29 Kasım 2018, 11:21
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Haftanın Hakemleri Açıklandı

Haftanın Hakemleri Açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Beşiktaş-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı. 2 Aralık Pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde hakem Cüneyt Çakır'a görev verildi. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler şu şekilde:

YARIN 20.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus 20.00 Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler



1 ARALIK CUMARTESİ 16.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy 16.00 Antalyaspor - Göztepe: Suat Arslanboğa 19.00 Kayserispor - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu



2 ARALIK PAZAR 16.00 Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ali Palabıyık 20.00 Beşiktaş - Galatasaray: Cüneyt Çakır



3 ARALIK PAZARTESİ 20.00 E. Yeni Malatyaspor - Akhisarspor: Özgür Yankaya 20.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

(İHA) Galatasaray,Beşiktaş,Aralık
29 Kasım 2018 Perşembe 11:21



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