Haftalık burç yorumları 23 - 29 Aralık: Burçları bu hafta neler bekliyor?

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 23 - 29 Aralık haftalık burç yorumları...

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KOÇ : Hukuk, eğitim, yolculuk ve yurt dışı bağlantılı konular haftanın ana teması. Bu konularda ani ve şanslı gelişmeler olabilir. Kadınlarla kırıcı diyaloglara dikkat. Özellikle dış görünüşünüzle ilgili eleştirel sözler duyabilirsiniz. Dürtüsel ve fevri çıkışlar yapma ihtimalinizin yüksek olduğu bir hafta.

BOĞA : Ödemeler, kredi ve borçlara yoğunlaşabilirsiniz. Devam eden rahatsızlığı olanlar; kemik, diş gibi konularda ameliyat olabilirler. Ortak iş yaptığınız kadınlar sayesinde, güzel anlaşmalar yapabilirsiniz. Kardeş veya yakın arkadaş yüzünden, eşle tartışma riski var. Yalana maruz kalabilirsiniz.

İKİZLER : Evlilik ve ortaklı işler ön plana çıkabilir. Bir kadından duyacağınız sözler yanıltıcı olabilir. İşin aslını araştırmakta yarar var. Maddi gelirinizi artırmak için aklınıza orijinal fikirler gelebilir. Arkadaş çevrenizde hayal ettiğiniz uyumu yakalayabilirsiniz. Bu hafta iç sesinize güvenebilirsiniz.

YENGEÇ : Aşkınız veya eşinize dürtüsel ve fevri davranma riski yüksek. Maddi konular nedeniyle sorun yaşama ihtimali var. Hafta sonuna doğru, konumunuzla ilgili olarak, ani ve güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bir kadın desteğiyle; hukuk, eğitim, yurt dışı konularında isteğinize ulaşabilirsiniz.

ASLAN : Aşk, çocuk, hobiler ön plana çıkabilir. Kendinizi adayarak emek verdiğiniz konularda, şans faktörünü de yanınıza alarak bereketinizi artırabilirsiniz. Ailenizden kadınlar hayallerinize destek verebilirler. Bu hafta iç sesinize güvenerek hareket ederseniz sizin için daha iyi olacaktır.

BAŞAK : Kardeşiniz veya yakın arkadaşınızla, fevri ve dürtüsel davranışlar nedeniyle tartışabilirsiniz. Sorumlulukların alınmasıyla sorun aşılabilir. Dış görünüşünüzle veya imajınızla ilgili değişiklik yapabilirsiniz. Baş ve kemiklerle ilgili sağlık problemi olanlar, başarılı bir ameliyat geçirebilirler.

TERAZİ : Günlük hayatta ufak kazalar olabilir. Kardeşinizle veya yakın arkadaşınızla iletişim sorunu yaşayabilirsiniz. Aileniz veya emlak işleri nedeniyle ekstra ödemeler çıkabilir. Ancak ödemelerinizi yapmak için; ek gelir, kredi veya borç bulabilirsiniz. Duygusal yanılma riski var.

AKREP : Ticaret, kardeş ilişkileri ön planda olabilir. Kendinizi enerjik hissedeceğiniz bir hafta. Yakın çevrenizin size verdiği üzüntüleri hatırlayarak, öfke patlaması yaşayabilirsiniz. Borsa veya spekülatif yatırımlar için oldukça riskli bir dönem. Kazançlarınız artabilir.

YAY : Ev, aile konularında problem çıkabilir. Özellikle bazı şeylerin farklı ifade edilmesi sorunu büyütebilir. Dürtüsel ve kindar davranışlarda bulunmamak için, kontrolü korumaya çalışmakta fayda var. Duygusal dengeyi sağlayabilirseniz, geçmişteki iyiliklerin karşılığını alabilirsiniz.

OĞLAK : Bu hafta duygularınız, mantığınızı yanıltabilir. Kardeşlerinizle ilgili duygusal yaralarınızı sarabilirsiniz. Bazı oğlaklar bu hafta ev veya arsa alabilirler. Bekarlar arkadaş çevresinden tanışacakları biriyle yeni bir aşka yelken açabilirler. Maddi anlamda da kazançlar artabilir.

KOVA : Kalabalık ortamlarda bulunabilir, çevrenizi genişletebilirsiniz. İç dünyanızdaki sorunlar kafanızı meşgul edebilir. Maddi kayıplar canınızı sıkabilir. Bazı kovalar ise, ani bir kararla araba alabilirler. Yurt dışı, eğitim, yolculuk veya hukuk konularında güzel gelişmeler olabilir.

BALIK : Uzak kadın akrabalarınızın eleştirilerine maruz kalabilirsiniz. Konumunuzla ilgili canınızı sıkacak gelişmeler olabilir. Ancak duygusal yaralarınızı sarma fırsatı mevcut. Ummadığınız bir ek masraf moralinizi bozabilir. Haftanın ikinci yarısında bazı balıklar ameliyat olabilirler.