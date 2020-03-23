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HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE YOLLAR BOŞ; TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 13

Türkiye'de koronavirüsün görülmesiyle birlikte başlayan trafik yoğunluğundaki düşüş, haftanın ilk gününde de devam etti.

23.03.2020 09:09 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:14

Türkiye 'de koronavirüsün görülmesiyle birlikte başlayan trafik yoğunluğundaki düşüş, haftanın ilk gününde de devam etti. İstanbul 'da, trafik yoğunluğunun en çok yaşandığı pazartesi gününde saat 08.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 13 olarak ölçüldü.

Dünyada etkisini sürdürmeye devam eden koronavirüs, bir süredir Türkiye'de de kendini hissettiriyor. Virüsün görülmesiyle birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu günden güne azalmaya başladı. İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yoğunluğun azaldığı görüldü. Pazartesi sabah saatlerinde zaman zaman kitlenme noktasına gelen trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 08.30 itibarıyla yüzde 13 olarak görüldü.

İstanbullular, haftanın ilk iş gününde toplu ulaşım araçlarına da rağbet göstermedi. Otobüs duraklarında bekleyen yolcu sayısında gözle görülür azalma yaşanırken, yolcu otobüsleri ve minibüslerin de büyük oranda boş olduğu gözlendi.

HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE YOLLAR BOŞ; TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 13

Kaynak: DHA

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HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE YOLLAR BOŞ; TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 13
Etiketler : İstanbul, Türkiye, Güncel

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