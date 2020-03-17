HAFTANIN İLK MESAİ GÜNÜNDE TOPLU ULAŞIMDA YÜZDE 44 DÜŞÜŞ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), toplu ulaşımda pazar günü yaşanan yüzde 48'lik düşüşün ardından, mesai günü pazartesi verilerini açıkladı.
17.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:28
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), toplu ulaşımda pazar günü yaşanan yüzde 48'lik düşüşün ardından, mesai günü pazartesi verilerini açıkladı. Bir önceki pazartesiye göre toplu ulaşımı kullananların sayısında yüzde 44'lük bir düşüş yaşandı.
İBB'den edinilen veriye göre 9 Mart 2020 tarihinde toplu ulaşım 7 milyon 441 bin 316 kez kullanılırken, 16 Mart 2020 tarihinde 4 milyon 132 bin 368 kez kullanıldı. Haftanın ilk gününde ise İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü.
Görüntü Dökümü:------------------Toplu ulaşımda çekilen görüntüler-Yollarda ilerleyen araçlar
-Toplu ulaşıma binenler- İstanbul
Kaynak: DHA
Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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