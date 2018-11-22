22 Kasım 2018, 19:16
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Haftanın Mvp'si Shved

Haftanın Mvp

Khimki'nin Rus basketbolcusu Alexey Shved, THY Avrupa Ligi'nde 8. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Khimki'nin Rus basketbolcusu Alexey Shved, THY Avrupa Ligi'nde 8. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Rusya ekibinin evinde Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 85-69 yendiği maçta 30 verimlilik puanıyla oynayan Shved, normal sezonun 8. haftasında MVP unvanına layık görüldü.

Karşılaşmada 35 dakika süre alan 29 yaşındaki oyuncu, 22 sayı 7 ribaunt, 7 asistle mücadele etti. Bu sezon ilk, kariyerinde 5. kez MVP seçilen Rus skorer, üç sayılık atışlarda 9'da 4, iki sayılık atışlarda 3'te 1 ve serbest atışlarda 8'de 8 ile oynadı.

İspanya ekibi Baskonia'dan Fransız pivot Vincent Poirier, Shved ile aynı verimlilik puanını elde etmesine rağmen İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'a 93-90 yenildikleri için MVP sıralamasında ikinci oldu. Avrupa,Türk Hava Yolları,Khimki
22 Kasım 2018 Perşembe 19:16



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