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Haftanın No Comment videoları: Yüzen e-bisiklet, Kyoto'da geyşaların dansı, Kara Nasıralı Festivali

Haftanın No Coment videolarında Las Vegas'ta yüzen e-bisiklet, Kyoto'da geyşaların seremonisi, Filipinli Hristiyanlar Hz. İsa'yı Kara Nasıralı Festivali'nde andı, Porto Riko'da deprem, Ukrayna Havayolu çalışanları ölen arkadaşlarını andı, Epifani Yortusu'nu kutlayan Bulgar Hristiyanlar nehre girdi

10.01.2020 21:37 | Son Güncelleme: 10.01.2020 21:37Haftanın No Comment videoları: Yüzen e-bisiklet, Kyoto'da geyşaların dansı, Kara Nasıralı Festivali
Las Vegas'ta elektrikli yüzen bisiklet görücüye çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Las Vegas kentinde elektrikle çalışan ve su üzerinde gidebilen e-bisikletler görücüye çıktı.

Yeni Zelanda merkezli bir şirket tarafından geliştirilen e- bisiklet 460 vatlık elektrikli motorla çalışıyor ve büyük oranda karbon fiberden imal edilmiş. Manta5 Hydrofoiler XE-1 model e-bisiklet, denizcilerin kıyıda demir atmış yat ya da teknelerden sahile kolayca gitmesi için tasarlanmış. Tam şarjla bir saat yol katedebilen e-bisikletin fiyatı yaklaşık 7500 ABD Doları. Saatte 20 kilometre hızla gidebilen mini aracın 2020 yılı içerisinde tüm dünyada satışa sunulması bekleniyor.
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Amerika Birleşik Devletleri, Las Vegas, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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