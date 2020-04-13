Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları...

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HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ : Kendinizi cesur ve sert bir dille ifade edebilirsiniz. Arkadaş çevrenizden gelecek kazançlarla ilgili kayıplarınız olabilir. Yurt dışı, eğitim, hukuk konularında hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Sorumluluk aldığınız işlerin maddi karşılığını alacaksınız. Hafta sonu daha içe dönük olacaksınız.

BOĞA : Beklenmedik şekilde gelişen olaylar, kariyer hayatınızda zorluklar ve abartma eğilimi verebilir. Ancak sorumluluklarını yerine getirenler ise; çalışmalarının karşılıklarını alacaklar. Çalışma arkadaşlarınızla veya çalışanlarınızla uyumu yakalayarak, maksimum fayda üretebilirsiniz.

İKİZLER : Arkadaş çevrenizde; geçmişten, maddi sebeplerden gelen sorunlar tekrar gündem olabilir. Dış görünüşünüzle ilgili değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Olmak istediğiniz konumda olmadığınız gerçeğini görerek, sükutu hayale uğrayabilirsiniz. Sorumluluk aldığınız konularda hak ediş alabilirsiniz.

YENGEÇ : Evlilik ve ortaklıkla ilgili sorunlarda iletişim kurmak oldukça zor olacak. Ancak duygularınızla, mantığınızı dengeleyerek sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Eğer olayları büyütmeyi tercih ederseniz, sonu hayal kırıklığı olabilir. Doğru stratejiyi bulmakta zorlanabilirsiniz.

ASLAN : Konumunuz, kariyerinizle ilgili düşüncelere odaklanacaksınız. Sağlığınız ve çalışma hayatınızla ilgili sorunları da gözünüzde büyütebilirsiniz. Evlilik veya ortak işlerde yakın çevrenizin desteğiyle yol alabilirsiniz. Yurt dışı, hukuk, eğitin konularındaki yaraları sarabilirsiniz.

BAŞAK : Kredi, miras, ödemelere yoğunlaşabilirsiniz. Bekarlar, kadersel eşleriyle flört etmeye başlayabilirler. Ortak işlerle kazançlarını sağlayanlar için; uyumlu çalışma ile gelirlerini artırmaları mümkün. Bazı konularda ikilemde kalabilirsiniz, ancak doğru kararı vermek kolay olacaktır.

TERAZİ : Bu hafta iletişim şeklinize ekstra dikkat etmelisiniz. Çünkü, özellikle bazı birikmişlikler nedeniyle; sert bir üslup kullanma ihtimaliniz yüksek. Sakin kalamazsanız, işinizi kaybedebilirsiniz. Eşinizle geçmişten gelen sorunları çözebilme ve yaraları sarabilme fırsatı mevcut.

AKREP : Günlük rutinler ve sağlık konularıyla ilgilenebilirsiniz. Bekarlar sevgilileri tarafından dış görünüş veya tarzlarıyla ilgili eleştiriye maruz kalabilirler. Evlilikte uyumu yakalayabilirsiniz. Ortak iş yapanlar; ortaklarının çevresi ve kardeş desteğiyle ticaretteki kazançlarını artırabilirler.

YAY : Ailede anlaşmak zor olabilir. Sivri dille konuşmanın kimseye faydası olmaz. Dikkat! Duygularınızla mantığınızın uyumlu çalışmasıyla problemin üstesinden gelebilirsiniz. Ticaret ve iletişimden kazanç sağlayanlar; iş arkadaşlarının ve çalışmalarının neticesinde gelirlerini çoğaltabilirler.

OĞLAK : Kardeş veya komşunuzla bazı konularda ayrışmalar olabilir. Olaya negatif yönünden bakıp, büyütme eğiliminde olabilirsiniz. Dikkat! Her zaman aklı selim olmak en iyisi. Çünkü sert konuşma ihtimaliniz yüksek görünüyor. Bekarlar sevgilileriyle, evliler ise, çocuklarıyla uyumu yakalayabilirler.

KOVA : Gelirlerinize odaklanacaksınız. Enerjinizi güçlü bir şekilde ifade edebileceğiniz bir dönem. Ancak; aceleci ve düşünmeden söyleyeceğiniz sözler yüzünden pişman olabilirsiniz. Kardeşleriniz ve eşinizle sevginizi güçlendirebilirsiniz. Hafta sonu içe dönüp, dinlenmek iyi gelecektir.

BALIK : Aile içinde iletişim sorunları had safhaya çıkabilir. Özgürlük ihtiyacınızın ağır basmasına rağmen, kendinizi kontrol edebileceksiniz. İç sesinizin size fısıldadığı farklı duygulara güvenebilirsiniz. Ticaret yapanlar; sosyal çevre ve ortak desteğiyle güzel kazançlar elde edebilirler.