Haftanın Tarihine Bakış

18 Kasım 2018 Pazar 10:42



18 Kasım 2018 Pazar 10:42

Millet Mektepleri'nin 1928'de açılış ve Atatürk'e başöğretmenlik unvanı veriliş tarihi olan 24 Kasım, 1981'den bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.Her ülkede farklı tarihlerde kutlanan Öğretmenler Günü'nün Türkiye'de, Atatürk'ün 100. doğum yılı olan 1981'de, "başöğretmen" unvanı verilişinin yıl dönümünde ülke çapında kutlanmasına karar verildi.Öğretmenler Günü, 26 Kasım 1992'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik doğrultusunda kutlanıyor.Belli başlı öteki olaylar19 Kasım1900- İngiltere'de seçme ve seçilme hakkı isteyen 119 kadın, Avam Kamarasına zorla girmekten tutuklandı.1926- Troçki ve Zinovyev, Politburo'dan kovuldu.1938- Atatürk'ün naaşı, İstanbul'dan Ankara'ya, hazin bir törenle yola çıkarıldı.1943- III. Tarih Kongresi toplandı.1949- PTT'ye devredildikten sonra 1938'de yayınlarına ara veren İstanbul Radyosu normal yayınına başladı.1967- TBMM, hükümete ülke dışına asker gönderme yetkisi verdi. Donanma alarma geçirildi, Ankara'daki 28. Tümen İskenderun'a hareket etti.1977- Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, İsrail'i ziyaret eden ilk Arap lider oldu.1979- Eski milletvekillerinden Ortadoğu gazetesi yazarı İlhan Darendelioğlu, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.1984- BM görevlisi Enver Ergun, Viyana'da Ermeni teröristlerce katledildi.1985- ABD Başkanı Ronald Reagan ile Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, Cenova'da ilk kez buluştu.1988- Pakistan'da Benazir Butto başbakan seçildi.1994- Halil Mutlu, Dünya Halter Şampiyonası'nda 7 dünya rekoru kırarak, 3 altın madalya kazandı. Naim Süleymanoğlu 64 kiloda 5 dünya rekoru kırarak, 3 altın madalya, Fedail Güler de 70 kiloda iki dünya rekoru kırarak 2 altın madalyanın sahibi oldu.1999- İstanbul'daki AGİT Zirvesi'nin son günü, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) yeni koşullara uyarlanmış şekli, tarafların liderlerince imzalandı.2007- Macar edebiyatının duayeni Magda Szabo 90 yaşında öldü.2008- MHP İstanbul Milletvekili Gündüz Suphi Aktan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.2011- Ünlü sinema yönetmeni Ömer Lütfi Akad, 95 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.2012- Amerikan Müzik Ödülleri töreninde şarkıcı Justin Bieber, en büyük ödül kabul edilen "Yılın Sanatçısı Ödülü"ne layık görüldü.2013- British Council, Türkçeyi Birleşik Krallık'ta gelecek 20 yıl için en önemli 10 dil arasında gösterdi.2013- Ukrayna'nın Kharkiv şehrindeki Skovoroda Pedagoji Üniversitesinde Türk Kültür Merkezi açıldı.2013- Anayasa Uzlaşma Komisyonu Başkanı Cemil Çiçek, komisyonun tam anayasa yapamayacağının ortaya çıktığını belirterek, başkanlıktan ayrıldı.2016- Belçikalı Georges Prosper Remi ya da diğer ismiyle Herge'nin çizeri olduğu Tenten'in maceralarına ait bir kara kalem çalışma, Fransa'da 1 milyon 550 bin avroya satıldı.2017- İçişleri Bakanlığınca, terörden arananların kırmızı listesinde yer alan PKK-KCK bölücü terör örgütünün sözde yöneticilerinden "Delal Amed" kod adlı Hülya Eroğlu'nun Diyarbakır'daki cenazesine katılan HDP'li milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.20 Kasım1910- Meksika Devrimi başladı.1923- Halk Fırkası "Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" örgütünü bünyesine aldı.1926- ABD'li yazar Jack London intihar etti.1943- İstanbul Teknik Üniversitesi kuruldu.1945- II. Dünya Savaşı'ndan sonra Nürnberg duruşmaları başladı.1949- Türk Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası grup eleme maçlarının ilkinde Suriye'yi 7-0 yendi.1953- Türkiye'deki ilk otomobil mukavemet yarışı, "İstanbul-Ankara-İzmir-İstanbul" güzergahında yapıldı.1959- BM "Çocuk Hakları Deklarasyonu"nu yayımladı.1961- Türkiye'de ilk koalisyon hükümeti, Başbakan İsmet İnönü tarafından AP ve CHP'li bakanlarla kuruldu.1975- İspanya'da General Franco öldü.1979- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Doğanay, uğradığı saldırıda öldürüldü.1989- Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi kabul edildi.2003- İstanbul'da İngiltere Başkonsolosluğu ile HSBC Bank Genel Müdürlüğüne yönelik intihar saldırılarında 27 kişi öldü.2010- Türkiye'nin ilk kadın emniyet müdürü Şerife Feriha Sanerk hayatını kaybetti.2011- İspanya'da erken genel seçimler yapıldı. Sağ görüşlü Halk Partisi tarihi bir zafer kazanarak tek başına iktidara geldi, sosyalistler demokrasi tarihindeki en kötü sonucunu aldı.2012- 12 Eylül askeri darbesine ilişkin davada, dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla hakim karşısına çıktı.2013- İngiltere egemenliği altındaki Cebelitarık, mayısta UEFA tarafından üye federasyon olarak kabul edilmesinin ardından çıktığı ilk resmi maçında Slovakya ile golsüz berabere kaldı.2015- Mali'nin başkenti Bamako'daki Radisson Otel'de 170 yabancı uyruklu, silahlı kişiler tarafından rehin alındı. 22 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı rehine krizini, önce El Kaide ile bağlantılı El Murabitun Grubu, sonra Macina Kurtuluş Cephesi üstlendi.2017- Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atanan ilk kadın Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, görevine başladı.2017- İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Carlo Tavecchio, milli takımın 2018 FIFA Dünya Kupası finallerine gidememesi nedeniyle görevinden istifa etti.21 Kasım1783- Jean de Rozier ve Marquis d'Arlandes, Paris'te 500 feet'in üzerine çıkarak balonla ilk uçuşu gerçekleştirdi.1877- Edison, fonografı icat ettiğini duyurdu.1922- Lozan Konferansı çalışmalarına başladı.1923- Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa, İsmet Paşa, Kazım Karabekir Paşa, Ali Fuat Paşa, Kazım Paşa, Refet Paşa, Fahrettin Paşa, Cafer Tayyar Paşa ve cephede kahramanlık ve fedakarlık gösteren bazı sivil mebuslara, yeşil kırmızı şeritli İstiklal Madalyası verilmesi hakkında Başbakanlık Tezkeresi TBMM'de kabul edildi.1927- Samsun-Amasya demiryolu hattı işletmeye açıldı.1938- Atatürk'ün naaşı, törenle Etnografya Müzesindeki geçici istirahatgahına getirildi.1940- Tüm Türkiye'de hava saldırılarına karşı karartma uygulamasına başlandı.1941- Yükseköğretimde "Türk İnkılap Tarihi" dersi zorunlu tutuldu.1952- ABD, ilk hidrojen bombasını Pasifik'te patlattı.1972- Ankara Radyosu, yurdun her yerine yayın yapmaya başladı.1980- ABD'de tahminen 83 milyon TV izleyicisi, "Dallas" dizisinde, JR'ı kimin vurduğunu öğrenmek amacıyla televizyonlarının karşısına geçti.1996- Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) Antlaşması Paris'te imzalandı.2002- Prag'taki NATO Zirvesi'nde Litvanya, Letonya, Estonya, Bulgaristan, Romanya, Slovakya ve Slovenya'nın ittifaka katılmaları kabul edildi.2005- Türkiye'nin, Oscar ödüllerinin "En İyi Yabancı Film" dalındaki temsilcisi "Gönül Yarası", New York'ta düzenlenen Uluslararası Queens Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülünü aldı.2012- NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Türkiye-Suriye sınırına yerleştirilmek amacıyla Türk hükümetinden patriot füzesi talebi aldıklarını açıkladı.2012- Uşak Arkeoloji Müzesi'nden 2005 yılında çalınan Karun Hazinesi'nin en önemli parçası olan "Kanatlı Denizatı" diye bilinen broşun Almanya'da bulunduğu ve Türkiye'ye getirileceği açıklandı.2013- Nobel Kimya ödülüne iki kez layık görülen İngiliz bilim adamı Frederick Sanger, 95 yaşında hayata veda etti.2013- Ukrayna hükümeti, AB ile serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasına yönelik hazırlıkları askıya aldı.2015- Çin'de maden ocağında çıkan yangında 21 kişi öldü.2016- PKK mensubu "Andok" kod adlı Kadir Gümüş, Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğüne roketatarlı saldırıda bulunup yakalandıktan sonra savcılıkta alınan ifadesinde, HÜDA-PAR'lı Fethi Yalçın ve Cengiz Tiryaki'yi öldürdüğünü itiraf etti.2017- Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Almanya'da olduğu ileri sürülen FETÖ'nün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz hakkında iade talepnamesi hazırlandı.2017- ABD, Suriye'de desteklediği terör örgütü PKK/PYD'ye 120 zırhlı araç verdi.22 Kasım1332- Şair Aşık Paşa öldü.1617- Sultan I. Ahmet öldü; I. Mustafa tahta çıktı.1906- Öykü yazarı Sait Faik Abasıyanık doğdu.1906- SOS tehlike sinyali, Berlin'deki uluslararası radyo telgraf konvansiyonunda kabul edildi.1909- İstanbul'da, tıp fakültesine bağlı olarak "dişçilik" eğitimi veren yüksekokul açıldı.1948- II. Türkiye İktisat Kongresi toplandı.1950- Dünya Barış Konseyi, şair Nazım Hikmet'e, İspanya'dan Pablo Picasso, Şili'den Pablo Neruda, Amerika'dan Paul Robeson ve Polonya'dan Wanda Jakubowska ile beraber Uluslararası Barış Ödülü verdi.1962- Hükümetin davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios'un gezisi olaylı geçti.1963- ABD Başkanı John F. Kennedy, Dallas'ta suikastta öldü.1968- Ankara'da Dr. Kemal Beyazıt ve ekibi, ilk kalp naklini gerçekleştirdi. Maviş Karakurt adlı hasta 18 saat yaşayabildi.1975- Monarşi İspanya'ya geri döndü; Carlos İspanya Kralı oldu.1976- Yazar Sevgi Sosyal 40 yaşında öldü.1982- Açıköğretim uygulaması başladı.1982- Türkiye I. Pul Kongresi Ankara'da yapıldı.1983- TRT Genel Müdürü Macit Akman, "Yorgun Savaşçı" filminin yaktırıldığını açıkladı.2005- Atatürk'ün Nutuk'u orijinal metninden Rusça ve Yunancaya çevrildi.2006- Dünya Ekonomik Forumu Türkiye Zirvesi İstanbul'da başladı.2010- Kamboçya'da bir festivalde çıkan izdihamda 345 kişi öldü, 440 kişi yaralandı.2012- EXPO 2020 için İzmir'in sunumu Fransa'nın başkenti Paris'te yapıldı.2013- Karşılama ve uğurlama törenleri ile temel atma, açılış ve benzeri törenlerde kırmızı halı serilmesi uygulamasına son verilmesine ilişkin genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.2013- Tiyatro sanatçısı Tuncay Özinel, 71 yaşında İstanbul'da vefat etti.2013- Bilim adamları, Güney Kutbu'nda dış uzaydan gelen ve evrenin kökenlerinin sırrını çözebilecek çok sayıda nötrino buldu.2015- Myanmar'ın kuzeyindeki Kaçin eyaletinde bir yeşim taşı madeninde meydana gelen heyelanda 113 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla kişi kayboldu.2016- CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve bazı MHP'lilere ait görüntülerin kaydedilerek internette yayınlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 12 sanık hakkında tutuklama kararı verildi.2017- Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, eski Sırp Komutan Ratko Mladic hakkında, 1995 yılında Srebrenitsa soykırımında 8 binden fazla Bosnalı erkeğin öldürülmesi suçu, insanlığa karşı suç ve savaş kanunlarını ihlal suçundan müebbet hapis cezası verdi.23 Kasım1918- Fransız generali Franchet d'Esperey, işgal orduları komutanı olarak İstanbul'a girdi. Beyaz ata binen Franchet d'Esperey'e, "bir kral gibi" tören yapılması tepki çekti.1925- Şurayı Devlet (Danıştay) kanunu kabul edildi.1936- Henry R. Luce tarafından yayınlanan Life dergisinin ilk sayısı çıktı.1942- "Casablanca" filminin ilk gösterimi New York'ta yapıldı.1967- ABD Başkanı Johnson'un Kıbrıs özel temsilcisi Cyrus Vance, Kıbrıs krizini görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Daha sonra Türkiye'ye gelen BM Genel Sekreteri U. Thant'ın özel temsilcisi Rolz Bennet ile Vance, temaslarından sonuç alamayınca Atina'ya geçti.1970- Türkiye'nin Ortak Pazar'a üyeliği için 22 yıllık geçiş dönemi öngören Katma Protokol, Brüksel'de imzalandı.1976- Fransız düşünürü Andre Malraux öldü.1985- DSP Genel Başkanlığına Rahşan Ecevit seçildi.1990- Prof. Dr. Tansu Çiller, DYP'den siyasete atıldı.1992- Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden sanatçı Vasfi Rıza Zobu 90 yaşında öldü.2003- Çin'de yapılan Dünya Liseler Futbol Şampiyonası'nda Trabzon Lisesi, ev sahibi ülke temsilcisini 1-0 yenerek ilk kez şampiyon oldu.2011- Başbakan Erdoğan, Dersim olaylarıyla ilgili, "Eğer devlet adına özür dilemek gerekiyorsa ve böyle bir literatür varsa ben özür dilerim ve diliyorum." dedi. Erdoğan, Dersim olaylarına ilişkin bazı belgeleri de açıkladı.2011- Türk Sanat Müziği sanatçısı Şükran Ay, İstanbul'da 78 yaşında vefat etti.2012- Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yeni anayasal düzenlemeler çerçevesinde aldığı kararları protesto amacıyla ülke genelinde düzenlenen gösterilerde olaylar çıktı.2013 - Türkiye ile Mısır arasında büyükelçilerin karşılıklı geri çağrılmasıyla diplomatik temsil düzeyi düşürüldü. Mısır'ın Kahire büyükelçisini gönderme kararına Türkiye aynı şekilde karşılık verdi.2015- Türk siyasetinin önemli isimlerinden, hukukçu, eski Devlet Bakanı Kamran İnan 86 yaşında hayatını kaybetti. İnan'ın cenazesi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi.2017- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran hakkında, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubunun cenazesine katıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.24 Kasım1870- Türkiye'nin ilk mizah gazetesi "Diyojen" yayımlandı.1927- Ankara'da, Heinrinck Krippel tarafından yapılan Zafer Abidesi açıldı.1934- Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Meclisten çıkan kanunla "Atatürk" soyadını aldı.1941- II. Dünya Savaşı ortamında; pasta ve unlu yiyeceklerin yapımı yasaklandı.1961- BM, nükleer silah yasağını ABD'nin protestosuna karşın kabul etti.1963- ABD Başkanı John Kennedy'nin katil zanlısı Lee Harvey Oswald, Jack Ruby tarafından öldürüldü.1976- Van ve çevresinde, Çaldıran-Muradiye'de etkili olan 7,2 büyüklüğündeki depremde 3 bin 840 kişi öldü.1977- Yunanistan, Büyük İskender'in babası Kral II. Philip'in mezarının bulunduğunu açıkladı.1981- Millet Mekteplerinin 1928'de açılışı ve Atatürk'e başöğretmenlik unvanı veriliş tarihi olan 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlandı.1988- Sürgünde Bağımsız Filistin Devleti kuruldu.1989- Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka köyünde, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 28 vatandaş, teröristlerce öldürüldü.1991- Quenn topluluğunun solisti Freddy Mercury, AIDS ile gelen zatürre yüzünden Londra'da öldü.1996- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a Budapeşte'de Hilton Oteli lobisinde yumruklu saldırıda bulunuldu.2005- "Picasso İstanbul'da" sergisi Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesinde açıldı.2011- Sporda şike, spor alanlarına yasak madde sokma, hakaret içeren tezahüratta bulunma cezalarını azaltan yasa teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.2012- Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği, erkeklerde Jamaikalı sprinter Usain Bolt'u, bayanlarda ABD'li sprinter Allyson Felix'i "Yılın atleti" seçti.2013- Anadolu Ajansı Amerika Bölge Direktörlüğü New York Ofisi, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın katılımıyla açıldı.2013- İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya (5+1) arasında, İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerde 6 aylık geçici anlaşmaya varıldı.2015- Türkiye Cumhuriyeti'nin 64. Hükümeti kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan 64.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni onayladı.2015- Suriye sınırında Türk hava sahasını ihlal eden milliyeti bilinmeyen bir uçak, 10 kez ikaz edilmesine rağmen ihlale devam edince angajman kuralları çerçevesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağı tarafından düşürüldü. Uçağın, Rusya'ya ait Su 24 tipi jet olduğu ortaya çıktı.2016- Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye'nin AB ile sürdürdüğü müzakerelerin geçici süre ile dondurulmasını tavsiye eden ve hukuki bağlayıcılığı olmayan tasarıyı 37'ye karşı 479 oyla kabul etti. 107 üye ise çekimser kaldı.2017- Mısır'ın Ariş kentinde Ravda Camisi'ne cuma namazı sırasında terör örgütü DEAŞ üyesi 25-30 terörist tarafından düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 310 kişi öldü, 128 kişi yaralandı. Saldırı nedeniyle Mısır'da 3 gün, Türkiye'de de 1 gün milli yas ilan edildi.25 Kasım1893- Orhun Kitabeleri, Kopenhag Üniversitesi Genel Dil Bilimi Profesörü ve Danimarka Kraliyet İlimler Akademisi üyesi Wilhelm Ludwig Thomsen tarafından okundu. Thomsen, Orhun alfabesini çözdüğünü, 15 Aralık 1893'te Danimarka Kraliyet İlimler Akademisinde sunduğu bildiriyle bilim dünyasına açıkladı.1925- Şapka giyilmesi konusundaki kanun, TBMM'de kabul edildi. Kanun, 28 Kasım'da yürürlüğe girdi.1958- Ahmet Adnan Saygun'un bestelediği Yunus Emre Oratoryosu, BM'nin yeni çalışma dönemi dolayısıyla New York'ta seslendirildi.1967- ABD Başkanı Johnson'un Kıbrıs Özel Temsilcisi Cyrus Vance, Atina'nın önerilerini Ankara'ya getirdi. NATO Genel Sekreteri Brosio da arabuluculuk için Ankara'ya geldi. BM Güvenlik Konseyi, savaştan kaçınılması çağrısı yaptı.1973- Yunanistan'daki ayaklanmalar sonunda Başbakan Georgios Papadopulos, cunta tarafından devrildi.1979- Abdi İpekçi cinayeti sanığı Mehmet Ali Ağca, Kartal Maltepe Askeri Ceza ve Tutukevi'nden kaçtı.1998- 55. Hükümet, gensoru ile düşürüldü. Devlet Bakanı Güneş Taner'in bakanlık görevi sona erdi. Başbakan Mesut Yılmaz, istifasını Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e sundu.1999- Yargıtay 9. Ceza Dairesi, terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan hakkında verilen ölüm cezasını onadı.2011- Türkiye, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni parlamentosunda onaylayan ilk ülke oldu.2013- Endonezya'nın batısında Sinabung yanardağı güçlü patlamalarla kül ve lav püskürttü.2013- Türkiye, Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) daimi temsilcisi olarak 2013-2015 dönemi için Genel Kurul Başkanlığına seçildi.2016- Halep'te muhaliflerin bulunduğu bölgelere düzenlenen saldırılarda 59 kişi yaşamını yitirdi, 137 kişi yaralandı.2016- Küba devriminin lideri ve eski Devlet Başkanı Fidel Castro, 90 yaşında öldü. 1976-2008 arasında devlet başkanı olarak Küba'yı yöneten Castro görevini 2008'de kardeşi Raul Castro'ya devretmişti.2017- Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Merve Safa Kavakçı Kuala Lumpur Büyükelçiliğine atandı.