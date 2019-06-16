Haftanın tarihine bakış

Türk siyasetinin fötr şapkalı "baba"sı Süleyman Demirel, 17 Haziran 2015'te 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı, 40 yılı aşkın siyasi hayatında kendi deyimiyle "altı kez gittiği başbakanlığa yedi kez gelen" parti lideri, Devlet Su İşlerinin "Barajlar Kralı" lakaplı inşaat mühendisi genel müdürü, Türk siyasetinin fötr şapkalı "baba"sı Süleyman Demirel, 17 Haziran 2015'te solunum yolu enfeksiyonu ve kalp yetmezliği nedeniyle 91 yaşında yaşamını yitirdi.

Demirel, Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de "Paşa Dayı" lakaplı Yahya Bey ile Ümmühan Hanım'ın ikinci çocuğu olarak 1 Kasım 1924'te doğdu. İlköğrenimini doğduğu köyde, ortaokul ve liseyi Isparta ve Afyon'da bitiren Demirel, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden 1949'da mezun oldu, aynı yıl Elektrik İşleri Etüd İdaresinde göreve başladı.

1955'te Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne getirilen Demirel, bu görevi sırasında "Barajlar Kralı" olarak anılmasını sağlayacak çok sayıda baraj ve sulama projesini hayata geçirdi.

Siyasete 1962'de girdi

Adalet Partisi (AP) İdare Kurulu üyesi olarak 1962'de siyasete giren Demirel, 28 Kasım 1964'te genel başkanlığa seçildi. Kurulmasını sağladığı ve Şubat-Ekim 1965'te görev yapan koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı olarak görev alan Demirel, 10 Ekim 1965'teki seçimlerde ilk kez milletvekili oldu.

Seçimlerden birinci çıkan partinin lideri, Isparta milletvekili Süleyman Demirel, Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Başbakanı olarak hükümeti oluşturdu. Demirel, 1969, 1970, 1975, 1977 ve 1979 yıllarında beş kez daha hükümet kurdu. 12 Mart muhtırasından sonra "şapkasını alıp giden" Demirel, Adalet Partisi 1973 seçimlerinden ikinci parti çıkınca ana muhalefet lideri olarak siyasi hayatına devam etti.

Milli Selamet Partisi lideri Necmettin Erbakan ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Alparslan Türkeş ile 1975'te birinci Milliyetçi Cephe hükümetini kuran Demirel, 1977 yılında Erbakan ve Türkeş ile ikinci Milliyetçi Cephe hükümetini oluşturdu. 1979 seçimlerinden sonra MSP ve MHP'nin desteklediği azınlık hükümetinin başında olan Demirel, 12 Eylül darbesiyle siyaset sahnesinden çekilmek zorunda kaldı. Partisi faaliyetten men edilen Demirel, 13 Eylül-11 Ekim tarihlerinde Hamzakoy'da zorunlu ikamete gitti.

İkinci zorunlu ikamet Zincirbozan'da

1982 Anayasası ile siyaset yapması 10 yıl yasaklanan Demirel, kapatılan Adalet Partisinin eski yöneticileriyle bağlarını koparmadı. Siyasi partilerin kurulmasına verilen iznin ardından Demirel ile yakınlığı bilinen siyasetçiler ve bazı eski AP yöneticilerince kurulan Büyük Türkiye Partisi, Milli Güvenlik Kurulu kararıyla "AP'nin devamı olduğu" gerekçesiyle kapatıldı. Demirel, siyaset yasağını çiğnediği gerekçesiyle Çanakkale Zincirbozan'da yine zorunlu ikamete alındı.

Demirel'in siyasi yasağı 1987 yılında yapılan referandumla kaldırıldı. Doğru Yol Partisinin genel başkanlığını 24 Eylül 1987'de Hüsamettin Cindoruk'tan devralan Demirel, 29 Kasım 1987'deki genel seçimlerde yeniden Isparta milletvekili oldu. DYP, 1991'de yapılan genel seçimlerden birinci parti olarak çıkınca, kendi başkanlığında DYP-SHP koalisyonu kuruldu. Yedinci kez hükümet kuran Demirel, 49. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin başbakanı olarak 20 Kasım 1991'den 16 Mayıs1993'e kadar görev yaptı.

Süleyman Demirel, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Nisan 1993'teki ölümünün ardından 16 Mayıs 1993'te, TBMM tarafından Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhurbaşkanlığı dönemi

Türk siyasi tarihine "post modern" darbe olarak geçen 28 Şubat sürecinde cumhurbaşkanı olan Demirel, başkanlık ettiği Milli Güvenlik Kurulu toplantısıyla da siyasi hafızada yer etti. 28 Şubat Davası kapsamında beyanının alınması için Ağustos 2014'te davetiye çıkarılan Demirel, Ekim 2014'te avukatı aracılığıyla tanıklık yapmayacağını mahkemeye bildirmişti.

Nazmiye Demirel ile 12 Mart 1948'de evlenen Süleyman Demirel, eşinin 27 Mayıs 2013'teki vefatına kadar onun yanından hiç ayrılmadı. Nazmiye Demirel'in geçirdiği ateşli hastalığın yanlış tedavisi sonucu çocuk sahibi olamayan Demirel çifti, hayatı paylaşarak 65 yıl geçirdi.

Türk siyasetinde "Binaenaleyh" denildiğinde akla gelen tek isim Süleyman Demirel oldu. Kimseye kaptırmadığı şapkası ve fotoğraf karelerine de yansıyan "şapkasını kaptırmama mücadelesi" ile Demirel, Türk siyasi tarihine unutulmaz bir simgeyle kazındı.

Süleyman Demirel, "Birtakım yürüyüşler oluyor diye asabınız bozulmasın, yürümekle sokaklar eskimez", "Memlekette benzin vardı da biz mi içtik", "Bana sağcılar adam öldürüyor dedirtemezsiniz", "GAP'ı gaptırmam", "Elektriğin komünisti olur mu", "Ege bir Yunan gölü değildir, Ege bir Türk gölü de değildir, binanaleyh Ege bir göl değildir", "Dün dündür, bugün bugündür" sözleriyle de hafızalarda yer etti.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, 1949 yılında başladığı memurluk görevinden cumhurbaşkanlığının sona erdiği döneme kadar geçen sürede okuduğu kitaplar, fotoğrafları ve kullandığı eşyalar, İslamköy'de açılan Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesinde sergileniyor.

Haftanın belli başlı öteki olayları şöyle:

17 Haziran

656 - III. Halife Hazreti Osman vefat etti.

1924 - Türk Milli Futbol Takımı, Helsinki'de Finlandiya ile yaptığı maçı 4-1 kazandı.

1926 - Amelia Erhart, Atlantik Okyanusu'nu uçakla aşan ilk Amerikalı kadın oldu.

1932 - Türkiye Turing ve Otomobil Kulübü ile Milliyet gazetesince ilk kez düzenlenen otomobil yarışı, İstinye-Zincirlikuyu arasında yapıldı.

1950 - ABD'de ilk böbrek nakli ameliyatı yapıldı.

1951 - Nazım Hikmet Türkiye'den ayrıldı.

1951 - Türk Milli Futbol Takımı, Federal Almanya'yı Berlin Olimpiyat Stadı'nda 2-1 yendi. Başarılı kurtarışlar yapan kaleci Turgay Şeren'e "Berlin Panteri" denilmeye başlandı.

1964 - Başbakan İsmet İnönü'ye suikast girişimi iddiasıyla yargılanan Mesut Suna, 20 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

1967 - Çin, ilk hidrojen bombasını patlattı.

1972 - ABD'de Watergate skandalıyla ilgili ilk haber yayımlandı.

1974 - Eski Meclis Başkanlarından Refik Koraltan 85 yaşında İstanbul'da öldü.

1992 - Yeni Galata Köprüsü, törenle hizmete açıldı.

1993 - BM Barış Gücü, Somali'de Mogadişu'ya operasyon düzenledi.

2008 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kayıp Trilyon" davasında, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında, "mevcut anayasal sistem gereğince, iddia olunan eylemlerin kanıt ve unsurları tartışılmaksızın, yasal imkansızlık nedeniyle soruşturma yapılmasına gerek olmadığına" karar verdi.

2012 - İrlandalı 111 yazar, 28 saatlik kesintisiz okuma maratonuyla Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.

2013 - İngiltere'de, hükümete bağlı iletişim ve istihbarat birimi GCHQ'nun, 2009'da Londra'da yapılan G20 zirvesi sırasında Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i dinlediği ortaya çıktı.

2013 - İngiltere'nin dönem başkanlığını yürüttüğü G8 Zirvesi, Kuzey İrlanda'da yapıldı. Suriye krizinin damgasını vurduğu zirvede, dünyanın önde gelen ülkelerinin liderleri Rusya Devlet Başkanı Putin'i, Esed'in gitmesi konusunda ikna edemedi.

2015 - Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 91 yaşında hayatını kaybetti.

2015 - RBC Wealth Management ve Capgemini şirketleri tarafından hazırlanan 2015 Dünya Servet Raporu'na göre, 2014'te mal varlığı 1 milyon doları aşan kişi sayısı 920 bin kişi arttı. Dünyadaki milyoner sayısı böylece 14,6 milyona ulaşarak rekor kırdı.

2016 - A Milli Kadın Basketbol Takımı, Fransa'nın Nantes kentindeki 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde yarı finale yükselerek üst üste ikinci kez olimpiyat oyunlarına gitmeye hak kazandı.

2017 - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) tarafından, Beşşar Esed rejiminin çatışmasızlık bölgeleri muhtırasını 68 kez ihlal ettiği, muhtıranın yürürlüğe girmesinden sonraki bir ay içinde 106 sivili öldürdüğü bildirildi.

2018 - Yunanistan ve Makedonya arasında çeyrek asrı aşkın süredir devam eden "isim sorunu"nun çözümüne yönelik tarihi anlaşma imzalandı. Anlaşma, Makedonya'nın isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" anlamına gelen "Republika Severna Makedonija" olarak değiştirilmesini ve ülkenin, AB ve NATO üyeliklerine yönelik Yunanistan'ın vetosunun kaldırılmasını öngörüyor.

18 Haziran

1815 - Napoleon Bonapart, Waterloo Savaşı'nda İngiliz ve Prusya ordularına yenildi. Yenilgi, Fransa ile Avrupa devletleri arasında 23 yıl süren savaşa son verdi. Napoleon, 22 Haziran'da ikinci kez tahttan çekildi.

1847 - Macar besteci ve piyanist Franz Liszt, Padişah Abdülmecit'e sarayda konser verdi.

1922 - Ziya Gökalp, Diyarbakır'da "Küçük Mecmua"yı çıkarmaya başladı.

1941 - Türk-Alman Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması imzalandı.

1948 - BM, Uluslararası İnsan Hakları Deklarasyonu'nu kabul etti.

1953 - Mısır'da 74 yıllık İngiliz egemenliğinin sona ermesiyle cumhuriyet ilan edildi.

1974 - Türkiye'de iş adamları ilk kez İzmir'de yürüyüş yaptı.

1979 - Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Leonid Brejnev ve ABD Başkanı Jimmy Carter, Viyana'da Stratejik Silahların Sınırlandırılması konulu SALT II anlaşmasını imzaladı.

1988 - Başbakan Turgut Özal, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapılan ANAP Büyük Kongresi'nde, Kartal Demirağ'ın silahlı saldırısında elinden yaralandı.

1992- Sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları için dar gelirlilere verilecek "Yeşil Kart" uygulamasına ilişkin düzenleme TBMM'de kabul edildi.

1993 - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey, Bakü'yü terk etti. Haydar Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı oldu.

2000 - Eski Başbakan yardımcılarından ve Yeni Türkiye Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Ekrem Alican öldü.

2009 - Eski AA Genel Müdürlerinden, gazeteci ve senatör Hüsamettin Çelebi, Alanya'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

2013 - NATO, Afganistan'daki son 95 ilçenin sorumluluğunu Afgan güvenlik güçlerine devretti. Ülkedeki tüm emniyetin tesisi doğrudan Afgan güçlerine geçmiş oldu.

2016 - Mısır'da Kahire Ceza Mahkemesi, darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye, "Katar adına casusluk" davasında, farklı suçlamalardan biri müebbet diğeri 15 yıl olmak üzere toplam 40 yıl hapis cezası verdi.

2016- Çin'de etkili olan şiddetli yağışlara bağlı sel ve toprak kayması nedeniyle 25 kişi öldü.

2017 - Fransa'da milletvekili seçiminin ikinci turu düzenlendi. Yüzde 57,36 oranı ile sandığa gitmeyen vatandaşların damga vurduğu seçimde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhuriyetçi Yürüyüş Hareketi 350 milletvekili çıkararak meclis çoğunluğunu sağladı.

2018 - Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bağımsız devriye faaliyetlerine başlandığı bildirildi.

19 Haziran

1862 - ABD'de kölelik yasaklandı.

1868 - Mithat Paşa Emniyet Sandığı'nı kurdu.

1885 - Hürriyet Heykeli, Fransa'dan New York'a getirildi.

1910 - Dünya Babalar Günü, ilk kez ABD'de kutlandı.

1910 - Almanya'da "Deutschland" adlı ilk Zeplin balonu başarıyla havalandı.

1926 - Mustafa Kemal, İzmir gezisini izleyen Anadolu Ajansına hafızalardan silinmeyecek şu sözlerinin yer aldığı demecini verdi: "Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

1934 - İran Şahı Rıza Pehlevi ve Atatürk, ilk Türk operası "Özsoy"u izledi.

1953 - Sovyetler Birliği hesabına casusluk yaptıkları iddiasıyla ölüm cezasına çarptırılan Ethel ve Julius Rosenberg çifti idam edildi.

1973 - Dünya Sevgi Birliği Madalyası, "Sev Kardeşim" ve "Hayat Bayram Olsa" şarkılarından ötürü Şenay'a verildi.

1978 - Çizgi bant "Garfield" 21 gazetede birden yayımlanmaya başlandı.

1981 - Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı ile aynı davadan yargılanan 13 sanık, Yüce Divan'ın aldığı karar gereği tutuklandı.

2005 - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde üç günde sekiz bebek öldü. Ölümlere "Serratia Marcescens" adlı bakterinin yol açtığı açıklandı.

2011 - NATO savaş uçakları, Libya'nın başkenti Trablus'u bombaladı.

2012 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Yeşiltaş Karakolu'na teröristlerce yapılan saldırı sonucu çıkan çatışmada 8 asker şehit oldu, 16 asker yaralandı.

2012 - Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'un İngiltere'nin başkenti Londra'daki büyükelçiliğine sığınarak siyasi iltica talebinde bulundu.

2016 - Endonezya'nın Orta Cava bölgesinde birkaç gün süren şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında 56 kişi hayatını kaybetti.

2017- Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi yakınlarında 47 yaşındaki İngiliz vatandaşı Darren Osborne "Müslüman Refah Evi"ndeki teravih namazından çıkan cemaatin üzerine aracını sürdü. 51 yaşındaki Makram Ali olay yerinde hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

20 Haziran

1389 - Osmanlı ordusu ile Haçlı orduları arasında Sırpsındığı Savaşı yapıldı. Osmanlı ordusunun kazandığı savaştan sonra yaralı bir Sırp askeri, Sultan I. Murat'ı savaş alanını gezerken hançerle öldürdü.

1481 - Sultan II. Bayezid ve Şehzade Cem arasındaki Yenişehir Savaşı'nda Cem yenildi.

1837 - Kraliçe Victoria, 18 yaşında İngiltere tahtına çıktı.

1932 - Mustafa Kemal Paşa, binası yanan Fenerbahçe Kulübüne 500 lira bağışladı.

1933 - İstanbul Üniversitesi İnkılap Enstitüsü kurulması kararlaştırıldı.

1938 - 19 Mayıs, milli bayram günü oldu. "Dağ Başını Duman Almış" marşı, Gençlik ve Spor Bayramı marşı olarak kabul edildi.

1963 - Beyaz Saray ile Kremlin arasında kırmızı telefon hattı kuruldu.

1963 - İngiltere ile Fransa'yı birbirine bağlayacak "Manş Tüneli" projesi açıklandı.

1973 - 50. Yıl Marşı ile marşın şairi Bekir Sıtkı Erdoğan ve bestecisi Necil Kazım Akses basına tanıtıldı.

1973 - İstanbul Kültür ve Sanat Vakfının, Cumhuriyetin 50. Yılı dolayısıyla düzenlediği İstanbul Festivali başladı.

1976 - İlk kez yapılan Kıbrıs Türk Federe Devleti seçimlerinde Rauf Denktaş "Devlet Başkanı" seçildi.

1984 - Viyana'da Çalışma Ataşesi Erdoğan Özen, otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti.

1990 - Viyana'da açılacak "Anadolu'nun Görkemi" adlı sergi için gönderilen 7 bin 500 yıllık "Ana Tanrıça" heykeli çalındı.

2005 - Almanya'dan sınır dışı edilen İslami Cemiyet ve Cemaatleri Birliği yöneticisi Metin Kaplan, "anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2012 - AB üyeleri, Türkiye ile vize muafiyeti müzakerelerinin başlamasına yeşil ışık yaktı. Brüksel'de toplanan AB Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) vize muafiyeti müzakereleri konusunda AB Komisyonu'na yetki verdi.

2013 - 17. Akdeniz Oyunları, 20-30 Haziran tarihlerinde Mersin ve Adana'da yapıldı.

2015 - 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için 19 Haziran'da evinin bulunduğu Güniz Sokak'taki törenin ardından TBMM'de devlet töreni düzenlendi. Demirel'in naaşı, memleketi İslamköy'deki Çalca Tepesi'nde toprağa verildi.

2016 - Suriye'den gelebilecek olası saldırılara karşı NATO tarafından gönderilen savunma sistemlerinin Kahramanmaraş'a kurulum çalışmalarına başlandı.

2017 - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Kepler Uzay Teleskobu Güneş Sistemi'nin dışında yaşam ihtimali olan Dünya büyüklüğünde 10 yeni gezegen keşfetti.

21 Haziran

1037 - İslam dünyasının önemli bilim adamlarından İbn-i Sina, İran'da hayatını kaybetti.

1633 - Galileo Galilei, engizisyon mahkemesinde dünyanın döndüğüne ilişkin tezini inkara zorlandı.

1908 - Londra'da 200 bin kadın, seçme ve seçilme hakkı için yürüdü.

1934 - Soyadı Kanunu, TBMM'de kabul edildi.

1940 - Mozart'ın "Bastien ile Bastienne" operası, Devlet Operasının yaptığı ilk temsil oldu.

1946 - Rize Çay Fabrikası'nın temeli atıldı.

1980 - "Fahriye Abla" şiiriyle tanınan şair Ahmet Muhip Dranas, 71 yaşında Ankara'da vefat etti.

1985 - Amerikalı, Brezilyalı ve Batı Alman adli tıp bilim adamları, Brezilya'da bulunan iskeletin Nazi doktor Josef Mengele'ye ait olduğunu belirledi.

1987 - Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı Pınarcık köyünde teröristler, 14'ü çocuk olmak üzere 23 kişiyi katletti.

1990 - İran'da meydana gelen depremde 25 bin kişi öldü.

2007 - Türkiye'nin ilk "ot borsası" Sivas'ta açıldı.

2007 - En iyi Amerikan filmi sıralamasında "Yurttaş Kane" birinci oldu.

2010 - Cumhuriyet gazetesi imtiyaz sahibi ve başyazarı İlhan Selçuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

2011 - Birleşmiş Milletler, Ban Ki-mun'u 5 yıllığına ikinci kez Genel Sekreter seçti.

2011 - Rusya'nın kuzeyindeki Petrozavodsk kentinde bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 44 kişi hayatını kaybetti.

2017 - Türkiye'den Gazze'ye 10 bin ton yardım malzemesi taşıyan "Şefkat" gemisi İsrail'in Aşdod Limanı'na ulaştı.

2018 - Dünyanın sıfırdan yapılan ve en büyük havalimanı projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" uçağı yaptı.

22 Haziran

1565 - Denizci Turgut Reis, Malta Adası kuşatması sırasında şehit düştü.

1919 - Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da yaktığı Milli Mücadele meşalesi, "Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı ve yeni bir devletin doğuşunun ilk belgelerinden sayılan" Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasıyla daha gür ışık vermeye başladı: "Vatanın tamamiyeti, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır."

1920 - Kurtuluş Savaşı'nda, toplu Yunan saldırısı başladı.

1926 - Kazım Karabekir Paşa, İzmir Suikastı sanığı olarak tutuklandı.

1936 - "Boğazlar Konferansı" Montreux'de açıldı. Konferansta, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ın sunduğu karar tasarısı temel alındı. Bu tez, Lozan Sözleşmesi'ndeki askerden arınma hükmünün kaldırılması ve Boğazlar Komisyonu'nun lağvedilmesi esasına dayanıyordu.

1937 - Boksör Joe Luis'in şampiyonluğuyla bir siyahi ilk kez ağır sıklet boks şampiyonluğunu kazandı.

1941 - Dünya radyoları, Alman birliklerinin Sovyet sınırını geçtiğini duyurdu.

1941 - Türkiye'nin, Alman-Sovyet savaşı karşısında "tarafsızlık" ilkesini benimsediği açıklandı.

1964 - Başbakan İsmet İnönü, ABD Başkanı Lyndon Johnson ile Kıbrıs sorununu görüştü. İnönü, "Türkiye barışçıdır ancak adalete dayanmayan barış uzun ömürlü olamaz" dedi.

1973 - "Toprak ve Tarım Reformu Kanunu" kabul edildi. Uygulamada yetersiz kalınınca, yasa 1978'de iptal edildi.

1988 - Tanju Çolak, Avrupa gol kralı oldu.

2001- Anayasa Mahkemesi, Fazilet Partisini "Laik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemlerin odağı" olduğu gerekçesiyle üç ret oyuna karşılık sekiz kabul oyuyla kapattı.

2005 - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Nikolaos Dukas'ın davetlisi olarak Atina'ya gitti. Orgeneral Büyükanıt, Yunanistan'ı resmen ziyaret eden ilk Türk Kara Kuvvetleri Komutanı oldu.

2010 - İstanbul Halkalı'da servis aracına yönelik bombalı saldırıda 5 askeri personel ile asker kızı 17 yaşındaki Buse Sarıyağ hayatını kaybetti.

2012 - Genelkurmay Başkanlığınca Malatya/Erhaç Meydanı'ndan kalkan bir askeri uçakla Hatay'ın güneybatısında deniz üzerinde radar ve telsiz temasının kesildiği bildirildi. Başbakan Erdoğan'ın başkanlığındaki güvenlik zirvesinin ardından yapılan yazılı açıklamada, "Uçağımızın Suriye tarafından düşürüldüğü anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı. Uçağın pilotları Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan ve Hava Pilot Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy şehit oldu.

2012 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) finalinde Oklahoma City'yi 121-106 yenerek seride 4-1 öne geçen Miami Heat, 2012 sezonunun şampiyonu oldu.

2016 - Hindistan'ın doğusundaki Bihar, Jharkand ve Madhya Pradeş eyaletlerinde etkili olan muson yağmurları ve fırtına nedeniyle 80 kişi hayatını kaybetti.

2016 - Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) mücadele eden Türkiye, turnuvaya grup aşamasında veda etti. D Grubu'nda yer alan A Milli Takım, grubunu bir galibiyet, 2 yenilgi ve 3 puanla 3. sırada tamamladı. Gruplarını 3. sırada tamamlayan en iyi 4 takım arasına giremeyen Türkiye, tarihinde 4. kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda, ikinci kez grup aşamasında elendi.

2016- Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir camiden "Sakal-ı Şerif" çalındı.

2016 - Eski CHP Milletvekili Yaşar Nuri Öztürk 65 yaşında vefat etti.

2017 - ABD Savunma Bakanı James Mattis, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'a gönderdiği mektupta, terör örgütü YPG'ye verilen malzeme ve teçhizata ilişkin bilgi verdi. Mattis, terör örgütü DEAŞ'ın mağdur edilmesinden sonra silahların geri alınacağını belirtti.

23 Haziran

1691 - II. Sultan Süleyman öldü, yerine II. Ahmet padişah oldu.

1868 - ABD'li mucit Latham C. Sholes, daktilonun patentini aldı.

1939 - Hatay Meclisi, 1939'da yaptığı son toplantıda oy birliğiyle ana vatana katılma kararı aldı.

1941 - İngiltere'ye sipariş edilen denizaltı ve uçak filosunu teslim alacak personeli taşıyan Refah şilebi, Mersin'den İskenderiye'ye giderken bir denizaltı tarafından Mersin açıklarında batırıldı. 168 kişinin öldüğü, 32 kişinin kurtulabildiği olayın ardından TBMM'de soruşturma başlatıldı.

1954 - Kurtuluş Savaşı komutanlarından, eski Genelkurmay başkanlarından Orgeneral Salih Omurtak vefat etti.

1954 - Türkiye ilk kez katıldığı Dünya Futbol Kupası finallerinde Federal Almanya'ya yenilerek elendi.

1954 - İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına seçilen Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan ilk kadın dekan oldu.

1960 - Köy Enstitülerinin kurucusu İsmail Hakkı Tonguç, 63 yaşında öldü.

1983 - Doğru Yol Partisi (DYP) kuruldu.

1996 - Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu öldü.

1996 - HADEP Kongresinde Türk bayrağının indirilerek yerine terör örgütü PKK'yı temsil eden bezin asılması, büyük tepkiyle karşılandı. 25 Haziran'da tüm yurtta "bayrak asma kampanyası" başlatıldı.

1999 - Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın yargılanmasına 15 gün aradan sonra yeniden başlandı. Öcalan, savunmasında "Bugüne kadar yapılanların sorumluluğunu taşıyorum." dedi.

2005 - Meksika'da Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu (EZLN) silahlı mücadeleye son verdi.

2015 - Gazeteci-yazar Cüneyt Arcayürek, 87 yaşında Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2016 - Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde hortum ve fırtına nedeniyle 98 kişi öldü, 200'ü ağır olmak üzere toplam yaralı sayısının 800'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: AA