Haftada ortalama 5 kişi jigolo çetesinden şikayetçi oluyor

Türkiye 'de son yıllarda jigolo dolandırıcılığı artmış durumda. Telefon mesajlarıyla genç yaştaki kişilere ulaşan dolandırıcılar, "firmamıza yüksek kazanç elde etmek isteyen bay üyeler alınacaktır" mesajıyla pek çok kişiyi etkiliyor. Haftada ortalama 5 kişi ise jigolo mağduru olarak suç başvurusu yapıyor.

"BİZE PARA YATIRMAN LAZIM"

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre; şikayette bulunan bir genç, işsiz olduğunu ve dizilerde oyuncu olmak için bazı sitelere başvuru yaptığını belirterek, "Paraya ihtiyacım vardı. Telefondaki kişi jigolo olarak para kazanabileceğimi vs. söyledi. Ancak üye olman lazım dedi. Kabul ettim. İstedikleri para miktarı yüksekti. 'Peki sana yardımcı olalım sen 150 TL yatır' denildi. Benden kimlik bilgilerimi vs. aldılar. Parayı yatırdım. Daha sonra beni bir kadın aradı, 'Akşam beraber vakit geçirelim vs. dedi. Kabul ettim. Telefonu kapatmamın ardından beni ilk arayan adam tekrardan aradı. 'Kadınla buluşmaya gitmeden önce bize para yatırman lazım' dedi. Ancak ben para yatırmayacağımı belirttim. Şüphelenip paramı geri istedim. Telefon kapandı" diyor. Pişman olduğunu söyleyen genç, "İnternetten araştırdım bir sürü kişiyi mağdur etmişler. O nedenden adliyeye gelip şikayetçi oldum" diye konuşuyor.

"DİLLERE DOLANMAK İSTEMEDİM"

Antalya'da yaşayan E.K. iletişim fakültesi mezunu. Uzun süre iş arayıp bulamadığını aktaran E.K., "Ben bu tarz işlere bulaşmak istemezdim. Ancak bir sürü iş başvurusu yaptım. Kimse dönüş yapmadı" diyor. İnternette jigolo ilanı ile karşılaştığını aktaran E.K., "Sanki o an şeytan beni dürttü. Başvuru formu doldurdum. Sonra biri aradı. 'Gold mu VIP mi?' diye sordu. VIP üyeliğinden daha fazla para kazanacağım söylendi. Ben de 2 bin TL borç alıp üye oldum. Aynı gün aradığım numaraya bir daha ulaşamayınca dolandırıldığımı anladım" diye konuşuyor. Emniyete ve savcılığa gidip şikayette bulunmadığını belirten E.K., "Param gitti bir de dillere dolanmak istemedim" ifadelerini kullanıyor.