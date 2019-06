Haftanın tarihine bakış

Kaynak: AA

İslam Peygamberi, Allah'ın son elçisi Hazreti Muhammed 8 Haziran (miladi takvime göre) 632 yılında Medine'de vefat etti.610 yılında Hira Mağarası'nda, vahiy meleği Cebrail'in ilk vahiy olan "oku" emri ile kendisine peygamberlik verilen Hazreti Muhammed, ömrünü insanlığa ve ümmetine adayarak, İslam'ı öğretmek ve yaymak için mücadele etti.İslam'ı yayan ve insanlığı İslam'a davet eden Hz. Muhammed, son kez Müslümanlarla beraber 632 yılında hacca giderek, veda haccını ifa etti. Son haccında yaptığı veda hutbesinde Müslümanlara öğütlerini vererek, Allah'ın emirlerini bir kez daha hatırlattı.Haccın ardından rahatsızlanan Hz. Muhammed, 632 yılında Medine'de vefat etti.Gülhane'de Türkiye'nin ilk kalp ameliyatıTürkiye'de ilk kalp ameliyatı, Gülhane Askeri Hastanesinde yapıldı.Gülhane Askeri Hastanesi'ndeki Türkiye'nin ilk kalp ameliyatı, 8 Haziran 1951'de gerçekleşti.Bu ameliyatın ardından Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde de açık kalp ameliyatları, kalp pili ve kalp kapakçıkları ameliyatları yapılarak, yeni uygulamalar gerçekleştirildi.Belli başlı öteki olaylar şöyle:3 Haziran1899- Besteci Johann Strauss öldü.1912- İstanbul'un İshakpaşa semtinde çıkan yangında bin 111 ev, 118 dükkan, 6 cami, 3 hamam, 5 okul kül oldu.1924- Çek yazar Franz Kafka öldü.1925- Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı.1933- Sümerbank'ın kuruluşuna ilişkin kanun kabul edildi.1937- Ertuğrul gemisi şehitleri anısına Japonya'da dikilen anıt açıldı.1963- Şair Nazım Hikmet (Ran), Moskova'da 61 yaşında öldü.1964- Futbolun "ordinaryüs"ü Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki jübile maçıyla futbola veda etti.1964- Kurtuluş Savaşı komutanlarından, eski Genelkurmay Başkanı, Kurucu Meclis Başkanı Orgeneral Kazım Orbay hayatını kaybetti.1965- ABD adına uzayda ilk yürüyüşü Edward White gerçekleştirdi.1974- Ressam Fikret Mualla'nın Fransa'dan getirilen kemikleri, İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'na gömüldü.1989- Pekin'de, Tienanmen Meydanı'ndaki büyük gösteriye asker müdahale etti, 2 bin civarında öğrenci öldü.1996- BM himayesinde düzenlenen "HABİTAT-II İnsan Yerleşimleri Konferansı"nın resmi açılışı İstanbul'da yapıldı.1998- Ankara Maltepe'deki Anadolu Ajansı Genel Müdürlük binası, Başbakan Mesut Yılmaz tarafından törenle hizmete açıldı.2010- Anadolu Katolik Kilisesi Episkoposu Luigi Padovese, Hatay'ın İskenderun ilçesinde bıçaklanarak öldürüldü. Eski şoförü olan zanlı tutuklandı.2013- Çin'in kuzeydoğusundaki Cilin eyaletindeki kanatlı hayvan tesisinde çıkan yangında 112 kişi hayatını kaybetti.2015 - Sağlık Bakanlığının, kanser vakalarının belirlenmesi ve kontrol altına alınması için kanser bildirimini zorunlu tutan yönetmeliği yürürlüğe girdi.2017- İngiltere'nin başkentindeki Londra Köprüsü'nde bir minibüs, yayaların üstüne sürdü. Daha sonra araçtan inen saldırganlar, çevredekileri bıçakladı. Olayda 3'ü saldırgan, 10 kişi öldü.2017- Başbakan Binali Yıldırım Suriye'nin Rakka kentini terör örgütü unsurlarından temizlemeye yönelik operasyonun başladığını duyurdu.2017- UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya'nın Juventus takımını 4-1 yenen İspanya'nın Real Madrid takımı üst üste şampiyonluğa ulaşan ilk takım olarak tarihe geçti.2018- Guatemala'da Fuego Yanardağı patladı. Patlamalar nedeniyle 194 kişi öldü, 234 kişi kayboldu. Afetten toplam 1,7 milyon kişi etkilendi. Patlamalar ve püsküren lavlar El Rodeo köyünü yok etti.4 Haziran1878- Kıbrıs, Osmanlı devletinden ayrılarak İngiliz egemenliğine girdi.1876- Sultan Abdülaziz, Feriye Köşkü'ndeki odasında ölü bulundu.1898- Pehlivan Koca Yusuf, Amerika dönüşünde "La Burgogne" adlı geminin Atlas Okyanusu'nda batması sonucu öldü.1930- Türk Tarihi Tetkik Heyeti, ilk toplantısını yaptı. 16 kişiden oluşan heyetin başkanlığına Tevfik Bey (Bıyıklıoğlu) seçildi.1933- Şair Ahmed Haşim, İstanbul'da 46 yaşında öldü.1961- ABD Başkanı John F. Kennedy ile Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Nikita Kruşçev, Viyana'da bir araya geldi.1973- Yavuz Zırhlısı, Gölcük'te yapılan törenle donanmadan çıkarıldı. Birinci Dünya Savaşı'nda, Alman zırhlıları "Goben" ve "Breslau" Osmanlı Devleti'ne sığınmış; bu zırhlılara bayrak çekilerek, "Yavuz" ve "Midilli" adları verilmişti.1974- Uluslararası Hukukçular Komitesi, Uganda'da İdi Amin'in iktidarı ele geçirmesinden bu yana 250 bin kişinin öldürüldüğünü açıkladı.1989- İran'ın dini lideri Ayetullah Humeyni öldü.1992- III. İzmir İktisat Kongresi toplandı.1997- Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen Çekiç Harekatı'na katılan askeri helikopter, Zap Kampı yakınlarında düştü. Hakkari'de görevli 8 subay, 2 astsubay ve bir er şehit oldu.1998- Karadeniz Ekonomik İşbirliğini (KEİ) uluslararası bir örgüte dönüştüren KEİ Şartı, 11 ülke tarafından Ukrayna'nın Yalta kentinde imzalandı.2001- Gaffar Okkan suikastıyla ilgili terör örgütü Hizbullah mensubu biri kadın, 10 kişi yakalandı.2006- Peru'da başkanlık seçimlerinin ikinci turunda sosyal demokrat Alan Garcia zaferini ilan etti ve Alejandro Toledo'nun yerine devlet başkanı oldu.2012- Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun şike ve teşvik davasıyla ilgili verdiği cezaların büyük bölümünü onadı.2013- Almancanın en uzun sözcüğü kullanımdan kaldırıldı. Avrupa Birliği yönetmeliğine uyum sağlamak için çıkarılan yasa değişikliği nedeniyle "Sığır tasnifinin izlenmesi için görevlendirme yapılmasına dair kanun" anlamına gelen 63 harflik sözcük kullanımı sonlandırıldı.2015- ABD'nin MD Anderson Kanser Merkezi ve Houston Methodist Hastanesi'nde dünyanın ilk kısmi kafatası ve kafa derisi nakli 15 saat süren operasyonla gerçekleştirildi.2015- Gana'nın başkenti Akra'da akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 150 kişi hayatını kaybetti. Felaketin ardından ülkede üç günlük yas ilan edildi.2016- Amerikalı efsanevi boksör, eski ağır sıklet dünya şampiyonu Muhammed Ali, tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti.2018- Suudi Arabistan'da ülke tarihinde ilk kez kadınlar sürücü ehliyeti almaya başladı.5 Haziran1883- "Das Kapital"in yazarı, Alman filozof Karl Marx, Londra'da öldü.1883- Orient Express, Paris'ten İstanbul'a hareket etti.1916- Yavuz Sultan Selim tarafından 1517'de Osmanlı topraklarına katılan Hicaz'da isyan başladı.1926- Türkiye, İngiltere ve Irak arasında Musul Antlaşması imzalandı. Türkiye, Musul petrollerinin gelirinden 25 yıl süreyle yüzde 10 pay almayı kabul etti ve Musul'daki haklarından vazgeçti. Fakat daha sonra, 500 bin sterlin karşılığında yüzde 10 pay almak hakkından da feragat etti.1947- ABD Başkanı Harry Truman, Dışişleri Bakanı George C. Marshall tarafından hazırlanan ve komünizm tehdidine karşı koymayı amaçlayan "Marshall Planı"nı imzaladı.1964- İnönü hükümetinin Kıbrıs'a müdahale kararı üzerine, ABD Başkanı Johnson, İsmet İnönü'ye, müdahalede ABD yardımı olan silahların kullanılamayacağını belirten bir mektup gönderdi. Bu mektuba daha sonra "Johnson mektubu" adı verildi.1967- İsrail ile Arap ülkeleri arasında, tarihe "Altı Gün Savaşı" diye geçen çatışmalar başladı. Çatışmalar sonrasında, kendi topraklarından daha fazla toprak elde eden İsrail, Gazze Şeridi'ni, Beytüllahim ve Hebron kentlerini, Batı Şeria'yı ve Golan Tepeleri'ni ele geçirdi.2004- "Tiyatronun yaşayan anıtı" olarak tanınan sanatçı Necdet Mahfi Ayral, tedavi gördüğü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 96 yaşında vefat etti.2012- Türkiye'de ilk kez düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu, İstanbul'da başladı.2012- Arjantin'de dünyada ilk olan, Cinsiyet Hüviyeti Yasası yürürlüğe girdi.2012- Suriye, Türk ve Batılı ülkelerin diplomatlarını "istenmeyen kişi" ilan etti.2013- Pakistan'da Nevaz Şerif, üçüncü kez başbakan seçildi.2013- Türkmenistan-Afganistan-Tacikistan demiryolunun temeli, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ve Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin katılımıyla düzenlenen törenle atıldı.2015- Teknesiyle dünya turu yapan ilk Türk Sadun Boro, Marmaris'te tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti.2016- Osmaniye'de geziye giden ilkokul öğrencileri ile öğretmen ve velileri taşıyan midibüsün su kanalına düşmesi sonucu 14 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.2017- FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 130 kişinin Türk vatandaşlığından çıkarılmasına ilişkin İçişleri Bakanlığı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.2017- Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurdu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını isterken, Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapattı.6 Haziran1919- İstanbul'daki İngiliz Kuvvetleri Komutanı General Milne, Harbiye Nezaretine yazı göndererek, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'dan geri çağrılmasını istedi. Harbiye Nazırı Şakir Paşa da 8 Haziran'da Mustafa Kemal Paşa'ya geri dönmesi için yazı gönderdi.1944- Müttefikler, Normandiya'ya çıkarma yaptı.1961- Ordu içindeki Silahlı Kuvvetler Birliği, Devlet Başkanı Cemal Gürsel'e muhtıra verdi. Muhtırada, görevden alınan Hava Kuvvetleri Komutanı İrfan Tansel'in göreve iadesi istendi. Tansel, 8 Haziran'da Hava Kuvvetleri Komutanlığına döndü.1968- ABD Senatörü ve Başkan Adayı Robert Kennedy vurularak öldürüldü.1968- Kurtuluş Savaşı Komutanı ve eski Meclis Başkanlarından Orgeneral Kazım Özalp, 86 yaşında Ankara'da vefat etti.1983- Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) kuruldu. Genel Başkanlığa Erdal İnönü seçildi.1984- Hindistan ordusuna bağlı askerler, "Sih"lerin kutsal mabedi olan "Altın Tapınak"a kanlı bir baskın düzenledi. Baskından sonra, Hindistan'ın çeşitli kesimlerindeki militan olmayan Sihler silahlanmaya başladı.2000- Şili'nin eski diktatörü Augusto Pinochet'nin dokunulmazlığı kaldırıldı.2011- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "12 Eylül darbesi" ile ilgili soruşturma kapsamında, dönemin Genelkurmay Başkanı, eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in ifadesi alındı. Evren'e 2,5 saat süren sorguda, 12 Eylül ve öncesine ilişkin 12 soru yöneltildi.2011- Alman kabinesi, ülkedeki nükleer santrallerin kademeli olarak 2022 yılı sonuna kadar kapatılması kararı aldı.2013- Çin'de dünyadaki en eski primat fosili bulundu. Daha önce bilinmeyen bir primat cinsi ve türüne ait kalıntıların 55 milyon yaşında olduğu saptandı.2015 - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Barcelona arasındaki final maçını yöneten hakem Cüneyt Çakır, UEFA kulüp organizasyonlarında final yöneten ilk Türk hakem unvanını aldı.2016- Irak'ın Felluce kentinde 400 cesedin bulunduğu toplu mezar ortaya çıkarıldı.2017- Gökbilimciler bilinen en sıcak gezegeni keşfetti. Dünya'ya yaklaşık 650 ışık yılı uzaklıktaki gezegenin yüzey sıcaklığının 4 bin 300 derece olduğu tespit edildi.7 Haziran1557- Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camisi açıldı.1866- Anadolu'da kurulan ilk demiryolu hattı İzmir-Aydın arasında hizmete girdi.1889- Ertuğrul gemisi, Japonya'da Yokohama Limanı'na ulaştı. Gemi, dönüşünde battı.1914- Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağlayan Panama Kanalı gemilere açıldı.1920- "Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi" (Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü) kuruldu.1929- Vatikan bağımsız devlet oldu.1939- CHP İdare Heyeti, devlet ve parti yönetimini yeniden ayırmaya karar verdi.1942- Etimesgut fabrikasında yapılan ilk Türk uçağı havalandı.1945- Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan tarafından imzalanan ve "Dörtlü Takrir" olarak anılan önerge, CHP Meclis Grubuna verildi.1956- Demokrat Parti Hükümetinin, muhalif partiler ve basından gelecek eleştirileri önlemek amacıyla hazırladığı Basın Kanunu, TBMM'de kabul edildi. Gazete çıkarmak ve imtiyazını almak için ağır koşullar öngören yasa, yayın anlayışını da denetim altına alıyordu.1977- Semiha Yankı, 13. Uluslararası Altın Orfe Şarkı Yarışması'nda birinci oldu.1982- Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliği İdari Ataşesi Erkut Akbay ve eşi, Ermeni bir teröristin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Erkut Akbay öldü, eşi Nahide Akbay ağır yaralandı.1997- Genelkurmay'ın, "İslami sermayenin finans ve eğitim stratejisi" konulu brifingine, yüksek yargı başkan ve üyelerinin yanı sıra Ankara DGM'deki 18 savcı ve hakim de katıldı.2006- Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Necmettin Erbakan'ın, "Kayıp trilyon" davasında "özel belgede sahtecilik" suçundan aldığı 2 yıl 4 aylık hapis cezasını yeniden yargılama sonunda değiştirmedi, ancak cezasını konutunda çekmesine karar verdi.2012- Hukuk uyuşmazlıklarının "arabuluculuk" yoluyla çözümünü öngören kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulunda yasalaştı.2012- Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in sağ kolu olarak bilinen, özel kalem müdürü ve sekreteri Abdulhamid Mahmud El Tikriti idam edildi.2013- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve eşi Lyudmila, 30 yıllık evliliklerine son verdiklerini açıkladı. Putin, Rus siyasi tarihinde Petro'dan 316 yıl sonra eşinden resmen boşanan ilk lider olarak tarihe geçti.2016- İstanbul Fatih ilçesi Vezneciler semtinde çevik kuvvet polisini taşıyan araçlara yönelik bombalı saldırıda 7'si polis 11 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.2016- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin temyiz başvurularını inceleyen 5 kişiden oluşan paneli, Demokratik Toplum Partisi ile ilgili Anayasa Mahkemesinin verdiği kapatma kararına yönelik itirazı reddetti.2016- Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığını kaldıran anayasa değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.2017- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, IKBY Parlamentosunda yer alan siyasi parti temsilcileriyle yaptığı toplantıda "bağımsızlık referandumu" için 25 Eylül tarihinin belirlendiğini açıkladı. Açıklama Türkiye'nin sert tepkisine neden oldu.2017- Alman Bakanlar Kurulu, İncirlik Üssü'nde görev yapan askerlerini geri çekme kararı aldı. Alman birliğinin Ürdün'de konuşlandırılacağı bildirildi.2017- Myanmar'da 108 yolcu ve 14 kişilik mürettebatı taşıyan askeri uçak Andaman Denizi açıklarında düştü. Düşen uçakta 90 kişinin cesedine ve uçağın enkazına ulaşıldı.2018- Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Taliban örgütüne karşı yürütülen savaşta geçici ateşkes ilan ettiklerini bildirdi.8 Haziran632- Son peygamber Hazreti Muhammed hayata gözlerini yumdu.1632- IV. Murat, Yeniçerilere karşı "baskı" dönemini başlattı.1949- Amerikan Federal Soruşturma Bürosunca (FBI) hazırlanan raporda, aralarında film yıldızları Frederic March, John Garfield, Paul Muni ve Edward G. Robinson'ın da bulunduğu Holywood ünlüleri, Komünist Parti üyesi ilan edildi. Bu raporla, 1940'ların sonuyla 1950'ler boyunca ABD'yi saracak antikomünist histeri başladı.1951- Türkiye'de ilk kalp ameliyatı, Gülhane Askeri Hastanesinde yapıldı.1952- Yunanistan Kralı I. Paulos ve Kraliçe Frederika, Türkiye'ye geldi.1958- İstanbul Beyazıt Meydanı'nda, Kıbrıs için 300 bin kişinin katıldığı "Ya Taksim ya Ölüm" mitingi yapıldı.1960- Ordu mensupları, Hazineye yardım amacıyla alyanslarını bağışlamaya başladı. İstanbul'da 27 Mayıs'ı ve orduyu desteklemek amacıyla miting yapıldı.1973- İspanya'yı 34 yıl tek başına yöneten General Franco, Lois Bianco'yu devlet başkanlığına atadı.1973- İstanbul Boğaz Köprüsü'nde taşıtla geçiş denemesi yapıldı.1975- Kıbrıs'taki referandumda, Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası onaylandı.1985- Atatürk'ün manevi çocuklarından, Cumhuriyetin ilk tarih profesörlerinden Afet İnan, Ankara'da vefat etti.1987- İstanbul'da deniz otobüsü seferlerine başlandı.2010- Rusya'nın Mersin/Akkuyu'da nükleer santral kurmasını öngören anlaşma imzalandı.2011- "12 Eylül Darbesi" ile ilgili soruşturma kapsamında dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın ifadesi alındı.2015- Hürriyet gazetesinin kurucusu Sedat Simavi'nin oğlu, gazetenin eski sahibi Erol Simavi, Monako'da tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında vefat etti.2016- Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu Mahkemesi, Nijerya hükümetini, 2013'te Boko Haram militanı olduğu şüphesiyle öldürülen ve yaralanan siviller için 3,25 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.2016- Mardin'in Midyat ilçesinde PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla emniyet müdürlüğüne düzenlenen saldırıda 3'ü polis 6 kişi hayatını kaybetti, 23'ü sivil 51 kişi yaralandı.2017- Türkiye'de ve dünyada önemli bilimsel çalışmalara imza atan 92 yaşındaki Prof. Dr. Rıdvan Ege, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.2018- Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.2018- FETÖ/PDY çatı davasında, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, kapatılan Zaman gazetesinin eski imtiyaz sahibi Alaeddin Kaya ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Kazim Avcı, ağırlaştırılmış müebbettin yanı sıra "suç gelirlerini aklamak" ve "dini inanç ve duyguları istismar suretiyle dolandırıcılık" suçundan 17 yıl 4'er ay hapse mahkum edildi.9 Haziran68- Roma İmparatoru Neron intihar etti.1617- Padişah I. Ahmed'in isteğiyle Mimar Sedefkar Mehmed Ağa tarafından inşa edilen ve yapımı sekiz yılda tamamlanan Sultanahmet Camisi ibadete açıldı.1870- İngiliz yazar Charles Dickens öldü.1928- Avusturyalı pilot Charles Kingsford-Smith, uçağıyla ilk kez Büyük Okyanus'u aştı.1934- Carl Barks'ın çizdiği "Vakvak Amca" (Donald Duck), ilk kez bir çizgi filmde yer aldı. Barks, 1935'te Walt Disney'e katıldı.1942- Anıtkabir için açılan yarışmada, Prof. Emin Onat ve Orhan Arda'nın projeleri birinci oldu.1947- Türkiye, Dünya Sağlık Örgütüne üye oldu.1962- Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında doğrudan telefon hattı açıldı.1977- Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Taha Carım, Roma'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü. Saldırıyı, "Ermenistan Gizli Kurtuluş Ordusu" adlı terör örgütü üstlendi.1985- Yönetmenliğini Ali Özgentürk'ün yaptığı "At" filmi, Tokyo Film Şenliği'nde büyük ödülü iki filmle paylaştı.1989- Savarona gemisi, Sadıkoğlu ve Japon firmaları tarafından "restore et-işlet-devret" sistemiyle kiralandı.1999- Yugoslavya ve NATO, Kosova'da Sırp birliklerinin geri çekilmesi anlaşmasını imzaladı. NATO, hava saldırılarını durdurdu ve 20 Haziran'da resmen sona erdirdi.2000- Ulusal Deprem Konseyi kuruldu.2004- Yargıtay 9. Ceza Dairesi, kapatılan DEP'in 4 eski milletvekili Leyla Zana, Hatip Dicle, Selim Sadak ve Orhan Doğan hakkındaki infazı durdurarak, tahliyelerine karar verdi. Eski milletvekilleri Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutukevi'nden salıverildi.2007- Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, teröristlerce karayoluna döşenen patlayıcının patlatılması sonucunda bir yarbay, bir binbaşı ve bir er şehit oldu, dört asker yaralandı.2010- BM Güvenlik Konseyi, İran'a nükleer programı nedeniyle yeni yaptırımlar getiren karar tasarısını 12 evet, 2 hayır ve 1 çekimser oyla kabul etti. Türkiye hayır oyu kullandı.2015 - Mısır'daki Port Said Ceza Mahkemesi, 72 kişinin hayatını kaybettiği ve "ülke futbol tarihinin en büyük trajedisi" olarak kabul edilen "Port Said katliamı" davasında, 11 kişiye idam cezası verdi.2016- Patlayıcıya konu olan nitratlı gübre satışı donduruldu.2016- Somali'de Eş-Şibab örgütünün Hiiran vilayetinde Afrika Birliği Somali Misyonunda görevli Etiyopya güçlerine ait bir karargaha düzenlediği saldırıda 43 asker şehit oldu.2017- Batman'ın Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik düzenlenen terör saldırısında, bir başka araçla olay yerinden geçen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vurularak şehit oldu.2017- Gazeteci Doğan Heper İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti.2018- Afganistan'da Taliban örgütü, tarihinde ilk kez Ramazan Bayramı için 3 günlük ateşkes ilan ettiğini duyurdu.