Haftanın ilk iş gününde Londra sokaklarına sessizlik hakimdi
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sonrası haftanın ilk iş gününde Londra sokakları boş kaldı.
23.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:53
İngiltere 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sonrası haftanın ilk iş gününde Londra sokakları boş kaldı.
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Kaynak: AA