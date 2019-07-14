Haftanın tarihine bakış

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde gizlice örgütlenmiş Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları, seçilmiş cumhurbaşkanını ortadan kaldırmak, hükümeti devirmek, parlamentoyu, anayasayı ve demokrasiyi ilga etmek amacıyla 15 Temmuz 2016'da kanlı bir darbe girişiminde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda, TSK içerisindeki FETÖ mensubu bir grup subay tarafından başlatılan darbe girişimi, tüm yurtta yaklaşık 21 saatte kontrol altına alındı. 15 Temmuz günü başlayan darbe teşebbüsüne ilişkin faaliyetler, 16 Temmuz Cumartesi günü saat 13.00'te bertaraf edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanarak askeri kalkışmaya tepki gösterdi ve halkı meydanlara davet etti.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde çok sayıda vatandaş darbe girişimini engellemek, milli iradeye sahip çıkmak için sokağa dökülürken FETÖ'cü askerlerin jetlerden attığı bombalar, helikopter ve tanklardan açtığı ateş sonucu 251 kişi şehit, 2 bin 193 kişi de gazi oldu.

FETÖ'cü askerlerce yapılan saldırılarda, TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresi, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı, TÜRKSAT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ağır hasar gördü.

Belli başlı öteki olaylar

15 Temmuz

1099- Haçlılar Kudüs'ü işgal etti.

1683- Osmanlı Ordusunun Viyana taarruzu başladı.

1795- Fransız şair Rougel de Lislie'nin yazıp bestelediği "Marseillaise" Fransa'nın ulusal marşı ilan edildi.

1840- Osmanlı Devleti ile İngiltere, Prusya, Avusturya ve Rusya arasında, "Londra Mukavelesi" imzalandı. Osmanlılar, Mısır'ı veraset, Suriye'yi kaydı hayat şartıyla Mehmet Ali Paşa'ya verdi.

1904- Modern kısa öykünün en önemli ustalarından Rus yazar Anton Çehov öldü.

1908- Fransız biyolog Dr. Alexis Carrel, hayvandan hayvana ilk organ naklini yaptı.

1928- İskoç Dr. Alexander Fleming penisilini buldu.

1932- Kültür ve sanat dergisi "Varlık"ın ilk sayısı çıktı.

1956- Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral Cemil Cahit Toydemir öldü.

1963- Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ile Sendikalar Kanunu kabul edildi.

1968- Bir yıl sonra yeniden İstanbul'a gelen ABD 6. Filosu, üniversite öğrencilerince protesto edildi.

1969- Türk havacılığının kurucularından Vecihi Hürkuş 80 yaşında İstanbul'da öldü.

1974- Kıbrıs'ta Yunan subayların yönetimindeki Ulusal Muhafız Örgütü, Cumhurbaşkanı Makarios'u devirdi ve EOKA-B Lideri Nikos Sampson'u Cumhurbaşkanı ilan etti.

1975- Junko Tabel, Everest'in zirvesine çıkan ilk kadın dağcı oldu.

1980- CHP İstanbul Milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu öldürüldü.

1983- Ermeni terör örgütü ASALA'nın Paris Orly Havaalanı'nda düzenlediği bombalı saldırıda 2'si Türk 6 kişi öldü, 63 kişi yaralandı.

1997- Modacı Gianni Versace evinde ölü bulundu.

2005- Eski Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlerinden gazeteci-yazar Ömer Tarkan vefat etti.

2010- Osmanlı padişahlarından 2. Abdülhamit'in torunu Osman Nami Osmanoğlu, 93 yaşında yaşamını yitirdi.

2015- California Üniversitesi ve Gladstone Kalp ve Damar Hastalıkları Enstitüsü araştırmacıları, yetişkin bir insandan aldıkları deri dokularından elde edilen kök hücrelerinden büyüyen ve atan kalp dokusu elde etti.

2016- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilgili örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 73 şüpheli hakkında hazırladığı "çatı iddianamesi", Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

2016- Türk Silahlı Kuvvetleri içinde gizlice örgütlenmiş Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları, seçilmiş cumhurbaşkanını ortadan kaldırmak, hükümeti devirmek, parlamentoyu, anayasayı ve demokrasiyi ilga etmek amacıyla kanlı bir darbe girişiminde bulundu.

Genelkurmay'da silah sesleri duyuldu ve bir helikopterden dışarıda bulunanların üzerine ateş açıldı. Genelkurmay Başkanlığı Karargahı ve TRT Genel Müdürlüğü bir grup askerce ele geçirildi. Aynı saatlerde İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri bir grup asker tarafından geçişe kapatıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanarak yaptığı açıklamada, "bir kalkışma girişimi"nin olduğunu belirterek, "Bu girişime izin verilmeyecektir. Bunu yapanlar en ağır bedeli ödeyeceklerdir. Askerin içerisinde bir grubun kalkışması söz konusu." dedi.

Güvenlik kaynaklarınca "Askeri kalkışma, ordu içerisindeki FETÖ/PDY mensubu bir grup subay tarafından yapılmaya çalışılmaktadır." açıklaması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanarak askeri kalkışmaya tepki gösterdi ve halkı meydanlara davet etti.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde çok sayıda vatandaş darbe girişimini engellemek, milli iradeye sahip çıkmak için sokağa dökülürken FETÖ'cü askerlerin jetlerden attığı bombalar, helikopter ve tanklardan açtığı ateş sonucu 251 kişi şehit, 2 bin 193 kişi de gazi oldu.

FETÖ'cü askerlerce yapılan saldırılarda, TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresi, TÜRKSAT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ağır hasar gördü. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi'nde patlama meydana geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, darbe girişiminde bulunan bir grup asker tarafından rehin alındı.

Darbe girişimi, tüm yurtta yaklaşık 21 saatte kontrol altına alındı. 15 Temmuz günü başlayan darbe teşebbüsüne ilişkin faaliyetler, 16 Temmuz Cumartesi günü saat 13.00'te bertaraf edildi.

2017- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde 81 ilde vatandaşlar meydanlara akın etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne katılmak üzere İstanbul'da 3 farklı noktada toplanan vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru "Milli Birlik Yürüyüşü"nü başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Şehitler Makamı'nın açılışını gerçekleştirdi.

2017- Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerce kaçırılan Ömer Mazlum ile oğlu Musa'nın cesetleri Hazro ilçesi kırsalında bulundu.

2017- Bilim adamları her gün domates yedirilen erkek farelerde cilt kanseri hücrelerinin gelişiminin yarı yarıya azaldığını keşfetti.

2018- FETÖ'nün darbe girişiminin akamete uğratılmasının 2. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Camisi'nde hatmi şerif merasimine katıldı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya geldi. Erdoğan, daha sonra İstanbul'a geçerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen törene katıldı.

2018- Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yüksek Askeri Şura'nın yapısı yeniden düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı da Yüksek Askeri Şura üyesi oldu.

16 Temmuz

622- Hazreti Muhammed ve beraberindeki ilk Müslümanlar, hicretlerini tamamlayıp Medine'ye vardı. Bu tarih "Hicri Takvim"in başlangıcı kabul edildi.

1683- Viyana'ya taarruz eden Osmanlı ordusu, Avusturya ordusunu mağlup etti. Böylelikle Viyana kuşatması sürdürüldü.

1918- Rus Çarı Nikola ve Romanof hanedanının öteki üyeleri, Bolşevikler tarafından, Urallar'daki Yekaterinburg kasabasında öldürüldü.

1922- Gazi Mustafa Kemal, Anadolu ve Müdafaa-i Hukuk Grubu toplantısında doğal başkan, Ali Fuat (Cebesoy) Paşa da Grup Başkanı oldu. "Misak-ı Milli" temel ilke kabul edildi.

1926- İlk renkli sualtı çekimleri National Geographic dergisinde yayımlandı.

1945- ABD'de Robert Oppenheimer'ın geliştirdiği ilk atom bombası, New Mexico yakınlarında, çölde patlatıldı.

1955- Söke'de meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 23 kişi öldü.

1964- Kurtuluş Savaşı kahramanlarından, eski başbakan Hüseyin Rauf Orbay öldü.

1974- Türkiye, Kıbrıs'taki darbeye karşılık, İngiltere'ye iki garantör devlet olarak adaya müdahale önerdi. Londra'ya giden Başbakan Bülent Ecevit'in, İngiltere Başbakanı Wilson'a yaptığı öneri kabul görmedi. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı.

1975- Atatürk'ün silah arkadaşlarından emekli general Fahri Belen öldü.

1979- Saddam Hüseyin Irak Devlet Başkanı oldu.

1994- "Shoemaker Levy" adlı kuyruklu yıldız Jüpiter'e çarptı, NASA çarpışmayı naklen yayımladı.

1998- 12 Eylül 1980 askeri harekatını gerçekleştirenlerden eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Sedat Celasun, Çanakkale'de kalp krizi sonucu öldü.

2015- Yunanistan Parlamentosu, Avro Bölgesi liderlerinin, 86 milyar avroluk üçüncü kurtarma paketi karşılığında ön şart olarak talep ettiği kapsamlı reform paketi ile ilgili kanun tasarısını kabul etti.

2016- TSK içinde gizlice örgütlenmiş FETÖ mensuplarının darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te basına yaptığı açıklamada, milli iradeyi oluşturan cumhuru meydanlara davet ederek "Türkiye Cumhuriyeti Pensilvanya'dan yönetilecek bir ülke değildir." dedi.

Darbeci teröristler MİT'e helikopterle saldırdı, TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresi, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı bombalandı.

TRT'yi işgal eden darbeci askerler darbe bildirisi okuttu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca bildirinin TSK tarafından yapılmadığı uyarısında bulunuldu, "Korsan bildiridir." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN Türk televizyon kanalının canlı yayınına bağlanarak halkı meydanlara davet etti. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, Türkiye'nin 81 ilinde binlerce vatandaş darbe girişimini engellemek, milli iradeye sahip çıkmak için sokağa çıkıp FETÖ'cü askerlere direndi. Darbeciler silahsız insanların üzerine ateş açtı.

TBMM Genel Kurul Salonu açıldı, milletvekilleri bombalar altında çalışmalarını sürdürdü. Meclis'te grubu bulunan darbe girişimini kınayan ortak bildiriye imza attı.

FETÖ mensubu teröristler suikast düzenlemek üzere Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele baskın düzenleyerek helikopterlerle ateş altına aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, biri koruması 2 polisin şehit edildiği suikast timinin baskınından önce otelden ailesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayarak ile ayrıldı. Darbeci askerler başarısız olduklarını anlayınca bölgeden kaçtı.

Darbe girişimiyle ilgili ilk soruşturma İstanbul'da başlatıldı, darbecilerin görüldükleri yerde tutuklanacakları bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ ile irtibatlı yargı görevlileri ve sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi askerler hakkında gözaltı kararı verildi. Yurt genelindeki darbeci askerler teslim olmaya başladı, rehin alınan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar kurtarıldı. Başbakan Yıldırım saat 12.57'de darbe girişiminin kontrol altına alındığını duyuran açıklamayı yaptı.

2017- 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla Ankara'da 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

2017- Sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı köyünden memleketi Gümüşhane'ye giderken terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak katledilen ve cesedi Tunceli-Pülümür karayolunda bulunan Necmettin Yılmaz'ın cenazesi baba ocağında toprağa verildi.

2018- Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kuruldu.

17 Temmuz

1929- Hükümeti devirme iddiasıyla yargılanan komünistlerin davası sonuçlandı. Dr. Hikmet (Kıvılcımlı), Hüsamettin (Özdoğu) ve Laz İsmail Beyler, 4'er yıl 6'şar ay hapse mahkum edildi. 24 sanık çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

1936- İspanya'da, solcu "Halk Cephesi"nin seçimleri kazanması üzerine Falanj Partisinin hazırladığı askeri ayaklanma patlak verdi. İspanyol Fası'nda, General Francisco Franco önderliğinde başlayan ayaklanma, kısa sürede yarımadaya yayıldı ve iç savaşa dönüştü.

1945- ABD Başkanı Harry Truman, Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill, Almanya'nın Potsdam kasabasında bir araya gelerek II. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın bölüşümünü belirledi.

1955- Dünyanın en ünlü eğlence parkı Disneyland, Kaliforniya'da açıldı. Yaklaşık 30 hektarı kaplayan Disneyland'de, belirli temalara göre düzenlenmiş çeşitli bölümler vardı. Disney Company, 1971'de de Florida'da Disneyworld'u açtı.

1961- Anıtkabir'in mimarlarından Prof. Emin Onat 53 yaşında öldü.

1963- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) kuruldu.

1975- ABD uzay aracı Apollo, Sovyet uzay aracı Soyuz 19 ile kenetlendi. Astronotlar, iki gün boyunca ortak deneyler yaptı.

1992- Slovak Parlamentosu bağımsızlık ilan etti. Çekoslovakya, Çek ve Slovak cumhuriyetleri adlarıyla iki devlet oldu.

2006- "Güzin Abla" olarak bilinen, gazeteci Fatma Güzin Sayar 85 yaşında vefat etti.

2006- Endonezya açıklarında denizin dibinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından gelen tsunami, Java Adası'nda 620 kişinin ölümüne yol açtı.

2010- Fransız aktör Bernard Giraudeau 63 yaşında öldü.

2011- Halk ayaklanması sonucu devrilen eski Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek, felç geçirerek komaya girdi.

2012- CHP'nin 34. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçildi.

2015 - Etiyopyalı Genzebe Dibaba, Uluslararası Atletizm Federasyonu (IAAF) Elmas Lig yarışlarının Monaco ayağında, kadınlar 1500 metrede elde ettiği 3.50.07'lik derecesiyle, Çinli Qu Yunxia'nın 22 yıldır kırılamayan dünya rekorunu geliştirdi ve kariyerinin 4. dünya rekoruna imza attı.

2016- Genelkurmay Karargahı'nda, TSK içerisindeki FETÖ mensubu bir grup subay tarafından başlatılan ve tüm yurtta yaklaşık 21 saatte kontrol altına alınan darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanı Başyaveri Albay Ali Yazıcı gözaltına alındı.

2017- Gaziantep'teki Karkamış Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında üzerinde "gülücük" emojisi bulunan 3 bin 700 yıllık şerbet testisi bulundu.

2018- Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde tarlasını işleyen bir çiftçi, yaklaşık 8 milyon yıllık mamuta ait olduğu değerlendirilen çene kemiği fosili buldu.

18 Temmuz

1904- Rusya-Japonya Savaşı başladı.

1920- Büyük Millet Meclisinde milletvekilleri, Misakımilli üzerine yemin etti.

1925- Adolf Hitler "Kavgam" adlı kitabını yayımladı.

1930- Ankara Etnografya Müzesi halka açıldı.

1932- Türkiye, Milletler Cemiyetine 56. üye olarak girdi.

1932- Ezanın Türkçe okunacağı açıklandı. Uygulamaya kısa süre sonra geçildi.

1955- Almanya'nın geleceğinin görüşüldüğü "Dört Büyükler Konferansı" Cenevre'de başladı.

1965- Yazar Refik Halit Karay 77 yaşında İstanbul'da öldü.

1974- Kıbrıs'ta Türkiye ve Rum kesimlerini ayıran Yeşil Hat'ta hava gerginleşti. TBMM, olağanüstü toplantısında Kıbrıs'ta darbeyle ortaya çıkan durumu görüştü. ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'in özel temsilcisi Joseph Sisco Ankara'ya geldi. Sisco'nun Atina nezdindeki girişimlerinden sonuç alınamayacağı anlaşıldı. Bunun üzerine Türk Deniz Kuvvetlerine ait bir filo, 19 Temmuz'da çıkarma gemileriyle Akdeniz'e açıldı.

1976- Sovyetler Birliği'nin ilk uçak gemisi Kiev, Boğazlar'dan geçti.

1982- Her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün kutlanması amacıyla bir yönetmelik yayımlandı.

1998- İnsanlık ve savaş suçu işleyenlerin yargılanabilmeleri için uluslararası mahkeme kurulmasını öngören sözleşme, Roma'da imzalandı.

2002- Gazeteci yazar Metin Toker Ankara'da öldü.

2004- II. Dünya Savaşı sonunda, tarihte savaş amaçlı kullanılmış ikinci ve son atom bombasını Japonya'nın Nagasaki kentine bırakan Amerikalı pilot Charles W. Sweeney 84 yaşında öldü.

2012- Anayasa Mahkemesi, hekimlerin muayenehane açmasını yasaklayan 650 sayılı KHK'nın, devlet, üniversite hastaneleri, TSK, GATA gibi değişik kurumlarda çalışan hekimlere çalışma yasakları getiren maddelerini "Yetki Kanunu kapsamına girmediğinden" iptal etti.

2012- Suriye'nin başkenti Şam'da Ulusal Güvenlik Kuruluna yönelik düzenlenen intihar saldırısında Devlet Başkanı Beşşar Esed'in özel temsilcisi Hasan Türkmani, Savunma Bakanı Davud Racha ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Asıf Şevket öldü. Saldırıyı, Özgür Suriye Ordusu üstlendi.

2015- Japonya Grand Prix'sinde Ekim 2014'te geçirdiği kazadan sonra komaya giren Formula 1 pilotu Jules Bianchi, 25 yaşında hayatını kaybetti.

2016- Başbakanlık Genelgesi ile tüm kamu çalışanlarının ikinci bir emre kadar yıllık izinleri kaldırıldı.

2016- FETÖ'nün darbe girişiminin ardından gözaltına alınan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklamasını talep ettiği eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün de arasında bulunduğu 26 şüpheli, sulh ceza hakimliklerindeki sorguları sonucunda tutuklandı.

Ayrıca FETÖ'nün darbe girişimine yönelik operasyonda gözaltına alınan Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim, İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Ömer Faruk Harmancık ve Kara Pilot Kurmay Yarbay Murat Karakuş'un da aralarında bulunduğu 19 kişi Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. İçişleri Bakanlığınca merkez ve taşra teşkilatında 8 bin 777 personel görevden uzaklaştırıldı.

2017- 28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan yargılandığı davada, dönemin DYP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, "mağdur-tanık" sıfatıyla dinlendi.

2017- Almanya'da Katolik Kilisesi'nin tanınmış tarihi korolarından Regensburger Domspatzen'da papaz ve öğretmenlerin en az 547 çocuğa yıllarca cinsel tacizde bulunduğu ve şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

2018- UNESCO'nun 10 yıl önce "Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı" seçtiği 85 yaşındaki saz ustası Hayri Dev, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2018- Türkiye, tütün kullanımıyla mücadele kapsamında 2009'dan bu yana hayata geçirdiği uygulamalar nedeniyle, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "tütün kontrolü alanında lider ülke" ilan edildi.

2018- SOLOTÜRK ekibi, İngiltere'de RIAT 2018 Airshow'da "En İyi Solo Jet Gösteri Uçuşu" ödülüne layık görüldü.

19 Temmuz

1670- Şarap içilmesi yasaklanan İstanbul'da bütün meyhaneler yıktırıldı.

1929- İtalyan ressam Fausto Zonaro 75 yaşında San Remo'da öldü.

1933- Denizli Çivril'deki 5,7 büyüklüğündeki depremde 20 kişi can verdi.

1948- Gizli oy, açık sayım sistemini getiren yeni Seçim Kanunu kabul edildi.

1954- Elvis Presley, ilk albümü "That's All Right Mama"yı çıkardı.

1966- Besteci Suphi Ziya Özbekkan öldü.

1974- İspanya'da Franco, sağlık gerekçesiyle yönetimi Kral Juan Carlos'a devretti.

1979- Sandinistalar, Nikaragua'da Managua'ya girdi.

1980- 12 Mart dönemi Başbakanı Nihat Erim, İstanbul'da öldürüldü.

1987- Mehmet Terzi, San Francisco Maratonu'nu kazandı.

1990- "Karun Hazinesi"nin Türkiye'ye iadesi için açılan davada, New York Federal Mahkemesi Türkiye lehine karar verdi. Metropolitan Museum of Art yetkililerinin 363 parçalık hazineyi Türkiye'ye iade etmek istemesi üzerine anlaşmaya varıldı ve hazine Ekim 1993'te Ankara'ya getirildi.

1993- İstanbul Su ve Kanalizasyon İşletmesi Genel Müdürü Ergun Göknel, yolsuzluk iddiasıyla görevden alındı.

1998- 1980'lerin ünlü bankerlerinden Yalçın Doğan, Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda öldü.

2002- Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, Cumhuriyetçi Demokrasi Partisini (CDP) kurdu.

2009- Kapsamı genişletilen sigara yasağı yürürlüğe girdi.

2010- Uçaklardaki "kara kutu"nun mucidi Avustralyalı David Warren, 85 yaşında öldü.

2010- İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, "Balyoz Eylem Planı" iddianamesini kabul etti. Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Emekli Orgeneral İbrahim Fırtına ve Emekli Oramiral Özden Örnek de şüpheliler arasında yer aldı.

2016- ABD Başkanı Barack Obama, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'de demokratik şekilde seçilmiş hükümeti şiddet kullanarak yıkmayı hedefleyen darbe girişimini kınadıklarını ve Türkiye'de demokrasiyi desteklediklerini ifade etti. Obama görüşmede, darbe girişimini soruşturmakta olan Türk makamlarıyla her türlü iş birliğine hazır olduklarını Erdoğan'a iletti.

2016- Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Yaklaşık 50 dakika süren görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Yıldırım ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi ve yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrası iki lider, ortak açıklama yaptı.

2016- YÖK, bütün devlet ve vakıf üniversitelerindeki toplam bin 577 dekanın istifasını istedi.

2016- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), darbe girişiminde bulunan FETÖ ile iltisaklı, ilişkili ve destek içinde olduğu belirlenen tüm radyo ve televizyon kuruluşlarının bütün yayın hak ve lisanslarını oy birliğiyle iptal etti.

2017- Sanatçı Harun Kolçak, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti.

2018- İsrail Meclisi, tartışmalara neden olan "Yahudi ulus devlet" yasasını kabul etti.

20 Temmuz

1402- Yıldırım Bayezid'in komutasındaki Osmanlı ordusu, Ankara Meydan Muharebesi'nde Timur'un ordularına yenildi.

1922- Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutanlığı süresiz uzatıldı. (Bu dördüncü ve son uzatma oldu.)

1936- Boğazlar'ın Türkiye egemenliğine geçişini sağlayan Montreux Boğazlar Antlaşması imzalandı.

1947- Tiyatro sanatçısı yazar Burhanettin Tepsi 65 yaşında öldü.

1948- Mareşal Fevzi Çakmak'ın fahri başkanlığını yaptığı Millet Partisi kuruldu.

1948- Rock şarkıcısı Carlos Santana doğdu.

1951- Ürdün Kralı Abdullah, Kudüs'te öldürüldü.

1959- Oyun yazarı Müsahipzade Celal 91 yaşında öldü.

1965- AP'nin yeni amblemi "Kırat" oldu.

1967- Ressam Fikret Mualla 64 yaşında Paris'te öldü.

1972- Kuruluş yasası 4 Temmuz 1972'de çıkarılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığı kuruldu.

1973- Çinli dövüş sanatları ustası ve sinema oyuncusu Bruce Lee öldü.

1974- "Kıbrıs Barış Harekatı" başladı. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hava, deniz ve kara birlikleri, Kıbrıs'a indirme ve çıkarma yaptı, belirli hedeflere doğru ilerledi. Girne'den Lefkoşa'ya kadar uzanan yolu tamamen kontrol altına aldı. Rum ulusal muhafızlarının Lefkoşa'daki üsleri bombalandı. Türk birlikleri Yeşil Hat'a dayandı.

1975- Ege Ordusu kuruldu ve komutanlığına Orgeneral Turgut Sunalp getirildi.

1976- Kıbrıs Barış Harekatı'nın 2. yıl dönümü, Kıbrıs Türk Federe Devleti'nde "Barış ve Özgürlük Bayramı" olarak kutlandı.

1997- Avrupa Birliğinin Rum kesimiyle tam üyelik görüşmelerine karşılık Türkiye ile KKTC arasında ortak savunma doktrini oluşturulacağı yönünde ortak deklarasyon yayımlandı.

2001- Türk atlet Ebru Kavaklıoğlu, atletizmde Grand Prix'in Monaco ayağında bayanlar 5000 metrede ikinci olarak bu yarışmada ilk üçe giren ilk Türk sporcusu oldu.

2005- Londra'daki bombalı saldırılarda ölen Gamze Günoral İstanbul'da toprağa verildi.

2007- Arnavutluk'ta, iktidardaki Demokratik Parti Başkan Yardımcısı ve Demokratik Parti Parlamento Grup Başkanı Bamir Topi cumhurbaşkanı seçildi.

2007- Satürn'ün 60. uydusu keşfedildi.

2009- "Ergenekon" soruşturması kapsamında hazırlanan ikinci iddianameyle haklarında dava açılan emekli orgeneraller Şener Eruygur ile Hurşit Tolon'un da aralarında bulunduğu 56 sanığın yargılanmasına başlandı.

2012- ABD'nin Colorado eyaletinde "Batman" filminin galasında silahlı bir saldırganın seyircilerin üzerine ateş açması sonucu 12 kişi öldü, 58 kişi yaralandı.

2012- İstanbul'da koşulan at yarışlarında jokey Halis Karataş, 7 koşuyu da kazanarak tarihe geçti. Karataş, her koşuda farklı atlarla yarıştı.

2015- Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Kobani'ye yardım götürecek grubun belediyeye ait kültür merkezi bahçesinde toplandığı sırada patlama meydana geldi. Türkiye gündemini değiştiren patlamada çoğu genç 34 kişi hayatını kaybetti, 104 kişi yaralandı.

2016- Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminde bulunan terör örgütünün tüm unsurlarıyla ve süratle bertaraf edilebilmesi için anayasanın 120. maddesi uyarınca 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi.

2016- Milli Savunma Bakanlığınca askeri yargıda görevli tüm askeri hakimler hakkında soruşturma başlatıldı, bu kapsamda 262 askeri hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı.

2017- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine ve Başkanlığına Prof. Dr. Yekta Saraç'ı yeniden seçti.

2017- Türk sinemasında "Şoför Nebahat" karakteriyle ünlenen Sezer Sezin 88 yaşında İstanbul'da vefat etti.

21 Temmuz

1899- ABD'li yazar Ernest Hemingway doğdu.

1940- Litvanya, Letonya ve Estonya, Sovyetler Birliği'ne katılma kararı aldı.

1946- Türkiye'de ilk çok partili seçim yapıldı.

1969- Apollo 11 uzay aracı, dört gün sonra Ay'a ulaştı. Neil Armstrong, TSİ 04.56'da Ay'a ayak basan ilk insan oldu.

1974- Türk jet uçakları Yunan gemisinin Baf'a personel ve malzeme götürdüğünü belirleyerek, dönmeleri için ihtarda bulundu. Yunan gemileri deniz ve havadan yapılan ihtara uymayarak, Türk donanmasına ateş etti. Kocatepe Muhribi, yanlışlıkla Türk uçaklarınca batırıldı.

1982- Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Kemalettin Demirer'e suikast girişiminde bulunuldu. Saldırganlardan biri yaralı ele geçirildi.

1992- Tiyatro ve sinema sanatçısı Yavuzer Çetinkaya 44 yaşında öldü.

1996- Grekoromende Hamza Yerlikaya, Atlanta Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı.

1999- MİT, terör örgütü PKK'nın üçüncü adamı olarak bilinen Cevat Soysal'ı 18 Temmuz'da Moldova'da yakaladıktan sonra Türkiye'ye getirdi.

2000- Çeşme'deki Dünya Lazer Radyal Gençler Şampiyonası'nda Güray Zümbül, altın madalya kazanarak Türkiye'ye bu daldaki ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.

2005- Yönetmen, müzik yapımcısı, besteci Hulki Saner 84 yaşında vefat etti.

2008- Savaş suçlusu Sırp lider Radovan Karadziç, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sahte kimlikle yakalandı. BM'nin Uluslararası Yugoslavya Ağır Ceza Mahkemesine teslim edilen Karadziç hakkında, başta soykırım olmak üzere 11 ayrı dava bulunuyor.

2011- Milli Eğitim Bakanlığı, okul kantinlerinde gazlı kolalı içecekler ve cips satışını yasakladı.

2013- Belçika'da babası 2. Albert'in tahtı kendisine devrettiği Prens Philippe, parlamentoda krallık yemini ederek ülkenin 7. kralı oldu.

2015- Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika (BRICS) tarafından ortaklaşa kurulan Yeni Kalkınma Bankası (NPD), Şanghay'da resmi olarak faaliyete geçti.

2016- Bakanlar Kurulunca, Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) tavsiyesi üzerine demokrasi, hukuk, özgürlükleri koruma ve güçlendirme amacıyla 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) kararı alındı.

2016- FETÖ'nün darbe girişimine tepki göstermek amacıyla meydanlara çıkan vatandaşlar "demokrasi nöbeti"ni sürdürdü.

2017- HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın "devamsızlık" nedeniyle milletvekilliği oy çokluğuyla düşürüldü.

2017- Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer görevinden istifa etti.

Kaynak: AA