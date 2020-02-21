"Kitap okumanın yaşama anlam yüklemede yeri ve önemi" konusunu ele alanTosyalı " kitap okumak odaklanma yeteneğinizi arttırır" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Kitap okumak kelime dağarcığınızı zenginleştirir. Hayatınızı düzene sokar. Özgüveniniz artar. Farkındalığınız gelişir. Karar vermeniz kolaylaşır. Yazmadan, okumadan düşünceleriniz eksik kalır. Haftada 1 gün dijital oruç uygulayın. Her gün en az 10 dakika okuyun. Kitapla ilgili sohbetlere katılın. Okuma gruplarına katılın. Eğlenceli kitaplar seçin. Size sıkıcı gelen kitapları okumayın. Değişik mekanlarda ve en rahat edeceğiniz pozisyonlarda okuyun."

Ayrıca Arsuz'a bağlı Hüyük Mahallesinde ögrenci ve velilere de iletişimle ilgili seminer veren halkın sevgilisi Yazar Filiz Tosyalı halkın sevgisini bir kez daha kazandı.

" Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafindan yaptirilan çok amaçli salonu çok beğendim. Burada kurulmuş olan kütüphane 7000 kitaplık arsiviyle oldukça zengin. Adetakültür merkezi gibi çalışıyor. Mahalle sakinleri kütüphaneyi nöbetle açık tutuyor. Gençler ve çocuklar tabi kadınlar ve köyün aydın erkekleri canla başka kültürel çalışmaları destekliyor. Bütün yazarlar buraya gelmeli, bizlere kucak açan çok sayıda Hüyüklü var burada. Umutlu geldim, mutlu ve sevinçli dönüyorum" diyen Filiz Tosyalışimdi okunmanın keyfini yaşıyor.