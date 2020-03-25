"Haftanin bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"
Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin bölgesinde 2 şehit askeri şehit eden teröristlere ait 4 hedefe hava taarruzu icra edilerek, 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
25.03.2020 23:35 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:35
Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin bölgesinde 2 şehit askeri şehit eden teröristlere ait 4 hedefe hava taarruzu icra edilerek, 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki unsurlarımıza taciz atışı yaparak 2 personelimizi şehit eden teröristlere ait 4 hedefe hava taarruzu icra edildi. 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
(İHA)
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki unsurlarımıza taciz atışı yaparak 2 personelimizi şehit eden teröristlere ait 4 hedefe hava taarruzu icra edildi. 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
(İHA)
Kaynak: İHA