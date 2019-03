Haftanın Tarihine Bakış

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, işgal altındaki İstanbul'dan milli mücadeleye katılmak amacıyla yola çıkan Yunus Nadi (Abalıoğlu) Bey ile Halide Edip (Adıvar) Hanım'ın, Ankara'ya ulaştıklarında, Mustafa Kemal Paşa'ya yaptıkları önerinin benimsenmesiyle 6 Nisan 1920'de kuruldu.İstanbul'un 16 Mart 1920'de işgal edilmesinden beş gün sonra yola çıkan Yunus Nadi ile Halide Edip'in bulunduğu iki kafile, 31 Mart'ta Geyve'de buluştu. Akhisar İstasyonu'nda verilen mola sırasında bu iki aydın, "Ankara'ya gider gitmez bir ajans teşkilatı kurulmasını" görüştü.Yunus Nadi ve Halide Edip, ajansın adını konuşurken; "Türk", "Ankara", "Anadolu" seçenekleri arasından "Anadolu Ajansı" adında birleşti.Kafile, Ankara'ya 1 Nisan 1920'de ulaştı. Yunus Nadi'nin ifadesiyle "4 veya 5 Nisan akşamı" Mustafa Kemal Paşa'nın karargahı "Ziraat Mektebi"nde (şimdi Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü), yemekten sonra Anadolu Ajansının kurulmasından söz açıldı. Toplantının sabahı da Anadolu Ajansının kuruluşu gerçekleştirildi.Mustafa Kemal, yurt geneline gönderdiği "Tarihi Genelge" ile Anadolu Ajansının kuruluşunu duyurmakla kalmadı, girişilen mücadelenin iç ve dış kamuoyuna duyurulmasının önemine de işaret etti.Anadolu Ajansının "şirkete intikali" 1924 yılı bütçe yasası görüşmelerinde gündeme geldi. 1 Mart 1925'te "Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi" kuruldu.Belli başlı öteki olaylar:1 Nisan1564- "NİSAN BİR!" ilk 1 Nisan şakasının Romalılar döneminde yapıldığına inanılıyor. 1564'te Fransa Kralı IX. Charles'ın yılbaşını 1 Nisan'dan 1 Ocak'a aldırmasının ardından hala 1 Nisan'ı sene başı kabul edenlere "Nisan balığı" ismi verildi.1778- Oliver Pollock doların simgesini oluşturdu.1921- Metristepe'deki 10. Yunan Tümeni'nin geri çekilmesinin ardından taarruza geçen Türk birlikleri, II. İnönü Savaşı'nı kazandı. Milli mücadele sürecinin dönüm noktalarından biri olan bu zaferin ardından; Fransa, Ankara ile anlaşmanın yollarını aramaya başladı.1924- Topkapı Sarayı'nın mevcut eşyasıyla İstanbul Asarı Atika Müzeleri Müdürlüğüne bağlanarak müzeye dönüştürülmesi, Bakanlar Kurulunca karara bağlandı.1924- Münih'teki darbe girişimi dolayısıyla Nazi lideri Adolf Hitler, beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.1926- 30 Ağustos'un "Zafer Bayramı" olarak kutlanması hakkındaki kanun kabul edildi.1928- Ankara Borsası, Maliye Bakanı Fuat Ağralı tarafından açıldı.1944- Şehir Tiyatrosu sanatçısı Hazım Körmükçü 46 yaşında İstanbul'da öldü.1948- İstanbul Fındıklı'daki Güzel Sanatlar Akademisi binası yandı.1949- Türkiye, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne katıldı.1950- BM, Kudüs'ün ikiye bölünmesi planını kabul etti.1950- Eski başbakanlardan Recep Peker, İstanbul'da öldü.1957- Batı Almanya'da bilim adamları nükleer silahlar üzerine çalışmayı reddetti.1958- Kıbrıs'ta EOKA'cılar, İngilizlere savaş ilan etti. EOKA'nın lideri Grivas, Türklere de gözdağı verdi.1965- Türkiye, BM Genel Sekreteri U-Thant'ın özel temsilcisi Golo Plaza'nın Kıbrıs konusundaki raporunu reddetti.1969- Münir Nurettin Selçuk'un Amerika'da verdiği konser, 525 televizyon kanalı tarafından naklen yayımlandı.1978- Cumhuriyet döneminin ilk rektörü Ord. Prof. Dr. İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Ankara'daki evinde 92 yaşında öldü.1979- Balıkçılar, 1 Nisan gününü Balık Bayramı ilan etti. Kumkapı'da iki saat içinde halka 1,5 ton balık dağıtıldı.1979- Humeyni, İran'da şeriat ilan etti.1996- 1978 yılında 7 öğrencinin ölümüyle sonuçlanan "16 Mart katliamı" davası yeniden açıldı.2005- 24. Uluslararası İstanbul Film Festivali "Yaşam Boyu Başarı Ödülü," sinema sanatçısı Sophia Loren'e verildi.2005- On yıldır süren 61 sanıklı Hizbullah davasında 22 tetikçi ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.2005- Cumhuriyetin Tapu Kadastrosunu kuran, "16 eski dil bilen hayattaki tek kişi" sıfatıyla "ölene kadar emekliliği yasak" olan Milli Savunma Bakanlığı uzman bilirkişisi, şair, İstiklal Madalyası sahibi Naci Tanrısever (Karamanoğlu Naci Bey) İstanbul'da 104 yaşında öldü.2009- TRT'nin Kürtçe radyosu yayına başladı.2010- Demiryollarının 1926-1927 yıllarında bakım istasyonu olarak kullanılan alan, Cer Modern Sanatlar Merkezi adıyla açılarak Ankara'nın kültür ve sanat yaşamındaki yerini aldı.2012- Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ekrem Bora, İstanbul'da akciğer ödemi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında vefat etti.2015- Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı kişisi kabul edilen Japon kadın Misao Okawa 117. yaş gününden birkaç hafta sonra kalp ve solunum yetmezliğinden hayatını kaybetti.2015- Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayının iş birliğinde hayata geçirilen Türkiye'nin Ulusal Kemik İliği Bankası hizmet vermeye başladı.2016- Yüksek mobil internet hızı ile daha fazla data kapasitesi sunan 4,5G teknolojisi, gece yarısı itibarıyla Türkiye'de kullanılmaya başlandı.2017- Milli eskrimci İbrahim Ahmed Acar, Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda, kılıç kategorisinde altın madalya kazanarak, Türkiye'ye bu branştaki ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı.2017- Kolombiya'da meydana gelen sel felaketinde 120'si çocuk 320 kişi hayatını kaybetti.2018- Şair, gazeteci, oyuncu ve çevirmen Ülkü Tamer, 81 yaşında Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti.2018- İYİ Parti'nin 1. Olağanüstü Kurultayı'nda Meral Akşener, 1060 delegenin oyuyla yeniden genel başkan seçildi.2 Nisan1805- Masal yazarı H. Christian Andersen doğdu.1891- Ünlü devlet adamı ve tiyatrosever Sadrazam Ahmet Vefik Paşa, 68 yaşında öldü.1948- Yazar Sabahattin Ali, Bulgaristan sınırını geçmeye çalışırken, kılavuzu Ali Ertekin tarafından öldürüldü. 28 Aralık'ta tutuklanan ve cezasında indirime gidilen Ertekin, aynı yıl çıkan af yasasıyla da serbest bırakıldı.1948- Ankara'da Opera binasının açılışı, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün katıldığı törende, Adnan Saygun'un "Kerem ile Aslı" operasının sahnelenmesiyle yapıldı.1960- Kayseri'ye giden CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün bulunduğu tren, valinin emriyle durduruldu. Zorlukla yoluna devam eden İnönü, Kayseri'de 50 bin kişi tarafından karşılandı.1965- BM Genel Sekreteri U-Thant, Türkiye'nin, Kıbrıs özel temsilcisi Golo Plaza'nın görevine son verilmesi isteğini reddetti.1971- Başbakan Nihat Erim, reform programını TBMM'ye sundu.1976- İlk Türk Turizm Kurultayı İstanbul'da toplandı.1976- Doğubayazıt ve çevresindeki 4,8 büyüklüğündeki depremde 5 kişi öldü, 80 ev yıkıldı.1987- İstanbul'da yapılan ECO toplantısında, Türkiye, Pakistan ve İran, uzaya ortak bir haberleşme uydusu fırlatmayı kararlaştırdı.2001- Yasa dışı İBDA/C örgütünün lideri "Salih Mirzabeyoğlu" takma adlı Salih İzzet Erdiş, "Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışmak" suçundan idam cezasına çarptırıldı.2001- İş adamı Ayhan Şahenk vefat etti.2005- Vatikan'da tedavi altında tutulan Katolik dünyasının ruhani lideri 84 yaşındaki Papa 2. Jean Paul öldü.2005- Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı İhsan Topaloğlu, 90 yaşında öldü.2007- Anavatan Partisi Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu, Osmaniye'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.2008- İstiklal Savaşı'nın hayattaki iki gazisinden biri olan Eskişehirli Yakup Satar, 110 yaşında vefat etti.2009- TRT'nin Ermenice radyosu yayına başladı.2010- Şarkıcı Metin Şentürk, İngiliz görme engelli Mike Newman'a ait 284 kilometrelik "Dünya Engelliler Hız Rekoru"nu, 303,62 kilometre ile kırdı.2015- Kenya'nın kuzeydoğusunda Somali sınırındaki Garissa Üniversitesinin kampüsünde, Eşşebab militanlarının düzenlediği saldırıda, çoğunluğu öğrenci 147 kişi hayatını kaybetti, 4 militan öldürüldü. Ülkede üç günlük yas ilan edildi.2016- Ermenistan ordusunun işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'daki mevzilerinden, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu, cephe hattında karşı saldırı başlattı. Azerbaycan ordusu bazı stratejik tepeler ve yerleşim birimlerini geri aldı. Çatışmalarda 43 Azerbaycan askeri şehit oldu, 240 Ermenistan askeri öldürüldü.2017- Çin'in kuzeyindeki Tiencin kentinde havadaki zararlı parçacık oranı PM 2,5'in, insan sağlığı için üst sınır kabul edilen 25 değerinin 6-8 katına çıkması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından turuncu alarm verildi.2018- Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu, 82 yaşında İstanbul'da vefat etti.3 Nisan1906- Lumiere kardeşler renkli fotoğrafı icat etti.1930- Türk kadınlarına belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanıyan yeni Belediyeler Kanunu kabul edildi.1937- 1961'e kadar, Türkiye'nin tek demir çelik üreticisi olarak kalan ve Cumhuriyet rejiminin ilk önemli sanayi hamlesi olarak değerlendirilen Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın temeli, Başbakan İsmet İnönü tarafından, Zonguldak'ın Karabük köyünde, Soğanlı ve Araç çaylarının birleştiği bölgede atıldı. Böylece Karabük'te, Türkiye'nin ilk ağır sanayi hamlesi başlatıldı.1948- ABD Başkanı Harry S. Truman, ekonomik yardımları içeren Marshall Planı'nı imzaladı.1954- Adana'da, Devlet Havayollarına ait uçak düştü, 25 kişi öldü. Kazada arkeolog, felsefeci ve siyaset adamı Remzi Oğuz Arık da 55 yaşında yaşamını yitirdi.1960- Moskova'da Bolşoy Tiyatrosu'nda sahneye çıkan opera sanatçısı Leyla Gencer, Verdi'nin La Traviata adlı yapıtında büyük başarı kazandı.1963- 27 Mayıs, "Hürriyet ve Anayasa Bayramı" ilan edildi.1967- Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Başkan Johnson'un davetlisi olarak ABD'ye gitti. Sunay'ın gezisinin ilk gecesinde, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği binasına bomba atıldı.1992- Şair Necdet Evliyagil, Ankara'da öldü. 1926'da İstanbul'da doğan ve 1973-1977 arasında Ankara Milletvekilliği yapan Evliyagil, Ajans Türk matbaasını kurdu ve aynı adlı derginin başyazarlığını ve yöneticiliğini üstlendi.1992- Ankara'nın Çankaya Kaymakamlığına vekil olarak atanan Azize Düşer, Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı oldu.2007- Müzayede şirketi Christie's'in düzenlediği açık artırmada, 2,7 milyon dolara satılan Antonius Stradivari imzalı keman, en pahalı ikinci müzik enstrümanı oldu.2007- Doğal doğum kontrolü yönteminin mucidi John Billings 89 yaşında öldü.2013- Başbakanlık, "çözüm süreci"nde aktif rol üstlenecek 63 kişilik Akil İnsanlar Heyeti'ni belirledi. Akil İnsanlar Listesi, 9'ar kişilik 7 bölgesel gruptan oluştu. Gruplarda iş adamları, sanatçılar, akademisyenler, yazarlar, gazeteciler ve sivil toplum örgütü temsilcileri yer aldı.2014- Taraf gazetesi yazarı Emre Uslu hakkında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle, 1 yıl 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.2015- Türk müziğinin usta sanatçılarından Kayahan, akciğer kanseri tedavisi gördüğü İstanbul'daki hastanede 66 yaşında yaşamını yitirdi.2015- Yemen'in Aden kentindeki 55 Türk vatandaşı, Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı bir firkateynle tahliye edildi. 185 Türk vatandaşı da Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul'a getirildi.2016- Panama merkezli hukuk firması Mossack Fonseca'ya ait yaklaşık 11 milyon sayfalık doküman "Panama kayıtları" adı altında medyaya servis edildi.2016- Türk hava sahasını ihlal eden Rus uçağının düşürülmesinin ardından, pilotu öldürdüğü yönündeki açıklamaları basına yansıyan Alpaslan Çelik, İzmir'de "ateşli silah bulundurmak ve taşımak" suçlamasıyla sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.2017- Rusya'da St. Petersburg metrosuna yönelik bombalı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı. Saldırıyı Kırgızistan uyruklu Rusya vatandaşı Akbarcan Celilov'un düzenlediği açıklandı.2018- Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli atıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, video konferans yöntemiyle Akkuyu Nükleer Güç Santrali Temel Atma Töreni'ne katıldı.4 Nisan1929- İstanbul'da düzenlenen "Yerli Malı Kullanma ve Koruma" toplantısında, gençlik, yerli malı kullanmaya yemin etti.1949- Washington'da ABD, Belçika, Danimarka, Fransa, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz, Kuzey Atlantik Paktı Örgütünün (NATO) kuruluşunu onaylayan antlaşmayı imzaladı.1953- Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı Dumlupınar denizaltısı, NATO manevralarından dönerken Çanakkale Boğazı'nda Naboland adlı İsveç gemisiyle çarpışarak battı, 81 Türk denizcisi şehit oldu.1966- Fransa'da NATO üslerine karşı çıkılınca Türkiye'deki üslerin durumu gündeme getirildi. Başbakan Süleyman Demirel, "Türkiye'de Amerikan üssü yoktur, tesisi vardır." dedi.1968- ABD'li sivil haklar savunucusu Martin Luther King, Memphis'te uğradığı suikastta öldü.1974- Türk Hükümeti, Yunan karasularının 12 mile çıkarılmasını kabul etmeyeceğini, Ege'nin bir Yunan gölü haline getirilmesinin söz konusu olamayacağını, diplomatik kanallarla Yunanistan'a bildirdi.1979- Pakistan'ın devrik başbakanı Zülfikar Ali Butto idam edildi.1985- Balıkesir'de eğitim uçuşu yapan bir uçak, Marangozlar Sitesi'ne düştü. Uçağın iki pilotu ile 14 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.1997- Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş vefat etti.2001- Yargıtay 6. Ceza Dairesi, İtalya'dan Türkiye'ye iade edilen terörist Mehmet Ali Ağca'nın gasp suçundan 7 yıl, 2 ay ağır hapis cezasına mahkum edildiği kararı onadı.2010- TRT'nin Arapça kanalı TRT El Türkiye yayına başladı.2012- 12 Eylül askeri darbesine ilişkin, dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın yargılanmasına, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.2013- Arjantin'de, aşırı yağışların neden olduğu sellerde 54 kişi öldü.2014- Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi, sabah saatlerinde "Youtube" ile ilgili 27 Mart 2014'te aldığı "tüm yayına erişim engeli" kararının kaldırılmasına karar verdi. Akşam saatlerinde ise suça konu içeriklerin kaldırılmaması nedeniyle Youtube'a erişim engelinin devamına karar verildi.2014 - Olimpiyat ve Akdeniz Oyunları şampiyonu milli güreşçi İsmet Atlı, tedavi gördüğü Adana'nın Kozan ilçesinde 83 yaşında vefat etti.2015- Fenerbahçe Kadın Masa Tenisi Takımı, Ülker Sports Arena Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılan Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Şampiyonlar Ligi'nde, Avusturya temsilcisi Linz AG Froschberg ile yapılan final rövanşını 3-1 kazanarak, tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.2016- Türkiye-Avrupa Birliği mutabakatı temelinde gerçekleşen sığınmacı geri kabulü ve değişimi çerçevesinde, Yunanistan'dan gönderilen ilk göçmen grubu İzmir'e geldi.2016- Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın esir aldığı 275 kişi, ordunun düzenlediği operasyonla kurtarıldı.2017- Dünyanın en büyük pembe elması, Hong Kong'da yapılan açık artırmada 71,2 milyon dolarlık rekor fiyata alıcı buldu.2018- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi" düzenlendi.2018- Facebook, veri sızıntısıyla ilgili yaşadığı skandaldan etkilenen kullanıcı sayısının 87 milyonu bulduğunu duyurdu.5 Nisan1453- Fatih Sultan Mehmet'in donanması İstanbul sularına geldi.1900- 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı'ndaki "Plevne Direnişi" ile tanınan Gazi Osman Paşa öldü.1930- Hindistan'da 300 millik yürüyüşünü tamamlayan Mahatma Gandhi, Dandi sahiline ulaştı.1941- Anıtkabir için açılan proje yarışması sonuçlandı; Emin Onat ve Orhan Arda'nın önerdikleri proje seçildi.1946- Missouri zırhlısı, ABD'de ölen Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Münir Ertegün'ün naaşını İstanbul'a getirdi.1974- New York'taki Dünya Ticaret Merkezi binası açıldı. Yapımına 1970'te başlanan ve 37 milyon dolara mal olan binanın mimarı Minuori Yamasaki idi.1976- Tayvan Lideri Çan Kay Şek 88 yaşında öldü.1983- Eski CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e yurt dışına çıkış izni verildi. Ecevit Sosyalist Enternasyonal toplantısı için Portekiz'e gitti.1984- Cidde-Şam seferini yapan bir yolcu uçağı, Suriye uyruklu bir hava korsanı tarafından kaçırılarak Yeşilköy'e indirildi.1994- "5 Nisan Ekonomik Önlemler Paketi" uygulamaya konuldu.1999- Bingöl Valisi Süleyman Kamçı'ya bombalı saldırıda bulunuldu. Olayda bir kişi öldü, 20 kişi yaralandı. İntihar saldırısını gerçekleştiren terörist parçalanarak öldü.2008- Amerikalı aktör Charlton Heston, 84 yaşında yaşama veda etti.2009- ABD Başkanı Barack Obama, resmi ziyaret için geldiği Türkiye'de liderlerle görüştü ve TBMM'de konuştu, dini toplum temsilcileriyle bir araya geldi.2013- Yolsuzluk ve sınır ötesi suçlar gibi konularda çalışan bir grup gazeteci, kendilerine sızdırılan milyonlarca belgeyi inceledi. Bu inceleme sonucunda, birçok ülkeden, aralarında siyasetçi ve iş insanının bulunduğu kişilerin hesaplarının da yer aldığı binlerce offshore şirket ve fonun sırlarının ortaya çıktığı iddia edildi.2014- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına 5. kez seçilen Melih Gökçek, mazbatasını aldı.2015- Kamuoyunda "Selam Tevhid" olarak bilinen "Sözde Kudüs Ordusu Terör Örgütü" adlı soruşturmada usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin "paralel yapı"ya yönelik soruşturma kapsamında, aralarında bir binbaşının da bulunduğu 34 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı alındı.2015- Parçacıklara kütlelerini verdiği düşünülen ve "Higgs Bozonu" adı verilen atomaltı parçacığın keşfinde kullanılan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, iki yıl aradan sonra yeniden çalıştırıldı.2017- Kuzey Kore, orta ölçekli KN-15 tipi balistik füze fırlattı. Füze Japon Denizi'ne düştü.2017- İsrail Parlamentosu Knesset, Arap beldelerindeki evlerin yıkılması sürecini hızlandırmayı hedefleyen "planlama ve inşa" düzenlemesini, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun da katıldığı ikinci ve üçüncü oylamalarda 33'e karşı 43 oyla kabul etti.2018- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Zonguldak Alaplı'da tespit edilen ve dünyanın en yaşlı 5 ağacından biri olan 4113 yaşındaki porsuk ağacı, "anıt ağaç" olarak tescillendi.6 Nisan1326- Orhan Bey, kuşatma altında tutulan Bursa'yı Bizanslılardan aldı. Bursa, 1326-1361 arasında Osmanlılara başkentlik yaptı.1896- İlk modern olimpiyat oyunları Atina'da başladı.1909- İlk basın şehidi: Serbesti gazetesinde, İttihat ve Terakki Cemiyeti karşıtı yazılar yazan Gazeteci Hasan Fehmi, Galata Köprüsü'nde kurşunlanarak öldürüldü.1909- Kaşif Robert E. Peary, Kuzey Kutbu'na giden ilk insan oldu.1917- ABD, Almanya'ya savaş ilan etti ve I. Dünya Savaşı'na müttefiklerin yanında girdiğini açıkladı.1920- Anadolu Ajansı kuruldu. Heyeti Temsiliye Reisi Mustafa Kemal Paşa, kuruluşunu duyurduğu genelgede, AA'nın hiç ödün vermediği ilkelerini de tarihe geçirdi: "Doğru, tarafsız, hızlı habercilik."1933- "Güzellik Kraliçesi" Nazire Hanım, Fenerbahçe'nin kuruluş yıl dönümünde, Fenerbahçe-Boçkay maçının başlangıç vuruşunu yaptı.1939- İngiltere, Fransa ve Polonya, saldırı durumunda yardımlaşma için Paris'te bir antlaşma imzaladı.1941- Mihver devletleri Yugoslavya'yı işgal etti. Almanlar Yunanistan'a girdi, Türk deniz sınırına kadar Doğu Akdeniz'i savaş bölgesi ilan etti. Türkiye, bunun üzerine Edirne ve Uzunköprü'de demir yolu köprülerini havaya uçurdu.1953- Türkiye Genç Milli Futbol Takımı, dünya üçüncüsü oldu.1956- Hayat mecmuasının ilk sayısı çıktı.1971- Rus besteci İgor Stravinsky öldü.1972- Ankara'da Kıbrıs Türk Temsilciliği kuruldu.1972- Anayasa Mahkemesi, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam kararlarını usulden iptal etti. TBMM'nin idamları yeniden görüşeceği açıklandı.1973- Kontenjan Senatörü emekli Amiral Fahri Korutürk, 15. turda 365 oyla Türkiye'nin Altıncı Cumhurbaşkanı seçildi.1979- Türk atlet Veli Ballı, Atina'da düzenlenen uluslararası maratonda birinci oldu.1980- Görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Çankaya Köşkü'nden ayrıldı. Yerine Cumhuriyet Senatosu Başkanı İhsan Sabri Çağlayangil vekalet etmeye başladı.1988- Endonezya'daki Camel Trophy yarışmasını, Türkiye'yi temsil eden Ali Deveci-Galip Gürel ekibi kazandı.1992- Amerikalı bilimkurgu yazarı Isaac Asimov öldü.1994- Ruanda Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana ve Brundi Devlet Başkanı Cyprien Ntaryamira'nın bindikleri uçak, bir roket saldırısı sonucu düştü. Suikastın ardından iki ülkede yaşayan Hutu ve Tutsi kabileleri arasında çıkan çatışmalar, yaklaşık bir milyon kişinin katledilmesiyle sonuçlandı.2009- İstanbul Gösteri Merkezi, çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.2011- Hükümete, bazı konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veren tasarı yasalaştı. Düzenlemeyle devlet bakanlıklarının yerine "ekonomi", "iç ve dış ticaret", "gençlik ve spor" ile "aile, özürlüler, çocuklar, kadınlar ve sosyal yardım" konularında 4 bakanlık kuruldu.2013- Nijerya'da otobüs ile akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 36 kişi öldü.2013- Anadolu Ajansının 93. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Arapça Haberler Servisi'nin 1. kuruluş yılı kutlandı, Arapça Haber Akış Sistemi devreye girdi.2013- Gaziantep'in Nizip ilçesindeki konteyner kentte barınan Suriyeliler, "Kızılay Gıda Kartı" programı kapsamında dağıtılan kartlarla alışveriş imkanına kavuştu.2013- Gaziantep'te Türkiye'nin 4'üncü "Oyun ve Oyuncak Müzesi" açıldı.2014- Anadolu Ajansı (AA), 94. kuruluş yıl dönümünde yayın dilleri arasına Fransızca'yı da ekledi.2015- Eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz, kuruma "sahte diplomalı personelin işe alındığı" iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.2016- Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kurulmasına ilişkin kanun tasarısı yasalaştı.2016- Sabancı suikastı davası sanıklarından İsmail Akkol'un, olaydan 20 yıl sonra yargılanmasına başlandı.2017- Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını duyurdu.2017- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Suriye'nin Han Şeyhun bölgesinde kimyasal silah kullanıldığının bilimsel incelemeyle tespit edildiğini açıkladı.2017- Türkiye, Suriye'nin İdlib kentindeki Han Şeyhun bölgesinde Beşşar Esed rejimi tarafından düzenlenen kimyasal silah saldırısına ilişkin, Birleşmiş Milletlere mektup göndererek rejimin cezalandırılmasını istedi.7 Nisan1600- Divan Edebiyatının en ünlü şairlerinden Baki öldü.1789- Sultan I. Abdülhamid hayatını kaybetti; III. Selim tahta çıktı.1827- İngiliz kimyager John Walker'in buluşu kibrit, İngiltere'de piyasaya sürüldü.1938- Yıldız Sarayı'nda "Balkan Basın Birliği Kongresi" ve "Balkan Antantı Ekonomik Konseyi" çalışmalarına başladı.1948- BM'ye bağlı olarak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kuruldu.1960- CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün Kayseri'de 2 Nisan'da karşılaştığı engelleme nedeniyle bazı subaylar ordudan istifa etti.1963- Yugoslavya'da "sosyalist cumhuriyet" ilan edildi.1969- İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçıları "hak yürüyüşü" yaptı.1978- Muğla'nın Yatağan ilçesinde termik santral temeli atıldı.1978- Türkiye'nin ABD'den aldığı 40 Phantom savaş uçağından ikisi Eskişehir'de teslim edildi.1978- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Server Tanilli, silahlı saldırıya uğradı. Tanilli, felç oldu.1979- Türkiye Emekçi Partisi Genel Başkanı Mihri Belli'ye silahlı saldırıda bulunuldu.1980- Türk tiyatrosunun ünlü sanatçılarından Muammer Karaca öldü.1983- Türkiye'nin ilk kadın milletvekillerinden Fakihe Öymen öldü.1987- Altı yıl süren Milliyetçi Hareket Partisi davası bitti. Genel Başkan Alparslan Türkeş, 11 yıl 10 ay hapse mahkum edildi.1991- Emekli Tümgeneral Memduh Ünlütürk, terör örgütü Dev-Sol militanlarınca öldürüldü.2005- Besteci Melih Kibar 54 yaşında vefat etti.2010- Kırgızistan'da darbe: Devlet Başkanı Kurmanbek Bakıyev, başkent Bişkek'ten kaçtı, geçici hükümetin başına eski Dışişleri Bakanı Roza Otunbayeva getirildi.2012- Pakistan'ın Hindistan'a yakın Himalaya bölgesinde meydana gelen çığ felaketinde 124 Pakistanlı asker ve 11 sivil öldü.2013- Afganistan'ın Pakistan sınırında bulunan Kunar vilayetinde NATO'nun düzenlediği hava saldırısında 8 Taliban üyesi öldürülürken 11'i çocuk 12 sivil yaşamını yitirdi.2014- Türkiye'nin en ünlü sünnetçisi olarak bilinen Kemal Özkan, yaşa bağlı çeşitli kronik hastalıkları nedeniyle 80 yaşında İstanbul'daki evinde vefat etti.2014- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Uzanların, elektrik şirketlerinin imtiyazının sona erdirilmesiyle alakalı Stockholm mahkemelerinde 2,5 milyar avroluk yeni bir dava açtığını bildirdi.2015- Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin "Balyoz Planı" davasında, haklarındaki mahkumiyet kararlarını bozmasının ardından yeniden yargılanan 63 sanığın beraatine karar verildi.2015- Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yaşanan siyasi kriz sırasında çatışan silahlı Hristiyan Anti-balaka ile Müslüman Seleka grupları arasında, Kenya'nın başkenti Nairobi'de ateşkes anlaşması imzalandı.2016- Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde, MS 25-220 yılları arasında hüküm süren Doğu Han Hanedanlığı dönemine ait 2 bin yıllık mezar bulundu.2016- TBMM Genel Kurulunda, Şanlıurfa'ya İstiklal Madalyası verilmesini öngören teklif, kabul edilerek yasalaştı.2017- ABD, Suriye hava kuvvetlerine ait bir üssü, seyir füzeleri ile vurdu.2017- İspanya'da Bask bölgesinin bağımsızlığı için 59 yıldır mücadele eden ETA, "silahsız bir örgüt olduğunu" duyurdu.2017- Hatay'ın Antakya ilçesinde düşen Suriye'ye ait savaş uçağının pilotu Mehmet Sufhan, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.2017- Dünya Sağlık Örgütü, depresyondaki kişi sayısının dünya genelinde 322 milyon, Türkiye'de 3 milyonun üzerinde olduğunu açıkladı.2018- İstanbul'da daha önce beyin pili ameliyatı geçirmiş 329 parkinson hastası, Anadolu Ateşi dans topluluğuyla sahnede perküsyon çalarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.2018- İstanbul Boğazı'nda Malta bandıralı gemi, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Yalıda büyük çapta hasar oluşurken, İstanbul Boğazı, çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.