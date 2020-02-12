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Haftanın kritik maçları Abdulkadir Bitigen ve Cüneyt Çakır'ın

Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanacak Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçını Abdulkadir Bitigen, Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını ise Cüneyt Çakır yönetecek.

12.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:10Haftanın kritik maçları Abdulkadir Bitigen ve Cüneyt Çakır'ın

Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanacak Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçını Abdulkadir Bitigen, Trabzonspor-Demir Grup karşılaşmasını ise Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'de 22'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta düdük çalacak hakemler şunlar:

14 Şubat Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

15 Şubat Cumartesi:

14.00 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor: Özgür Yankaya

17.00 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe: Ali Şansalan

20.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

16 Şubat Pazar:

13.30 Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

16.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır

19.00 Galatasaray - BtcTurk Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

17 Şubat Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler



Cüneyt Çakır, Trabzonspor, Başakşehir, Sivasspor, Spor

Kaynak: DHA

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