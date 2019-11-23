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Haftalık sohbetlerin bu haftaki konusu aile oldu

Türk Ocakları Malatya Şubesi tarafından düzenlenen haftalık sohbet programının bu haftaki konusu aile oldu.

23.11.2019 13:48 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:53Haftalık sohbetlerin bu haftaki konusu aile oldu
Türk Ocakları Şubesi tarafından düzenlenen haftalık sohbet programının bu haftaki konusu aile oldu.

Ocak binasında gerçekleşen "Aile Pusuladır, Pusula Ailedir" başlıklı sohbetin açılış konuşmasını yapan Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata, ailenin toplumdaki önemine vurgu yaptı. Günata, konuşmasında "Etrafımızda insan diye gördüğümüz insan gibi davranmıyor, gördüğümüz ev, ev değil gördünüz aile, aile değil. Türk toplumu şuurlu ve bilinçli bir şekilde aile olmaktan çıkarılıyor şuursuz nesil yetiştiren bir toplum haline geliyoruz. Bizler toplumun en küçük birimi olan aile aileyi bir mukaddes değer olarak görüyoruz. Bu Mukaddes değeri bizler korumak ve kollamak mecburiyetindeyiz" dedi. 'de son yıllarda boşanmalarda büyük bir artış olduğunda vurgulayan Günata, "Türkiye'de son yıllarda büyük bir boşanma yaşanılıyor çok kısa süre içerisinde aileler dağlıyor yuvalar yıkılıyor çocuklar, babasız annesiz kalıyor eşler ise ayrı yerlerde hayatını geçirmek zorunda kalıyor. Geçmişte böyle bir şey yoktu. Bizler bulunduğumuz yerde artık buna bir çare bulmak zorundayız" diye konuştu.

Daha sonra Malatya İl Kültür Şube Müdürü Gülhan Haliloğu tarafından katılımcılara aile ile ilgili sunum yapıldı. - MALATYA

Türkiye, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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