Haftalık burç yorumları 2 - 8 Aralık: Burçları bu hafta neler bekliyor?

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 2 -8 Aralık haftalık burç yorumları...

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2 - 8 ARALIK HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ :İç sesinizle, yapmak istedikleriniz birbirine uymayabilir. İstediğinizi yapmak size daha iyi gelecektir. Kadın arkadaşlarınızla problem yaşayabilirsiniz. Evliler eşleriyle, ortak iş yapanlar da ortaklarıyla uyumu yakalayabilirler. Aile, ev, emlak gibi konularda zorlayıcı olaylar gelişebilir.

BOĞA : Evlilik ve ortaklı işlerin ön planda olacağı bir hafta. Çalışma hayatındakiler, ortak iş yaptıkları insanlarla kadersel temalı zorlayıcı olaylar yaşayabilirler. Duygu ve mantık uyumuyla kardeş veya yakın arkadaşınıza destek olabilirsiniz. Maddi kazancınızda artış olabilir. Gelen para da bereketli.

İKİZLER :Günlük yaşamınızda kendinizi aniden bir tartışmanın içinde bulabilirsiniz. Fevri davranma ihtimaliniz var. Sakin kalmak en iyisi. Kendinize odaklanarak, dış faktörleri devre dışı bırakmanız işinize yarayabilir. Sosyal çevrenizden, aşk veya para konularında ani fırsat çıkabilir.

YENGEÇ : Enerjinizi boşa harcadığınızı fark edebilirsiniz. Sorumluluk aldğınız ortaklı ilişkilerde olumlu netice alabilirsiniz. Günlük hayatta doğru strateji geliştirebilirsiniz. Eşinizle kadersel etkili zorlayıcı olaylar yaşasanız da, akılcı davranarak sorunu aşabilirsiniz. Ani fırsatlar yakalayabilirsiniz.

ASLAN : Çocuk, aşk, hobiler ön plana çıkabilir. İlişkilerdeki sorunları irdelemek yerine, içe dönüp değerlendirme yapmak daha iyi olabilir. Eşinizle, kardeşiniz veya yakın arkadaşınız yüzünden gerginlik yaşayabilirsiniz. Kariyer veya sağlık konularında ise, ummadığınız güzellikler gelişebilir.

BAŞAK : Hafta başında; aile, ev, gayrimenkul, hafta ortasından itibaren ise; kardeş ve komşularla ilgili konular öncelik kazanabilir. Etrafınızdaki kadınlar tarafından eleştirilebilirsiniz. Fevri davranmak yerine, akılcı olmayı deneyin. Gecikmiş bir alacağınız aniden ve bereketiyle elinize geçebilir.

TERAZİ : Sevgilinizle özgürlük konuları nedeniyle tartışma yaşayabilirsiniz. Çocuğu olanlar da; kısıtlanma ve baskı nedeniyle çocuklarıyla tartışabilirler. Haftanın ikinci yarısı kazançlara odaklanabilirsiniz. Çalışanlar güzel anlaşmalar yaparak, istedikleri hedefe ulaşacak fırsatlar yakalayabilirler.

AKREP :Hafta başında maddi konularla ilgilenebilirsiniz. Çarşamba gününden itibaren ise; kendinize odaklanabilir, yeni imaj ve bakım yaptırabilirsiniz. Yakın çevrenizden eski bir aşkla barışabilirsiniz. Ancak temkinli davranmalı ve doğru karar olup olmadığını iyice sorgulamalısınız.

YAY :Kazanç elde etmekte zorlansanız da, alacağınız destekle ödemelerinizi yapabileceksiniz. Yüzünüze gülen bir kadın, işten atılmanıza sebep olabilir. Dikkat! Aile ve evle ilgili, canınızı sıkan konularda iyileşmeler olabilir. Çarşambadan itibaren içe dönebilir, yalnız kalmayı daha çok tercih edebilirsiniz.

OĞLAK :Sosyalleşmek ve kalabalık ortamlarda bulunmak isteyebilirsiniz. Uzun zamandır emek verdiğiniz konuda, bir kadının desteğini alarak,amacınıza ulaşabilir, başarınızın kalıcılığını da sağlayabilirsiniz. Kardeş veya komşularınızdan ummadığınız güzel bir destek alarak sevinebilirsiniz.

KOVA : Kariyerinize ve konumuza yoğunlaşacağınız bir hafta. Bazı kovalar; duygularla hareket ederek ve fevri bir tartışmayla işten çıkabilirler. Akılcı davranan, hukuk, yurt dışı ve eğitim konularında çalışanlar ise; güzel anlaşmalar yapabilirler. Hafta sonuna doğru bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

BALIK : Duygularınızı içinizde yaşama eğiliminde olabilirsiniz. Arkadaş çevrenizden tanıdığınız biriyle aniden bir birlikteliğe başlayabilirsiniz. Başlamak için acele etmeyin. Birliktelik bereketli ve şanslı gelebilir. Evliler ise; sosyal çevreleri sayesinde yapacakları bağlantılarla, kazançlarını artırabilirler.