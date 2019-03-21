21 Mart 2019, 15:01
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Haftanın Mvp'si Darüşşafaka Tekfen'den Eric

Haftanın Mvp

Darüşşafaka Tekfen forması giyen Michael Eric, THY Avrupa Ligi'nde 27. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Darüşşafaka Tekfen forması giyen Michael Eric, THY Avrupa Ligi'nde 27. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Darüşşafaka Tekfen'in sahasında Rusya ekibi Khimki'yi 91-85 yendiği maçta 33 verimlilik puanıyla oynayan Eric, normal sezonun 27. haftasında MVP unvanına layık görüldü.

Karşılaşmada 30 dakika süre alan Eric, 22 sayı, 15 ribaunt, 2 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki Nijeryalı basketbolcu, iki sayılık atışlarda 12'de 10, serbest atışlarda 5'te 2 isabetle oynadı. Türk Hava Yolları, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Spor
Kaynak: AA



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