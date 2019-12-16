Haftalık burç yorumları 16 - 22 Aralık: Burçları bu hafta neler bekliyor?

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 16 - 22 Aralık haftalık burç yorumları...

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16 - 22 ARALIK HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ : İş hayatınıza duygularınızı karıştırmamanız gereken bir dönem. Eğitim, hukuk, yurt dışı ve yolculuklar haftanın gündemi. Kadınlardan alacağınız destekle duygusal yaralarınızı sarabilirsiniz. Konumunuz ve maddiyatınızla ilgili ani güzel gelişmeler olabilir. Sezgilerinizin ve yaratıcılığınızın da yükseldiği bu haftayı iyi değerlendirebilirsiniz.

BOĞA :Çalışma ortamında iş arkadaşınızla veya eşinizle kendinizden çok ödün verdiğinizi hissederek kriz çıkarabilirsiniz. Duygularınızın gereğinden fazla yoğunlaşması sorunu daha da büyütebilir. Mantıklı ve stratejik hareket etmeyi denemelisiniz. Uzaklardan güzel bir haber alabilirsiniz. Bir davanızda olumlu gelişmeler olabilir. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz.

İKİZLER :Ailenizden bir kadın veya yakın kadın arkadaşınız yüzünden işten ayrılabilirsiniz. Duygusal anlamda ani iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Kredi veya borç para bulabilirsiniz. Aile içinde huzur ortamını yakalayabilirsiniz. Yaratıcılık ve ilham gerektiren işlerde çalışanlar üst düzeyde performans gösterebilirler. Başkalarının ne düşündüğünün bir önemi yok.

YENGEÇ :Evliliğinizde bir süredir devam eden sorunlar, duygu patlamanız nedeniyle tekrar gün yüzüne çıkabilir. Dikkat. Bu durum çalışanların iş hayatına olumsuz yansıyabilir. İşinize odaklanmak sizi konudan uzaklaştırabilir. Haftanın ikinci yarısında, emek verdiğiniz konularda hayal ettiğiniz başarı gelebilir. Hobilere yönelerek, sanatsal üretimler yapabilirsiniz.

ASLAN : Aşk, çocuk, hobiler haftanın ana teması. Çalışma hayatında olanlar duygularıyla değil, mantıkla hareket ederlerse istediklerini alabilirler. Aile, ev, gayrimenkul konularında hayal ettiğiniz gelişmelerin olma ihtimali yüksek. Yurt dışı bağlantılı işler, eğitim, hukuk konularında ise; çıkabilecek sorunlara karşı temkinli olmakta fayda var.

BAŞAK :Sevgilinizle bir süredir devam eden sorunları aşabilirsiniz. Emlak, aile konularına yoğunlaşabilirsiniz. Çocuğunuzla iletişim problemlerinize çözüm bulabilirsiniz. Ailenizden alacağınız maddi destekle ödemelerinizi yapabilirsiniz. Kardeşiniz sayesinde hayal ettiğiniz uyumu aile içinde sağlayabilirsiniz.

TERAZİ :Yakın çevre ve kardeşlerinizle ilgili konular ön plana çıkabilir. Aile ve emlak konularında bir süredir devam eden sorunların hafifleyeceği bir hafta. Hayalinizdeki planları uygulayarak kazançlarınızı artırabilirsiniz. Arkadaşlarınızla görüşerek kalabalık ortamlarda bulunmak isteyebilirsiniz. Hafta sonuna doğru popülerliğiniz artabilir.

AKREP :Alacaklar ve ödemelere yoğunlaşabilirsiniz. Enerjinizin yüksek olacağı bir hafta. Çalışmalarınızla maddi kazancınızı artırabilirsiniz. Bekarlar sevgilileriyle hayallerindeki uyumu yakalayabilirler. Çocuğu olanlar da, onlarla güzel aktiviteler yapabilirler. Kardeş ve yakın çevrenizdeki sorunlarla ilgili bazı iyileşmeler söz konusu.

YAY : Kendinize odaklanabilirsiniz. Dış görünüşünüzle veya alışkanlıklarınızla ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Bir süredir devam eden maddi sorunlarla ilgili iyileşmeler olabilir. Duygu, mantık dengesini kurarak aile içindeki iletişimi düzeltme fırsatı mevcut. Bekarlar sevgilileri ile fikir ayrılığına düşebilirler. Çocuğu olanların kardeşler arasında anlaşmazlık çıkabilir.

OĞLAK : Genel anlamda inziva modunda olacağınız bir hafta. Kariyerinizle ilgili kararlarınızı sezgilerinize güvenerek verebilirsiniz. Aile ve emlak konularında istediğiniz gelişmeler olabilir, taşlar yerine oturabilir. Bazı bekar oğlaklar, yaşça kendilerinden büyük birisiyle, evlilik için adım atabilirler. Kardeşler arasındaki fikir çatışması riskine dikkat!

KOVA : Başkalarının ne düşündüğü fikri bu hafta sizi yorabilir. Ancak hissiyatınızla, aklınız ortak şeyi söylediği için, çok da sorun yok. Sorumluluk aldığınız konularda istediğiniz noktaya ulaşabilirsiniz. Yolculuğa çıkmak, yeni bir eğitime başlamak isteyebilirsiniz. Hafta sonuna doğru ise; kariyer veya konumunuza odaklanabilirsiniz.

BALIK :Haftaya her zamanki rutinlerle başlayacaksınız. Günlük yaşamda kadın çalışanlarla, sorumluluklar nedeniyle problem yaşayabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında ise; eğitim, hukuk, yolculuk ve yurt dışı bağlantılı konular gündeme gelebilir. Ani gelişmeler kazancınızı artırabilir. Ödemelerinizi yapabilir, borç veya kredi gibi ek kaynak bulabilirsiniz.