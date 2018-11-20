Haftalık Burç Yorumları (19-25 Kasım)

KOÇ: Duygusal olarak kendinizi yaralanmışve mağdur hissedebilirsiniz. Ancak mantıklı düşünerek bu ruh halinden kurtulabilirsiniz. Kariyer hayatınız sizi bedenen yorabilir. İletişimde eski konuları gündem yapmamak iyi olur. Ek gelir, miras, kredi gibi konularda şanslı etkiler sizi destekleyebilir.

BOĞA: Arkadaş çevrenizde diyaloglar sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Eş veya ortağınızla ben, sen çekişmesine girmeden, ortak şansı değerlendirmeye çalışmak faydalı olabilir. Bilmediğiniz bazı dedikodular veya ani gelişmeler ortaya çıkabilir. Ailenize vakit harcamanız iyi olacak.

İKİZLER: Arkadaş çevrenizde gurup içi anlaşmazlıklar yaşayabilir, duygusal olarak yaralanabilirsiniz. Bu durum mantıklı hareket ederseniz kolayca çözülebilir. İş yerinde yaşayacağınız sorunları fazla büyütmemeye çalışmalısınız. Aşkınız veya çocuğunuz size moral verecek.

YENGEÇ: Verdiğiniz emeklerin karşılığı olarak; bu hafta iş yerinizde terfi alabilir, takdir edilebilirsiniz. Eşinizin fazla sosyalleşmesi aranızda sorun olabilir. Eski konuları gündeme getirmenin kimseye faydası olmayacaktır. Yurt dışı, hukuki konular veya eğitimde şanslı etkiler var.

ASLAN: Aile ve ev konularıyla ilgi olarak şanslı olmakla birlikte, kendinizden fazla ödün veriyor gibi hissedebilirsiniz. İş veya günlük hayatınızda bedenen çok yorulacağınız bir tempo olabilir. Eğitim, hukuki konular veya yurt dışı ile ilgili olarak ani sorunlar çıkabilir.

BAŞAK: Çocuğunuzla veya sevdiğinizle kırıcı diyaloglara girmemekte fayda var. Hamile olanların özellikle bu hafta dikkatli olmaları iyi olacak. Kazanç yönünden şanslısınız, ancak gelen para ödemelere gidebilir. Kardeş, kuzen veya komşularınızdan destek alabilirsiniz.

TERAZİ: Maddi kazançlar konusunda şanslı olduğunuz bir hafta olabilir. Ancak, eşiniz veya ortağınızdan kaynaklı ek giderler canınızı sıkabilir. Gelen paranın nereye harcanacağı konusunda fikir ayrılığına düşebilirsiniz. Mantıklı davranarak orta yolu bulabilirsiniz.

AKREP: Genel olarak tüm konularda şanslı olacaksınız. İyi değerlendirmelisiniz. Gizli veya platonik aşk ilişkileri söz konusu. Evli olanların bu nedenle sorun yaşamamaları için dikkatli olmaları, geçici heveslere kapılmamaları iyi olacaktır. Yakın çevre ve kardeşlerle diyaloglara dikkat.

YAY: Bol bol kısa mesafe yolculuk yapabilir, bu nedenle de bedenen yorulabilirsiniz. Hayatınızdaki kadınlar tarafından kendinizi çok baskı altına alınmış hissedebilirsiniz. Sevdiğiniz insanlarla fikir çatışması yaşayabilirsiniz. Beklemediğiniz şanslar elde edebilirsiniz.

OĞLAK: Kariyer hayatınızda canınızı sıkan konularda iyileşmeler, güzelleşmeler olabilir. Ancak bu düzelmeler maddi anlamda size yansımayabilir ve bu da sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Kısa mesafe yolculuklarda kaza riskine karşı daha dikkatli olmanız gerekiyor.

KOVA: Kısa veya uzun yolculukta kaza riski olabilir. Ancak şanslı etkiler yanınızda olduğu için olsa bile çok hafif atlatabilirsiniz.Temkinli olmakta fayda var. Maddi kazançlarınızda azalma veya alacağınızı tahsilde zorlanma olabilir. Eğitim, hukuki konularda şanslı etkiler devrede.