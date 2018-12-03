Haftalık Burç Yorumları (3-9 Aralık)

KOÇ: Fazla hayal kurup, gerçeklerden uzaklaşabilirsiniz. Duygularınız sizi yanıltarak hata yapmanıza sebep olabilir. Kariyerinizle ilgili konularda zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Ek gelir, kredi veya miras gibi konularda şans sizden yana. Ayak ve bacakla ilgili rahatsızlık riski var.

BOĞA: Ortağınız veya sevdiğinizle gizli konuşulan bazı konuların ortaya çıkmasıylagerginlik yaşayabilirsiniz. Hayat arkadaşınızla bağlarınız daha da güçlenebilir. Yurt dışı, hukuki veya eğitim konularında aksilikler çıkabilir. Arkadaş çevreniz hayallerinizi gerçekleştirmenize yardım edebilir.

İKİZLER: Ek kaynak veya kredi almak konularında zorlanabilirsiniz. Etrafınızdaki kadınların yönlendirmesiyle, imaj değişikliği yaparak olumlu sonuç alabilirsiniz. İş yeri arkadaşlarınızla ani gerginlik olabilir. Sanatsal konularda kariyeri olanların istedikleri noktaya gelmeleri için şanslı etkiler devrede.

YENGEÇ: Eşiniz veya ortağınızla eski konular yüzünden tartışmanın iki tarafa da faydası olmayacak. Sevgiliniz veya çocuğunuzla ani tatsızlık yaşayabilirsiniz. Hayallerinizdeki yurt dışı gezisini yapabilirsiniz. Annenizden veya kız kardeşinizden destek alabilirsiniz.

ASLAN: Sizden uzakta yaşayan ailenizden biriyle aniden gerilim yaşayabilirsiniz. Kız kardeşiniz veya komşunuz size destek verebilir. İşte veya günlük hayatınızla ilgili olarak çok koşturmanız gerekebilir. Bir yerden beklediğiniz para umduğunuz miktarda veya umduğunuz zamanda gelmeyebilir.

BAŞAK: Kardeşlerinizle ortak bir paradan dolayı ani kriz yaşayabilirsiniz. Çocuğunuzla veya sevgilinizle ilgili konularda yorucu olaylar olabilir. Sabrınız zorlanabilir.Bu hafta arkadaşlarınızla sosyalleşmeniz size iyi gelecektir. Ayrıca aileniz de tam destek yanınızda olacak. Kadınlardan maddi yardım alabilirsiniz.

TERAZİ: Kardeşleriniz bir konuda size destek verirken, diğer yandan da sizi zorlayabilirler. Genel olarak özellikle ticaretle para kazananların kazançlarınızda artış olabilir. Bu hafta başlayacak ikili ilişkilerde yanılma riskiniz olduğu için sevgili adayına temkinli yaklaşmak yararlı olacaktır.

AKREP: Kız kardeşinizle geçmiş olaylardan kaynaklı zorlayıcı şeyler yaşayabilirsiniz. İş yerinde veya günlük hayatta ani kriz çıkabilir. Özellikle etrafınızdaki kadınlardan gelecek gizli düşmanlıklara karşı dikkatli olmalısınız. Bu hafta en şanslı olduğunuz konular kendi maddi kazançlarınızda olacak artış.

YAY: Haftanın ilk yarısı alacaklarınızda gecikme yaşayabilirsiniz. Kendi şansınızı kendiniz yaratabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında kendinizi baskılanmış ve kısır bir döngünün içinde hissedebilirsiniz. Aile içinde tartışmalardan uzak durmaya çalışmak faydalı olabilir. Kadersel olaylar yaşayacaksınız.

OĞLAK: Sizden uzakta yaşayan kadın akrabalarınızla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Fiziki ve ruhsal olarak kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Arkadaş çevreniz ve kariyerinizle ilgili olarak şanslı etkiler var. Kazancınızla ilgili beklediğiniz artış gerçekleşmeyebilir ve hayal kırıklığı yaşatabilir.

KOVA: Ayağınız veya bacağınızla ilgili sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Bu hafta gerçekleri görmekte zorlanabilirsiniz. Alacaklarınızda gecikme olabilir. Ancak çevrenizdeki kadınlardan ek kaynak bulabileceksiniz. Kariyerinizle ilgili olarak şans sizden yana.Özellikle yurt dışı ticaret yapanlar şanslı olabilir.

BALIK: Bu hafta yurt dışına gidebilir veya uzak yerlere geziler yapmak isteyebilirsiniz. Geçmişte arkadaşlarınıza yaptığınız iyiliklerin meyvesini toplayabilirsiniz. Kendi iç dünyanıza çekilip hayaller alemine dalabilirsiniz. Etrafınızdaki kadınlardan destek alabilirsiniz. Yeni bir aşka yelken açabilirsiniz.

Not: Doğum haritası parmak izi gibidir. Burçlar sadece %20 sonuç verir. Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayın.Sevgiyle kalın.

Karma Astrolog

Aysun Köşker Koç