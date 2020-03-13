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Haftanın No Comment videoları: Rusya'da tokat yarışması, Japonya'da Samuray Festivali

Haftanın No Comment videoları: Rusya'da tokat yarışması, Japonya'da Samuray Festivali, Hindistan'da renkli Holi Festivali, Hayalet şehir Vuhan, Yunanistan'da yakılan olimpiyat ateşine koronavirüs önlemi.View on euronews.

13.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:12
Haftanın No Comment videoları: Rusya 'da tokat yarışması, Japonya 'da Samuray Festivali, Hindistan'da renkli Holi Festivali, Hayalet şehir Vuhan, Yunanistan 'da yakılan olimpiyat ateşine koronavirüs önlemi.View on euronews
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Haftanın No Comment videoları: Rusya'da tokat yarışması, Japonya'da Samuray Festivali

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Yunanistan, Japonya, Rusya, Dünya

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