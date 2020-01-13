Haftalık burç yorumları 13 - 19 Ocak: Burçları bu hafta neler bekliyor?

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 13 - 19 Ocak haftalık burç yorumları...

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KOÇ : Arkadaş çevrenizdeki sorunların büyümesi ile, bazı insanları hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Bu olaylar eşinizle tartışmalara da yol açabilir. Maddi sorunlarınıza çözüm bulabilirsiniz. Duygularınızı doğru yönlendirebilirsiniz. Ancak haftanın ikinci yarısı kariyer konularında duygusal davranmayın.

BOĞA : Yurt dışı, eğitim, hukuk, yolculuk konularına yoğunlaşabilirsiniz. Eşinizle veya ortağınızla tartışma riskiniz olsa da, bazı sorunların üstesinden gelebilirsiniz. Daha enerjik, hareketli olmak isteyeceğiniz bir hafta. Haftanın ikinci yarısında imaj değişikliği ve küçük estetik dokunuşlar yapabilirsiniz.

İKİZLER : Ödemeler, kredi, miras veya ameliyat konuları haftanın ana teması. Duygularınızı abartma meylindesiniz. Ancak, fazlaca duygusallık sizi gitmek istediğiniz hedefte yanıltabilir. İç sesiniz yerine, mantığınızı dikkate almanız yararınıza olacaktır. Maddi sorunlar yüzünden tartışma riski yüksek.

YENGEÇ : Evlilik ve ortaklı işlerin ön planda olacağı bir hafta. Çalışma hayatında olanlar, kazançlarıyla ilgili hayal kırıklığı yaşayabilirler. Arkadaş çevrenizde ani bir şekilde gruplaşmalar ve bölünmeler olabilir. Kredi bulabilir,miras alabilirsiniz. Ameliyat olanların operasyonu başarılı geçecektir.

ASLAN : Eşinizle fikir ayrılığı yaşasanız da, duygusal uyumu yakalayabilirsiniz. Evcil hayvanınızı kaybedebilirsiniz. Kemikler veya dişle ilgili sağlık sorunu ihtimaline dikkat. Bekarlar çalışma hayatından tanıştıkları birisiyle evlilik kararı alabilirler. İç sesinizi dinleyerek istediğiniz hedefe ulaşabilirsiniz.

BAŞAK : Hafta başında aşk, çocuk, hobiler; hafta sonunda ise, aile, ev, gayrimenkulle ilgilenebilirsiniz. Sahne sanatı, borsa, moda ve dekorasyon işleri yapanlar istedikleri noktaya gelebilirler. Dış görünüşünüzle ilgili yapılan eleştirileri önemsemeyin. Duygusal anlamda hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.

TERAZİ : Gayrimenkul, ev, aile konularına yoğunlaşabilirsiniz. Evliliklerde ve birlikteliklerde çözümsüz noktaya gelerek, bitişler yaşayabilirsiniz. Duygu ve mantığınızın çatışma halinde olacağı bir hafta. Estetik uygulamalar için, bir sonraki haftayı beklemek yararınıza olur. Kardeşinizin desteğini alacaksınız.

AKREP : Ablanız veya kadın komşunuzla tartışma ihtimaliniz yüksek. Çalışma hayatında olanlar da kadın yöneticilerle problem yaşayabilirler. Eşinizin sosyal ortamlarda bulunması yüzünden gerginlik çıkabilir. Cuma gününden itibaren ödeme konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ek kaynak bulabileceksiniz.

YAY : Haftanın ilk yarısı kazançlarınıza, haftanın ikinci yarısında ise; kendinize odaklanabilirsiniz. Kafanızın çok karışık olması normal. Çünkü yoğun baskı altındasınız ve sorumluluklarınız ağır. Yakın çevrenizin desteğiyle, ani bir kazanç fırsatı var. Gelen paranın, gidecek yeri de hazır görünüyor.

OĞLAK : Kendinizi sorumluluklar altında ezilmiş ve baskı altında hissedebilirsiniz. Ancak umudunuzu korumayı da başarabileceksiniz. Ailenizin desteğiyle kazancınız artabilir. Doğru stratejiyi geliştirerek, ailenin desteğini de alarak, kardeşlerinizle ilgili sorunları tatlıya bağlayıp, rahatlayabilirsiniz.

KOVA : İçe dönük olabilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Eşinizden istediğiniz sevgiyi görmediğinizi düşünebilirsiniz. Bazı ödemeler de gerginliği tırmandırabilir. Hafta sonu ise; sosyalleşme isteğiniz artabilir. Kalabalık ortamlarda bulunmak moralinizi düzeltebilir. Yakın çevre desteğiyle geliriniz artabilir.

BALIK : Kardeş veya yakın arkadaşınız yüzünden eşinizle tartışma riski var. Sakin kalmakta fayda var. Doğru stratejiyi geliştirerek; günlük ve iş hayatındaki problemleri çözebilirsiniz. Uzun süredir emek vererek, kendinizi adadığınız konularda da, istediğinizi elde etme şansınız yüksek.