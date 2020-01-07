Haberler » Güncel » 'Haftada 4 gün çalışma' önerisi - Haber

"Haftada 4 gün çalışma" önerisi

"İnsanların ailelerine, sevdiklerine, hobilerine ve kültür gibi hayatlarının diğer yönlerine daha fazla vakit ayırmayı hak ettiklerine inanıyorum" Finlandiya vatandaşlarının daha az çalışmasına izin vermek önemli.

07.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:57
"İnsanların ailelerine, sevdiklerine, hobilerine ve kültür gibi hayatlarının diğer yönlerine daha fazla vakit ayırmayı hak ettiklerine inanıyorum" vatandaşlarının daha az çalışmasına izin vermek önemli. Bu sözler 'da en genç ikinci hükümet lideri olarak anılan 34 yaşındaki Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'e ait.
Marin, çalışma hayatında herkes için bir sonraki adım olarak tanımladığı yeni sistemi hayata geçirmek için kolları sıvadı.
Önerdiği sistem ise haftada 4 gün 6 saatlik mesailerden oluşan çalışma sistemi. Çiçeği burnunda Başbakan neden bu sisteme geçmeyi hedeflediklerini de anlattı. "Bence aileler kültür faaliyetlerine, sevdiklerine hobilerine daha fazla vakit ayırmayı hak ediyor. Bu amaçla Finlandiya'da çalışma saatlerinin yeniden düzene sokulması önemli."
Sosyal Demokrat Partinin lideri Sanna Marin, Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptığı dönemde de daha kısa çalışma sürelerini savunuyordu.
ÖNERİLEN SİSTEMİ UYGULAYANLAR VAR
Geçtiğimiz yıl Kasım ayında teknoloji devi Microsoft'un Japonya şubesi de bir ay boyunca gerçekleştirdiği denemede çalışanlarına haftada 3 gün izin vermiş, denemenin sonunda verimliliğin yaklaşık yüzde 40 arttığı görülmüştü…
Avusturya gibi Rusya'da da Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı'nın üretkenliği artırmak için yürürlüğe koyulması planlanan haftada 4 gün çalışma sistemini test ettiği değerlendirdiği belirtiliyor.
(İHA)

Finlandiya, Avusturya, Hükümet, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:52   Kırklareli'nde kanatları kesilerek mühre olarak kullanılan ördekler korumaya alındı - Haber
17:51   Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı - Haber
17:51   Afyonkarahisar'da ev yangını; dumandan etkilenen 3 kişi hastanelik oldu - Haber
17:51   Sabiha gökçen havalimanı iç hatlarda check-in işlemleri başladı - Haber
17:46   İzmir'den yürek ısıtan görüntüler: "Evsiz vatandaşı elleriyle giydirdiler" - Haber
15:57   Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
7.01.2020 17:52:37