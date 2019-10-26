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Haftanın MVP'si Baskonia'dan Shengelia

Baskonia forması giyen Tornike Shengelia, THY Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

26.10.2019 14:24Haftanın MVP'si Baskonia'dan Shengelia
Baskonia forması giyen Tornike Shengelia, THY Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanya temsilcisi Baskonia'nın konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 82-66 mağlup ettiği maçta 28 verimlilik puanıyla oynayan Shengelia, dördüncü haftada MVP unvanına layık görüldü.

Gürcü pivot, mücadeleyi, kariyer rekoru 25 sayı, 5'i hücum olmak üzere 9 ribaunt ve 3 asistle tamamlayarak takımının galibiyetinde başrolü oynadı.
Anadolu Efes'in konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'i 76-60 mağlup ettiği karşılaşmadaki performansıyla Bryant Dunston, haftanın en iyi ikinci oyuncusu seçildi. Mücadeleyi 17 sayı, 8 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blokla tamamlayarak Anadolu Efes'in galibiyetinde önemli pay sahibi olan ABD'li pivot, 27 verimlilik puanı elde etti.
İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'da forma giyen Litvanyalı basketbolcu Artaras Gudaitis ise 25 verimlilik puanıyla haftanın en değerlileri arasında üçüncü sırada yer aldı.

Türk Hava Yolları, Baskonia, İspanya, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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