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Haftanın Dikkat Çeken Görüntüleri

Paris Saint-Germain'in Dortmund'u eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktığı haftanın tüm özel görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

16.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:00
Paris Saint-Germain'in Dortmund 'u eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktığı haftanın tüm özel görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik. Haftanın Dikkat Çeken Görüntüleri

Kaynak: Dugout

Etiketler : UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Dortmund, Spor

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