabullenmesi gerekecektir.

Columbia Pictures bir MARVEL Studios-Pascal Pictures yapımı olan "Örümcek-Adam™: Evden Uzakta"yı sunar. Başrollerini Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, JB Smoove, Jacob Batalon, Martin Starr, Marisa Tomei ve Jake Gyllenhaal'ın paylaştığı filmi Chris McKenna ve Erik Sommers yazdı, Jon Watts yönetti. MARVEL Comic Books'un Stan Lee ve Steve Ditko yaratımı olan serisine dayanan filmin yapımcılığını Kevin Feige ve Amy Pascal; yönetici yapımcılığını ise Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Thomas M. Hammel, Eric Hauserman Carroll, Rachel O'Connor, Stan Lee, Avi Arad ve Matt Tolmach üstlendi. Filmin görüntü yönetimi CSC'den Matthew J. Lloyd'un; yapım tasarımı Claude Paré'nin, kurgusu Leigh Folsom Boyd ve ACE'den Dan Lebental'ın, kostüm tasarımı Anna B. Sheppard'ın, müziği ise Michael Giacchino'nun imzasını taşıyor. "Örümcek-Adam™: Evden Uzakta"nın görsel efektler amirliğini Janek Sirrs, görsel gelişim amirliğini Ryan Meinerding, müzik amirliğini ise Dave Jordan gerçekleştirdi.