Menü
Haberler ›› Güncel ››HAFTANIN İLK MESAİ GÜNÜNDE TOPLU ULAŞIMDA YÜZDE 44 DÜŞÜŞ - Güncel

HAFTANIN İLK MESAİ GÜNÜNDE TOPLU ULAŞIMDA YÜZDE 44 DÜŞÜŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), toplu ulaşımda pazar günü yaşanan yüzde 48'lik düşüşün ardından, mesai günü pazartesi verilerini açıkladı.

17.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:28
HAFTANIN İLK MESAİ GÜNÜNDE TOPLU ULAŞIMDA YÜZDE 44 DÜŞÜŞ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), toplu ulaşımda pazar günü yaşanan yüzde 48'lik düşüşün ardından, mesai günü pazartesi verilerini açıkladı. Bir önceki pazartesiye göre toplu ulaşımı kullananların sayısında yüzde 44'lük bir düşüş yaşandı.

İBB'den edinilen veriye göre 9 Mart 2020 tarihinde toplu ulaşım 7 milyon 441 bin 316 kez kullanılırken, 16 Mart 2020 tarihinde 4 milyon 132 bin 368 kez kullanıldı. Haftanın ilk gününde ise İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Toplu ulaşımda çekilen görüntüler

-Yollarda ilerleyen araçlar

-Toplu ulaşıma binenler


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum Güncel
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi Güncel
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Güncel
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları