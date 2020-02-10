Haftalık burç yorumları 10 - 16 Şubat: Burçları bu hafta neler bekliyor?

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 10 - 16 Şubat haftalık burç yorumları...

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HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ : Sosyal ortamlarda bulunabilir, aktivitelere katılabilirsiniz. Dolunay etkisiyle bekarlar yeni bir aşka yelken açabilirler. Evliler ise; çocuk konularına odaklanabilirler. Farklı bir bakış açısıyla hareket ederek, hayatta istediğiniz konuma gelebilirsiniz. Yanlış insanlara emek verdiğinizi fark edebilirsiniz.

BOĞA : Perşembe gününe kadar kalabalık ortamlarda bulunabilirsiniz. Sonrasında ise; kariyerinize ve statünüze odaklanabilirsiniz. Hem aile, hem de iş ortamında yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz. Bir tetkik için kan vermeniz gerekebilir. Ancak büyük ihtimalle sonuç iyi çıkacaktır. İç sesinize güvenin.

İKİZLER : Yoğun bir çalışma temposuna girseniz de, aslında evde olmayı daha çok isteyeceksiniz. Eşinizin aile büyüklerinden biri kalbinizi kırabilir. Çalışma hayatı olanlar güzel anlaşmalar yaparak kazançlarını artırabilirler. Hafta sonuna doğru hukuk, eğitim, yolculuk konularına yoğunlaşabilirsiniz.

YENGEÇ : Kredi, miras ve ödemeler vaktinizi alabilir. Kardeşiniz veya yakın arkadaşınız yüzünden eşinizle sorun yaşama riskine dikkat. İç sesinizi dinleyerek hareket ederseniz problemi aşabilirsiniz. Sosyal çevrenizden bazı insanlara gereğinden fazla değer verdiğinizi anlayacağınız gelişmeler olacak.

ASLAN : Bu hafta burcunuzda gerçekleşen dolunay; sizi uzun zamandır beklemeye aldığınız, evlilik veya ortaklık konularında harekete geçirecek. Ancak egoyu biraz arka plana almak iyi olur. Hukuk, eğitim, turizm sektörlerinde iş yapanlar; geçmişte yaptıkları hatalar nedeniyle maddi kayba uğrayabilirler.

BAŞAK : Günlük rutinler, sağlık veya evcil hayvan işlerinin ön planda olacağı bir hafta. Hafta sonu ise; bekarlar sevgilileriyle, evliler çocuklarıyla daha çok vakit geçirecekler. Genel anlamda hislerinize güvenerek hareket ederseniz aile, ev, gayrimenkul konularında doğru kararlar alma şansınız yüksek.

TERAZİ : Aile, gayrimenkul konularında sosyal çevrenizden bir kadınla anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Evliler çocuklarına ve ailelerine daha çok zaman ayırabilirler. Sağlığınız veya evcil hayvanınız için ekstra ödemeler yapabilirsiniz. Çalışma hayatındakiler için şanslı anlaşma fırsatları mevcut.

AKREP : Bu hafta ailenize ve kardeşlerinize bolca vakit ayırabilirsiniz. Çalışanlar kadın müdürleriyle ilgili sorunlar yaşayabilirler. Gayrimenkul alanında yurt dışı veya şehir dışı yatırım planı olanlar, bu hafta anlaşma yapabilirler. Bekarlar kardeşleri yüzünden sevgilisinden ayrılabilirler.

YAY : Ticari ve maddi konuların ön planda olacağı bir hafta. Evliler kayınvalideleriyle sorun yaşayabilirler. Bu durum canınızı çok sıkabilir. Ancak olayları kontrol altına alabileceksiniz. Ortak iş yaptığınız insanlarla uyumu kolay yakalayabileceksiniz. Bekarlar yanlış sevgiliye emek verdiklerini fark edebilirler.

OĞLAK : Hafta başında ödemeleri yapıp, sonrasında kendinize odaklanacaksınız. Bu hafta maddi konular nedeniyle, kardeşiniz veya yakın arkadaşınızla kırıcı diyaloglar yaşayabilirsiniz. Dikkat! Bekarlar evliliğe ilk adımı atabilirler. İş arayanlar da yeni bir iş anlaşması yapabilirler.

KOVA : Cuma gününe kadar kendinize odaklı ve ön planda olmak isteyebilirsiniz. İkinci yarısında ise; daha içe dönük ve inziva moduna geçebilirsiniz. Bekarlar arkadaş çevreleri yüzünden sevgilileriyle tartışabilirler. Çocuğu olanlar ise; çocuklarının fazla sosyalleşmesi yüzünden sorun yaşayabilirler.

BALIK : Evlilik ve ortaklı işlerle ilgili ektiğiniz tohumların nihayet meyve verdiğini göreceksiniz. Hafta başında daha içe dönük, hafta sonu ise daha faal olacaksınız. Fazla para harcama riskine dikkat! Çalışma hayatında kadınlarla sorun yaşama riskiniz yüksek. Orta yolu bulmaya çalışmak en akıllıcası.