Haftalık Burç Yorumları (26 Kasım-2 Aralık)

KOÇ: Duygularınızla düşünceleriniz arasında denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Etrafınızdaki kadınlarla diyaloglarda olayları büyütmeyin.Eşinizle veya ortağınızla ani ve beklenmeyen konular nedeniyle zıtlaşmalar olabilir. Ticaret, kredi, ek gelir ve miras konularında oldukça şanslısınız.

BOĞA: Hukuki konular, yurt dışı veya eğitimle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Kardeş veya yakın çevrenizden kaynaklı, nereden çıktı diyeceğiniz ani gelişmeleri abartmadan doğru diyalogla lehinize çevirebilirsiniz. Kariyer konularını ikinci sıraya alarak ailenizle ilgilenmeniz daha iyi olabilir.

İKİZLER: Arkadaş çevrenizdeki dedikodular canınızı sıkabilir ve sevdiğiniz insanla sorun yaşamanıza sebep olabilir. Etraftan gelecek maddi kaynaklar veya kredi ile ilgili aksamalar yaşayabilirsiniz. Duygularınızı iyi yönetebilirseniz; iş, sağlık ve gündelik hayat bu hafta şanslı olacağınız konular..

YENGEÇ: Duygusal olarak baskılanmış hissederek sevdiğinizle veya çocuğunuzla sorun yaşayabilirsiniz. Mantığınızı devreye sokarak olayı büyütmezseniz, her şey hayal ettiğinizden daha güzel olabilir. Kariyer veya konumunuzla ilgili ani gelişmeler gündeme gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var.

ASLAN: Kadın arkadaşlarınızla yanlış anlaşılmalar ve sorunlar olabilir. Ancak kolayca çözebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim veya hukuki konularda beklenmedik ani olumsuz gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş veya günlük hayatta fazlaca yorulabilirsiniz. Aile, ev, mülk konularında şanslı etkiler devrede.

BAŞAK: Bu hafta kazancınızda artış olabilir. Ancak bir o kadar da beklenmedik ödeme çıkabilir ve gelen para gidebilir. Sevdiklerinizle geçmişe dair konular yüzünden tartışmamanızda fayda var. Kardeşler, kısa yolculuklar, eğitim ve ticaret konularında şans sizden yana.

TERAZİ: Haftaya yakın çevrenize odaklı olarak başlayacaksınız. Ancak hafta ortasından itibaren maddi kazançlar konusu ön plana çıkacak. Size kazancınızın artmasıyla ilgili şanslar verecek. Eş veya ortağınızla ortak karar vermekte zorlanabilir, ben haklıyım sen haklısın çekişmesine girebilirsiniz.

AKREP: Uzak bir kadın akrabanızla tartışma yaşayabilirsiniz. Ancak aile büyüklerinin devreye girmesi ile sorun fazla uzamayacaktır. Bu hafta iş yerinde de ani kriz çıkabilir. Olayları büyütmezseniz kendi maddi kazançlarınızı korumuş olursunuz. Bazı akreplerin gizli bir hayranı ortaya çıkabilir.

YAY: Haftaya daha iyi ve dinamik başlayacaksınız. Ancak hafta ortasından itibaren kendinizi bedenen kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Kredi ve ek gelir konularında kadınlarla iletişimi iyi yönetirseniz istediğinizi alabilirsiniz. Bekar yaylar yeni bir ilişkiye adım atabilirler. Bazıları da sevgilisiyle aniden ayrılabilir.

OĞLAK: Arkadaş ve sosyal çevrenizle vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Bedenen yorgun hissedebilirsiniz. Bir kadın desteğiyle maddi kazançlarınızda artış olabilir ve bu da yaraya merhem gibi gelebilir. Yurt dışıyla ticaret yapanlar veya uzakta sevgilisi olanlar ani gelişmelere karşı dikkatli olmalısınız.

KOVA: Geçmişe ait konular üzerinde fazlaca düşünüp canınızı sıkmanın kimseye faydası olmaz. Geçmişi geçmişte bırakın. Ayağınız veya bacağınızla ilgili problem yaşayabilirsiniz. Çalışmak size iyi gelebilir.İş yerinizde kadınlardan alacağınız destekle istediğiniz noktaya ulaşabilirsiniz.

BALIK: Arkadaş çevreniz yüzünden sevgilinizle ayrılabilirsiniz. Alacaklarınızda gecikme yaşayabilirsiniz. Ancak kredi, borç gibi kaynaklar bularak sorununuzu çözebilirsiniz. Uluslararası ticaret, hukuki konular, eğitim ve yolculuk konularında şanslı etkiler devrede olacak.

Not: Doğum haritası parmak izi gibidir. Burçlar sadece %20 sonuç verir. Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayın.Sevgiyle kalın.

Karma Astrolog

Aysun Köşker Koç