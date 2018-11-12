Haftalık Burç Yorumları (12-18 Kasım)

KOÇ: Eşinize veya ortağınıza gelecek maddi kazançlar olabilir.Aşk ve para konularında partnerinizlezıtlaşma yaşayabilirsiniz.

Kredi, miras, ek gelir gibi konularda şanslı olacaksınız.Kariyerinizle ilgili olarak duygusal ve bedenen zorlanmalar yaşayabilirsiniz.

BOĞA: Hafta başında eş ve ortaklar ile ilgili konular gündeminizi meşgul ederken hafta ortasından itibaren iş ve sağlık konuları ön plana çıkabilir.Sosyalleşmek isteyeceğiniz bir hafta.Bilmediğiniz dedikodular bir anda önünüze gelebilir.Hukuki konularda sorun olabilir.

İKİZLER :İş yerinizde kariyerinizi riske sokabilecek abartılı hareketlerden kaçınmanızda fayda var.Genel olarak sağlığınızın ve günlük hayatınızın olumlu geçeceği bir hafta.Arkadaş çevrenizde sizi üzebilecek anigelişmeler olabilir.Kredi gibi ek kaynaklar için gelecek haftayı bekleyin.

YENGEÇ: İş veya günlük hayatınızda duygusal olarak kendinizi baskılanmış hissedebilirsiniz.Çocuğunuzla veya sevdiğinizle ilgileneceğiniz bir hafta olabilir.Eşiniz veya ortağınız sosyal çevresi sayesinde gelirler elde edebilir.Evliliğinizde acaba çok mu vericiyim duygusuna girebilirsiniz.

ASLAN: Yurt dışı, eğitim veya hukuki konularda sorunlar yaşayabilirsiniz.Aile, ev, emlak alım-satım işleriyle uğraşabilirsiniz.İş hayatınızda hak ettiğiniz yerde olmadığınızı düşünebilirsiniz.Sorunlu hukuki veya eğitim konularıyla ilgili ani fırsatlar yakalayabilirsiniz.

BAŞAK: Kardeşler veya yakın çevrenizle ilgili şanslı etkiler devrede.Kazançlarınızda artış olacak, ancak ummadığınız ani ödemeler de çıkabilir.Çocuğunuza karşı fazla özverili davrandığınızı düşünebilirsiniz.Sosyal ortamlarda bulunmak maddi kaynaklarınzı artırabilir.

TERAZİ: Aile, ev , emlak işleriyle ilgili olarak problemler yaşayabilirsiniz.Ortağınız veya eşinizle yanlış anlaşmalardan kaynaklı sorun olabilir.

İşinize ve kariyerinize odaklanarak maddi kazançlardan yana olan şansınızı değerlendirebilirsiniz.

AKREP: Kardeşleriniz veya yakın çevrenizle duygusal bağlarınızın kopma noktasına geldiği hissine kapılabilirsiniz.Evlilik ve ortaklık konularında sen-ben çekişmesine girmemek iyi olacak.Genel olarak güçlü ve şanslı olacağınız bir hafta.Kadınlardan gelebilecek zararlara dikkat.

YAY: Maddi anlamda emeklerinizin karşılığını alabileceğiniz, ektiğinizi biçeceğiniz bir hafta.Ancak kendi öz değerlerinizle ilgili olarak duygusal bir tükenmişlik yaşayabilirsiniz.Bedenen de çok çalışıp, kendinizi bir hapishanedeymiş gibi hissedebilirsiniz.Sağlığınıza dikkat.

OĞLAK: Geçmişe dönük bir iç hesaplaşma yaşayabilirsiniz.Eşinizle yabancılar, onun veya sizin yakın çevreniz nedeniyle sorunlar çıkabilir.Ummadığınız yerlerden sınanabilirsiniz.İş ve kariyere odaklanarak bunları aşabilir, maddi kazancınızı artırabilirsiniz.

KOVA: Uzak yerlere seyahat yapabilir, devam eden bir davayı kazanabilir, eğitimde istediğiniz başarıyı elde edebilirsiniz.Arkadaş çevrenizden bazı insanları hayatınızdan çıkarabilirsiniz.Sağlığınızla ilgili konulardaki tedavilerinizde olumlu sonuçlar alabilirsiniz.

BALIK: Devam eden sağlık sorununuz nedeniyle ameliyat olabilirsiniz.Bu operasyon olumlu sonuçlanacaktır.Arkadaş çevrenizde fazla taviz verdiğinizi düşünebilir ve bazılarıyla görüşmeyi bitirebilirsiniz.Ani maddi kazançlar elde edebilirsiniz.Yurt dışı ticaret yapanlar şanslı olacak.

Aysun Köşker Koç