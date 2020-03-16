Haftanın Dikkat Çeken Görüntüleri
Paris Saint-Germain'in Dortmund'u eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktığı haftanın tüm özel görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.
16.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:00
Paris Saint-Germain'in Dortmund 'u eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktığı haftanın tüm özel görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout
Etiketler : UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Dortmund, Spor
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