Haftanın Hakemleri Açıklandı

29 Kasım 2018 Perşembe 11:21



29 Kasım 2018 Perşembe 11:21

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Beşiktaş-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı. 2 Aralık Pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde hakem Cüneyt Çakır'a görev verildi. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler şu şekilde:YARIN 20.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus 20.00 Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler1 ARALIK CUMARTESİ 16.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy 16.00 Antalyaspor - Göztepe: Suat Arslanboğa 19.00 Kayserispor - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu2 ARALIK PAZAR 16.00 Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ali Palabıyık 20.00 Beşiktaş - Galatasaray: Cüneyt Çakır3 ARALIK PAZARTESİ 20.00 E. Yeni Malatyaspor - Akhisarspor: Özgür Yankaya 20.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu(İHA)