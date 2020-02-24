Haftalık burç yorumları 24 Şubat - 1 Mart: Burçları bu hafta neler bekliyor?

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 24 Şubat -1 Mart haftalık burç yorumları...

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HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ : Hafta genelinde içe dönük, hafta sonu ise oldukça aktif olacaksınız. Geçmişten gelen bazı problemler canınızı sıksa da, çözümü kolayca bulabileceksiniz. Bu hafta hayatınızın amacına ulaşma yönünde güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş arayanlar yeni bir işe girebilirler.

BOĞA : Kalabalık ortamlarda bolca bulunabilir, sosyal yardım çalışmalarında aktif rol oynayabilirsiniz. Ticari anlaşmalar yapabilir, araba veya elektronik eşya alabilirsiniz. Kardeş veya yakın arkadaşınızla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Geçmişten gelen bazı borçlarınızı ödeyebilirsiniz.

İKİZLER : Hayattaki konumunuza odaklanacaksınız. Dış görünüşünüzle ilgili eleştiri alabilirsiniz. Bu hafta estetik operasyon yaptırırsanız, başarı ihtimali zayıf. Alacak, verecek konularında sorunlar çıksa da; farklı bir perspektiften bakarak çözüm üreterek, istediğiniz sonucu elde edebileceksiniz.

YENGEÇ : Bu hafta gerçekleşecek yeniaydan en güzel etkileri alacak burçlardansınız. Hukuk, eğitim, yurt dışı bağlantılı konular haftanın ana teması. Hafta sonuna doğru kredi veya ödemelerle ilgilenebilirsiniz. Eşleri veya sevgilileri ile sorunları olanlar çözebilirler. Tek risk fazla para harcama ihtimaliniz.

ASLAN :Hafta başı ödemeler, haftanın ikinci yarısında ise; evlilik ve ortaklı işlere yoğunlaşacaksınız. Eşiniz veya ortak iş yaptığınız insanların, davranışlarınızla ilgili olarak, başkalarının ne düşüneceği ile ilgili eleştirilerine maruz kalabilirsiniz. Şehir dışı yolculuklarda kaza riskine dikkat. Emek verdiğiniz işlerde hak ediş alacaksınız.

BAŞAK : Sağlık, günlük rutinler, evcil hayvanlarla ilgileneceksiniz. Üstünüz pozisyonundaki insanlarla tartışma ihtimali yüksek. Özellikle kendinizi güçlü hissederek buna eğilim gösterebilirsiniz. Ancak akılcı davranmak en iyisi. Sosyal çevrenizden gelecek destekle, emek verdiğiniz konularda başarı elde edebilirsiniz.

TERAZİ : Aşk, çocuk ve hobiler ön planda. Ulaşmak istediğiniz noktaya gelebilir ve üzerinde çalıştığınız konularda başarı elde edebilirsiniz. Olaylara farklı bakış açışıyla bakarak aile içi sorunlara çözüm bulabilirsiniz. Eşiniz için fazla masraf yapabilir, sonrasında zor duruma düşebilirsiniz.

AKREP : Aile, ev ve gayrimenkul işlerine yoğunlaşabilirsiniz. Ticaretle uğraşanlar, üzerinde çalışma yaptıkları bağlantıları yapabilirler. Bazı akrepler ev mi iş mi ikileminde kalabilirler. Kardeş, yakın arkadaş veya komşunuzla sorunlar yaşayabilirsiniz. Araya biraz mesafe koyarak sorunu aşmayı denemekte fayda var.

YAY : Kardeş, yakın çevre ilişkileri ve ticari konular haftanın ana teması. Hafta sonuna doğru, hedeflediğiniz anlaşmaları yaparak,maddi kazançlardaki sorunlarınızı çözebilirsiniz. Özellikle çok emek verdiğiniz konularda başarı gelebilir. Gelen paraları doğru kullanmakta zorlanabilirsiniz.

OĞLAK : Hafta genelinde maddi konularla, hafta sonu ise, kendinizle ilgilenebilirsiniz. Kendinizi güçlü ve enerjik hissedeceğiniz bir süreç. Eşiniz istediği konuma gelerek, kalıcı başarı elde edebilir. Kardeş veya yakın çevrenize yapacağınız maddi destek sebebiyle, eşinizle sorun yaşayabilirsiniz.

KOVA : Kendinize, özellikle duygularınıza odaklanacaksınız. Melankolik olma ve bunlar neden benim başıma geliyor psikolojisine girme riski yüksek. Bekarlar sevgililerine ve hobilerine; evliler ise çocuklarına odaklanırlarsa bu duygu durumunda çıkarak rahatlayabilirler. Bazı kovalar işten ayrılabilirler.

BALIK : Bu hafta burcunuzda gerçekleşen yeniay etkisiyle; bekarlar evliliğe adım atabilirken; boşanmış olanların da eski eşleri barışmak isteyebilirler. Hafta başı dışa dönük, hafta sonu ise; daha içe dönük olabilir, evden çıkmak istemeyebilirsiniz. Emek verdiğiniz konularda harekete geçme zamanı.