Haftanın Açılış Maçında Göztepe, Bursaspor ile 0-0 Berabere Kaldı

Spor Toto Süper Ligde haftanın açılış maçında Göztepe, Bursaspor'u Bornova Stadında konuk etti. Mücadele 0-0 sona erdi. Golsüz eşitlikle biten müsabakanın ardından Bursaspor puanını 20'ye, Göztepe ise 19'a yükseltti.

BERABERLİĞİ BULUNMAYAN TAKIM KALMADI

Teknik direktör Kemal Özdeş, Göztepe'nin başındaki ilk maçında sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sezon 16. haftaya kadar beraberliği bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, ilk defa bir maçta 1 puan aldı. Bu sonuçla Spor Toto Süper Lig'de beraberliği bulunmayan ekip kalmadı.