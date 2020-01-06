Haftalık burç yorumları 6 - 12 Ocak: Burçları bu hafta neler bekliyor?

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 6 - 12 Ocak haftalık burç yorumları...

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KOÇ : Kariyer ve statü konularının ön planda olacağı bir hafta. Güzel anlaşmalar yapabilirsiniz. Ani ve fevri davranma riskine rağmen, duygu ve mantık ahengini yakalayabileceksiniz. Evlilik ve ortaklıklarda otoriteyle ilgili sorunu yaşayabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili konularda eşinizle farklı düşünebilirsiniz.

BOĞA : Yurt dışı, hukuk, eğitim ve yolculukla ilgili konularda şanslı etkiler yanınızda. Ancak eşinizle fikir ayrılığı olabilir. Boyun ve uyluk kemiğiyle ilgili ani problem riskine dikkat. Kendinizi adayarak, emek verdiğiniz konuların meyvesini alabilirsiniz. Bekarlar arkadaş çevresinden biriyle tanışabilirler.

İKİZLER : Ödemeler, kredi, miras veya ameliyat konularına yoğunlaşabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz bir kadından maddi destek alabilirsiniz.Eşiniz kendi aile büyükleriyle sorun yaşayabilir. Ancak çocuğunuz sayesinde sorun aşılabilir. Yolculuk, eğitim, hukuk konularında sorun çıkma ihtimali yüksek.

YENGEÇ : Hafta başında evlilik veya ortağınızla, haftanın ikinci yarısında ise; sağlık, evcil hayvan ve çalışanlarla ilgili konular gündeminiz olabilir. Geçmişten gelen sorunlar arkadaş çevrenizden bir kadın sayesinde çözülebilir. Eşinizle ev veya gayrimenkul sorunları nedeniyle tartışma riskine dikkat.

ASLAN : Haftanın ilk yarısında diş veya kemiklerinizle ilgili problem çıkabilir. Haftanın ikinci yarısında ise; aşk, çocuk, hobiler ön planda olabilir. Eşiniz veya ortağınız sayesinde maddi kazancınızı artırabilirsiniz. Uzun yolculukta kaza riskine dikkat. Hukuk, eğitim, yurt dışı bağlantılı işlerde sorun çıkabilir.

BAŞAK : Çocuk, aşk, hobilerle ilgilenebilirsiniz. Eşinizle, çocuğunuzla ilgili bir konuda anlaşmazlığa düşebilirsiniz. Eşinizin kadın akrabalarıyla sorun yaşama riski var. Haftanın ikinci yarısında aile, ev, emlak işleri daha çok vaktinizi alabilir. Geçmişten gelen bir sorunu çözme fırsatı mevcut.

TERAZİ : Aile, ev veya gayrimenkul konularında eşinizle tartışabilirsiniz. Ancak akılcı davranarak sorunu aşabilirsiniz. Çocuğunuz veya sevgiliniz için ekstra masraf yapmak zorunda kalabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında; kardeş, komşu ve yakın arkadaşlarınızla ilgilenebilir, onlarla vakit geçirebilirsiniz.

AKREP : Kardeş, kuzen, komşu ilişkilerinin yoğun olacağı bir hafta. Gizli bir konunun ortaya çıkması nedeniyle eşinizle tartışabilir, duygusal anlamda zorlanabilirsiniz. Perşembe gününden itibaren kazançlar ve ödemeler ön plana çıkabilir. Genel anlamda daha enerjik ve pozitif olabilirsiniz.

YAY : Enerjik ve ön planda olmak isteyeceğiniz bir hafta. Çalışma hayatında olanlar için, kalıcı başarılara imza atma ve terfi fırsatı var. İstediğiniz hedefe ulaşabilirsiniz. Çıkacak bir ek masraf canınızı sıkabilir. Hafta sonu çözümsüz gördüğünüz bazı sorunları bitirmek için harekete geçebilirsiniz.

OĞLAK : Kendinize odaklanabilirsiniz. Kemikler veya dişle ilgili sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Aileden kadınlarla maddi konularda anlaşmazlık söz konusu. Eşinizle fikir çatışması yaşasanız da, aşk tazeleyebilirsiniz. Kendinizi adayarak, emek verdiğiniz aile ve ev konularında istediğiniz sonucu alabilirsiniz.

KOVA : Kardeş veya yakın arkadaşınız yüzünden eşinizle tartışabilirsiniz. Maddi ve aşk anlamında şanslı olduğunuz bir dönem. Hafta başında daha içe dönükken; hafta ortasından itibaren kalabalık ortamlarda bulunabilir, hoş aktivitelerekatılabilirsiniz. Yolculuk veya eğitim için ek masraf çıkabilir.

BALIK : Başkalarının ne düşüneceği endişesiyle, duygusal anlamda zorlanabilirsiniz. Unutmayın, bu hayat sizin ve başkalarının ne diyeceğinin çok da önemi yok. Bir kadının desteğiyle bereketiniz artabilir. Hafta başı sosyal ortamlarda bulunabilir, hafta sonu ise konumunuza yoğunlaşabilirsiniz.