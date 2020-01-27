Haftalık burç yorumları 27 Ocak - 2 Şubat: Burçları bu hafta neler bekliyor?

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 27 Ocak - 2 Şubathaftalık burç yorumları...

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HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ : Sosyal ve aktif olacağınız bir hafta. Toplumsal yardımlarda bulunabilirsiniz. Hümanist yanınız her zamankinden daha çok öne çıkabilir. Yakın çevrenizden aşk veya maddi konularda destek alırken, bir yandan da fikir ayrılığına düşebilirsiniz. Eş veya ortağınızla uyumu yakalayacaksınız.

BOĞA : Kariyer veya statünüze odaklanacağınız bir hafta. Ani olaylara karşı dikkatli olmanızda yarar var. Bazı boğalar ameliyat olabilirler. Narkozla ilgili problem riskine dikkat. Ortak iş yaptığınız insanlarla uyumu yakalayabilirsiniz. Hafta sonu; eğitim, yolculuk, yurt dışı temaları öne çıkabilir.

İKİZLER : Hukuk, eğitim, yurt dışı ve yolculuk temaları öne çıkabilir. Beklenmedik aksiliklere karşı temkinli olun. İstediğiniz ortaklığı yapabilir veya iyi bir evliliğe adım atarak, istediğiniz konuma gelebilirsiniz. Kredi, miras, ek kazançlarla ilgili bazı sorunlar çıkabilir. Ancak şansınız devreye girebilir.

YENGEÇ : Hafta başında alacak ve ödemelerle ilgili aksamalar olabilir. Ancak yakın çevrenizin desteğiyle sorunu aşabileceksiniz. Haftanın ikinci yarısında ise;evlilik ve ortaklı konulara yoğunlaşmanız gerekebilir. Maddi veya sevgi sorunları çıkabilir. Ancak anlaşarak orta yolu bulabileceksiniz.

ASLAN : Günlük rutinler ve sağlık konuları haftanın gündemi. Hislerinize güvenerek ve iç sesinizi dinleyerek hareket ederseniz; bazı fırsatlar yakalayabilir, geçmişte canınızı sıkmış olan konularda çözüm üretebilirsiniz. Kardeş, yakın çevre ve eşinizden gelecek destekle de daha kolay adım atabilirsiniz.

BAŞAK : Bu hafta aşk, çocuk, hobiler ön planda. Maddi konularda eşinizden destek alabilirsiniz. Kadınlarla anlaşmanız kolay olabilir. Özellikle sanatsal ve yaratıcılık gerektiren sektörlerde çalışanlar mesleki anlamda istedikleri noktaya gelebilirler. Ailenizle daha çok vakit geçirebilirsiniz.

TERAZİ : Aile ve gayrimenkul konularına yoğunlaşabilirsiniz. Geçmiş sorunlar tekrar gündeme gelebilir. Ancak kardeş veya kuzeninizden destek alacaksınız. İç sesinize ve etrafınızdaki kadınların önerilerine güvenmeniz yararınıza olur. Doğru iletişimle kendinize şanslar da yaratabilirsiniz.

AKREP : Kısa bir yolculuk yapabilirsiniz. Araba veya elektronik cihaz alabilirsiniz. Kardeşlerle veya yakın arkadaşlarla daha çok vakit geçirebilirsiniz. Ailenizden kadınların desteğiyle kazancınızı artırabilirsiniz. Ancak eşinizle maddi konularda, ani anlaşmazlıklar söz konusu olabilir.

YAY : Maddi ve öz değer konuları haftanın ana teması. Bu hafta aşk ve çocuk konularında ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Akıl ve mantık yürütmeye çalışmak yerine, hislerinize ve etrafınızdaki kadınların önerilerine güvenerek hareket etmeniz bu hafta sizin için daha doğru bir adım olacak.

OĞLAK : Haftanın ilk günü kazanç ve ödemelere, kalanında ise; tamamen kendinizle ilgili hesaplaşmalar ve fiziksel konulara yoğunlaşabilirsiniz. Aile ve gayrimenkul konularında beklenmedik gelişmeler söz konusu. Bu hafta mantıkla değil, iç sesinize tamamen güvenerek hareket etmeniz en iyisi.

KOVA : İçe dönüp, geçmiş dönemi sorgulayabilirsiniz. Kardeş veya yakın çevrenizle ani krizler yaşasanız dahi; geçmişten gelen tecrübeyle, doğru strateji yaparak olayları tatlıya bağlayabilirsiniz. Şehir içi trafik kazalarına ve elektronik cihazlarla ilgili sorunlara karşı dikkatli olmanız gereken bir hafta.

BALIK : Hafta başında daha içe dönük, haftanın ikinci yarısında ise; aktif ve sosyal olacaksınız. Hislerinizin yüzünüze yansıdığınıfark edeceksiniz. Maddi konularda beklenmedik gelişmeler yaşayabilir, farklı stratejiler yapabilirsiniz. Haftanın en şanslısı olduğunuzu rahatlıkla söyleyebiliriz.