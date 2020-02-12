Haftanın kritik maçları Abdulkadir Bitigen ve Cüneyt Çakır'ın

Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanacak Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçını Abdulkadir Bitigen, Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını ise Cüneyt Çakır yönetecek.
Süper Lig'de 22'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta düdük çalacak hakemler şunlar:
14 Şubat Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
15 Şubat Cumartesi:
14.00 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor: Özgür Yankaya
17.00 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe: Ali Şansalan
20.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Mete Kalkavan
16 Şubat Pazar:
13.30 Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
16.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray - BtcTurk Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
17 Şubat Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler