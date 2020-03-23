Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor

Türkiye 'de koronavirüs vaka sayısının bini geçmesi, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 30'a ulaşması sebebiyle vatandaşlar gerekmedikçe sokağa çıkmıyor. Birçok iş yerinin kapanması, bazılarının ise evden çalışma sistemine geçmesi nedeniyle trafik yoğunluğunda görülen azalma, haftanın en yoğun günü olan pazartesi gününde de devam ediyor.

YOĞUNLUK GÜNDEN GÜNE AZALIYOR

Dünyada etkisini sürdürmeye devam eden koronavirüs, bir süredir Türkiye'de de kendini hissettiriyor. Virüsün görülmesiyle birlikte İstanbul 'da trafik yoğunluğu günden güne azalmaya başladı. İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yoğunluğun azaldığı görüldü. Pazartesi sabah saatlerinde zaman zaman kitlenme noktasına gelen trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 08.30 itibarıyla yüzde 13 olarak görüldü.

TOPLU TAŞIMAYA RAĞBET AZALDI

İstanbullular, haftanın ilk iş gününde toplu ulaşım araçlarına da rağbet göstermedi. Otobüs duraklarında bekleyen yolcu sayısında gözle görülür azalma yaşanırken, yolcu otobüsleri ve minibüslerin de büyük oranda boş olduğu gözlendi.

Kaynak: DHA

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