08 Aralık 2018 Cumartesi 14:06



08 Aralık 2018 Cumartesi 14:06

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 10 Aralık Pazartesi günü Kayserispor'u konuk edecek Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mustafa Denizli, Avrupa hedefi için rakiplerini yenmeleri gerektiğini söyledi.Denizli, kulübün internet sitesinden yayınlanan videoda, önemli bir mücadeleye çıkacaklarına dikkati çekerek, "Haftalardır hedefimizi koyuyoruz. Kasımpaşa camiasına, taraftarına bu yıl ilk kez bir Avrupa serüveni yaşatmak istiyoruz. Bunu öyle ya da böyle yaşadığımız problemlere rağmen başaracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.Kayserispor ile oynayacakları karşılaşmanın böyle bir öneme sahip olduğunu kaydeden Denizli, "Taraftarımızı böyle bir 90 dakikaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.Ziraat Türkiye Kupası'nda Menemen Belediyespor ile yaptıkları maçta iki oyuncunun darbeye bağlı sakatlandığını vurgulayan Denizli, şunları kaydetti:"Her hafta zor 90 dakikalar geçiriyoruz. Araya kupa maçları da giriyor. İzmir'de oynadığımız kupa maçı düşündüğümüz ortamda geçti ama darbeye bağlı iki sakatımız ortaya çıktı. İnşallah çok süratli tedaviyle Kayserispor maçına yetişirler. Zor gibi gözüküyor, yetişmeseler de eksik çıkmayız. Kayseri yeni teknik adam değişikliğine gitti. Futbolda önemli aksiyonları beraberinde getirir. Belirli bölgelerde sıkıntı yaşıyoruz. Ne olursa olsun Kasımpaşa olarak yolumuza devam etmek istiyoruz."