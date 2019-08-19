Haftalık burç yorumları 19-25 Ağustos: Burçları bu hafta neler bekliyor?

Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 19-25 Ağustos haftalık burç yorumları

19-25 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ : Hafta başı günlük rutinler, haftanın diğer kısmında ise çocuk ve aşk konuları ön plana çıkabilir. Kadınlarla ani tartışmaya dikkat. İkilemde kaldığınız sorunlu konularda çözüm üreterek, istediğiniz sonuca ulaşabilir ve kazancınızı artırabilirsiniz. Çözümleri duygusal değil, akılcı kararla bulabilirsiniz.

BOĞA : Enerjinizi dışa güzelce yansıtabileceğiniz, mantıklı davranacağınız bir hafta. Duygusal anlamda ise; içe dönüp, geçmişe dair acılarınızla yüzleşebilir, kendinize kızabilirsiniz. Kadınlar ve parasal konulardaki gelişmelere engel olamayabilirsiniz. Kredi ile ev alabilir, iyi anlaşmalar yapabilirsiniz.

İKİZLER : Aile ve ev konuları haftanın teması. Çelişkili konularda, doğru çözümü bularak, aile içindeki sorunları çözebilirsiniz. Arkadaş çevrenizden bir kadınla aniden aranız bozulabilir. Kariyer hayatınızda istediğiniz kazanca ulaşma fırsatı mevcut. Ancak bazılarınız ise; iş yerine evi seçip, işten ayrılabilirler.

YENGEÇ : Duygu ve mantık dengesini kurmakta zorlansanız da; olaylara farklı bir bakış açısı geliştirebileceksiniz. Kariyerde; yaralarınıza şifa gibi gelecek, şanslı anlaşmalar yapabilirsiniz. Arkadaş çevrenizle aniden bir anlaşmazlık çıkabilir. Eşinizle geçmişten gelen bir sorun, tekrar gündeme gelebilir.

ASLAN : Kendinize odaklanacağınız bir hafta. Akılcı olmakla duygular arasında kalabilir, duygusal anlamda sizi zorlayıcı olaylar yaşayabilirsiniz. Ancak haftanın ikinci yarısında yeni bir aşka başlayarak bu yarayı sarabilirsiniz. Ev alabilir veyasatabilirsiniz. Evliler, eşleriyle istedikleri konuma gelebilirler.

BAŞAK : İçe dönük olabilir ve geçmişi düşünerek vakit geçirebilirsiniz. Eşinizle, sorunlu konularda çözüm üretebilir, yakın çevre ile bağları güçlendirebilirsiniz. Ticaret, sosyal medya, iletişim, habercilik konularında çalışanlar için de; doğru strateji ile başarı gelebilir. Çocukla ilgili sorun devam ediyor.

TERAZİ : Eşiniz veya ortağınızla duygusal anlamda yaralayıcı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ancak doğru iletişimle sorunları aşabilirsiniz. Geçmişten gelen sorunlar nedeniyle kadersel temalı olaylar söz konusu olabilir. Çalışanlar başarılı anlaşmalar yaparak, gelirlerini ve bereketleriniartırabilirler.

AKREP : Kadın yakınlarınızın baskıcı tavrına maruz kalabilirsiniz. Eşinizden alacağınız destekle, günlük yaşamınızdaki insanların da onaylayacağı projeler üretebilir, fark yaratabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında, yapmak istediğiniz şeyleri, insanlardan onay alma endişesiyle yapmaktan vazgeçebilirsiniz.

YAY : Ailenizden kadınlarla; sorumluluk, duygularda kısıtlanma gibi konularda sorunlar yaşayabilirsiniz. Duygu ile mantık arasında kalıp, ''insanlar ne der ''diye düşünebilirsiniz. Geçmiş hatalarından ders alıp, yaratıcı yönlerini ön plana çıkarabilenler için; hayatta istedikleri noktaya ulaşma şansı mevcut.

OĞLAK : Ödemeler, kredi, miras, ameliyat gibi olaylar ön plana çıkabilir. Kız kardeş veya yakın kız arkadaşınızla sorun yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatında olanlar; yaratıcılıklarıyla buldukları bir çözüm sayesinde, aniden aranan kişi olabilirler. İlahi desteği üzerinizde hissedebileceğiniz bir hafta.

KOVA : Evlilik ve ortaklı işler haftanın ana teması. Kadınlarla anlaşmak zor olabilir. İçsel sorgulamaya girebilirsiniz. Kendinize fazla yüklenmeyin.Başkalarının fikirlerine gerektiğinden fazla önem verebilirsiniz. Ortak projeler üzerinde çalışanlar, güzel bir anlaşma yaparak, kazançlarına kazanç katabilirler.

BALIK : Hafta başında, kadın çalışma arkadaşınızdan alacağınız destekle güzel bir anlaşma yapabilirsiniz. Bu hafta kişiliğinizle tam ters bir imaj çizebilirsiniz. Arkadaş çevrenizdeki kadınların ise, baskısına maruz kalabilirsiniz.Olaylara değişik bir gözle bakabilir, daha disiplinli ve çalışkan olabilirsiniz.