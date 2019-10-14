Haftalık burç yorumları 14 - 20 Ekim: Burçları bu hafta neler bekliyor?

Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 14 - 20 Ekim haftalık burç yorumları...

14-20 EKİM HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ :Duygu ve mantık dengesini kurmakta zorlanabilirsiniz. Evlilik veya ortaklıkla ilgili konular haftanın ana teması. Bekar koçlar hayallerindeki evliliğe adım atabilirler. İstediğiniz evi alma fırsatı çıkabilir. Kazançlarınız, ani çıkacak bir masraf nedeniyle, geldiği gibi gidebilir, dikkatli olun.

BOĞA :Günlük rutinlerin ön planda olacağı bir hafta. Eşinizin akrabalarıyla sorun yaşayabilirsiniz. Ancak akılcı yaklaşımla hareket etmeyi başarırsanız sorunların üstesinden gelebilirsiniz. Yolculuğa çıkacak olanlar da aksilikler yaşayabilirler. Dava açmak , yeni bir eğitim için de yanlış zaman.

İKİZLER :Aşk, çocuk, hobiler ön plana çıkabilir. Bilinçaltı ile bilinciniz çatışabilir ve duygularla hareket ederseniz, yanlış kararlar alabilirsiniz. Özellikle eş veya ortak iş yaptığınız insanlarla yaşayacağınız sorunlar nedeniyle, duygusal olarak incinebilirsiniz. Bu hafta bereketiniz bol.

YENGEÇ :Hafta ortasından itibaren aile, ev, gayrimenkul konuları önceliğiniz olabilir. Özellikle evli yengeçler, bencil olmadan biraz da ben demeyi denemeliler. Eşle duygusal anlamda kırıcı gelişmeler yaşanmaması için, fevri değil de biraz stratejik ve akılcı davranmak yerinde olur.

ASLAN :Kardeş ve yakın arkadaş ilişkileri vaktinizi alabilir. Günlük hayatın sorumlulukları ağır gelebilir. Ancak sorumluluklarınızı aldığınız konularda, hak ettiğiniz şeye kavuşabilirsiniz. Duygulara kapılmadan, akılcı hareket etmeniz sizin yararınıza. Gökyüzü bu hafta sizi koruyor.

BAŞAK :Maddi konularla daha çok ilgilenmeniz gerekebilir. Çocuğunuzla ilgili konularda alınan sorumluluklar ve emekler sonuç verebilir. Bekarlar sevgilileriyle olan problemleri çözebilir. Yurt dışı, eğitim veya hukuki konular nedeniyle ani masraf çıkabilir. Ailenizden destek alabilirsiniz.

TERAZİ :Dolunayın karşıt burcunuzda olması nedeniyle en çok etkilenenlerdensiniz. Sorunlu olarak devam eden evlilikler bitebilir. Ancak bu durum her iki tarafında hayrına. Duygusal olarak zorlanabilirsiniz. Özellikle kardeş ve yakın çevrenizin desteğini tam olarak hissedebilirsiniz.

AKREP :İç dünyanıza dönebilir ve maneviyata ağırlık verebilirsiniz. Bekarlar yanlış insanlarla sevgili olabilirler. Karşılarındaki insanın gerçek yüzünü göremeyebilirler. Dikkatli olmalarında fayda var. Çocuğu olanlar; evlatlarınızınsizden bazı konuları gizleme potansiyeli olduğunu bilin.

YAY :Kariyer, statü konuları önceliğiniz olabilir. Maddi imkanlarla ilgili zorluklar devam etse de; sorumluluk aldığınız sürece olumlu gelişmeler söz konusu. Dürtüsel ve duygularla hareket etmek yerine, daha akılcı ve sakin olmak yararlı. Sosyal çevreniz sayesinde bazı anlaşmalar yapabilirsiniz.

OĞLAK :Yurt dışı, eğitim, yolculuk ve hukuk konuları önem kazanabilir. Bu konularla ilgili olarak fiziken de zorlanabilirsiniz. Kendinizi yorgun ve bitkin hissedebilirsiniz. Geçmişte yaptığınız iyilikler önünüze şanslar getirebilir. Sizin için otorite konumundaki insanlarla anlaşmak daha kolay olabilir.

KOVA :Ek gelirler, miras, ameliyatgibi konularla ilgilenebilirsiniz. Bu konudaki gelişmelerle ilgili olarak, ani ve dürtüsel davranma riskine dikkat etmelisiniz. Aniden elinize para geçebilir ve bu parayı hemen başka bir yere aktarabilirsiniz. Kalabalık ortamlar yerine biraz yalnız kalmak iyi gelebilir.

BALIK :İkili ilişkiler ve ortaklı işlerde adalet ve dengeyi daha çok önemseyeceğiniz bir dönem. Duygularla hareket ederseniz hata riskiniz yüksek. Çalışanlar iş hayatıyla ilgili, çalışmayanlar ise hayattaki konumlarıyla ilgili bazı şanslar yakalayabilirler. Olaylarda işin aslının ne olduğunu görmeye çalışın.