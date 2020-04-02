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Haftada bir kurulan halk pazarı üçe bölündü, sosyal mesafe artırıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi, Kemaraltı Mahallesi'nde perşembe günleri kurulan halk pazarı, üçe bölündü.

02.04.2020 21:48 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:48
Haftada bir kurulan halk pazarı üçe bölündü, sosyal mesafe artırıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi, Kemaraltı Mahallesi'nde perşembe günleri kurulan halk pazarı, üçe bölündü. Pazardaki 300 esnaftan 100'ü aynı yerde kalırken diğerleri Siteler ve Armutalan mahallelerinde kurulan pazarlarda 3'er metre arayla tezgah açmak üzere eşit oranda dağıtıldı.Marmaris Belediyesi, koronavirüsün yayılmasının önlenmesi kapsamında Kemeraltı Mahallesi'nde perşembe günleri kurulan halk pazarının üçe bölünmesine karar verdi. Bu kapsamda pazardaki esnaflar Kemeraltı'ndaki mevcut pazaryeri ile Armutalan ve Siteler Mahalleri'nde kurulacak pazarlarda tezgah açmak üzere 100'er kişi olarak dağıtıldı. Pazarcılar kendilerine gösterilen bu mahallerdeki pazaryerlerinde 3'er metre arayla tezgahlarını açtı. Halk pazarına gelen vatandaşlar, giriş-çıkışlarda bekleyen zabıta ekipleri tarafından kontrollü olarak içeri alındı. Pazar yerini dolaşan zabıtalar, sosyal mesafeyi uymayan vatandaşlar ile maske ve eldiven takmayan pazarcıları uyardı. Pazarda sebze satışı yapan Hamiyet Gülenser (36), "Böyle çok daha iyi oldu. Kalabalık yok, satışlar güzel. Bizlerde koronavirüsün yayılmasının önlenmesi kapsamında tedbirlerimizi alıyoruz" dedi. Eşi ile Pazar alışverişi yapan Demir Güçlü, "Eşimle evimizde izole haldeyiz. Haftanın bir günü maske ve eldivenlerimizi takarak sosyal mesafe sınırını koruyup, pazara çıkıyoruz. Listemizdeki eksiklerini acele tamamlayarak evimize geri dönüyoruz. Böyle bir uygulama olması çok iyi olmuş. Keşke hep böyle devam etse" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Marmaris Belediyesi, Kemeraltı, Armutalan, Marmaris, Güncel
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