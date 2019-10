Haftanın tarihine bakış

Nüfus yoğunluğu itibarıyla bugün ülkenin ikinci büyük kenti haline gelen Ankara , 13 Ekim 1923'te TBMM'de kabul edilen tek maddelik yasayla Türkiye 'nin başkenti oldu.Lozan Barış Antlaşması'nın TBMM tarafından onaylanmasından sonra İstanbul, 23 Eylül 1923'ten itibaren tahliye edilmeye başlandı. İstanbul'un işgal kuvvetlerince boşaltılması 6 Ekim 1923'te tamamlandı. Bunun ardından hükümet merkezi sorunu ortaya çıktı.İsmet İnönü, arkadaşıyla Ankara'nın "başşehir" olmasını öngören tek maddelik kanun teklifini 9 Ekim 1923'te Meclise verdi.Teklif 13 Ekim 1923 günü Meclis Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildi. Ankara'nın başkent olarak belirlenmesi cumhuriyetin ilanı için de bir adım oldu.Belli başlı öteki olaylar7 Ekim1571- İnebahtı Deniz Savaşı kaybedildi.1849- Şair ve öykü yazarı Edgar Allan Poe 40 yaşında öldü.1936- Osmanlı Devleti'nin son sadrazamı Tevfik Paşa İstanbul'da vefat etti.1960- Ordu Foto Film Merkezince hazırlanan "Düşükler Yassıada'da" filmi basına gösterildi.1966- Koç grubunca üretilen ilk Türk otomobiline "Anadol" adı verildi. "Anadol" marka otomobiller 19 Aralık'ta satışa sunuldu.1985- Besteci, piyanist ve orkestra yöneticisi Cemal Reşit Rey 81 yaşında öldü.1985- Filistinli eylemciler, Achille Lauro gemisini kaçırdı.1987- TİP ve TKP birleşti, yeni kurulan TBKP'nin Onursal Başkanı Behice Boran oldu.1993- Ünlü pop yıldızı Madonna, İstanbul İnönü Stadı'nda yaklaşık 50 bin kişiye konser verdi.2004- Tiyatro sanatçısı İsmet Ay vefat etti.2006- Muhalif Rus gazeteci Anna Politkovskaya, Moskova'da kurşunlanarak öldürüldü.2007- Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki bir askeri time teröristlerce düzenlenen saldırıda biri astsubay 13 asker şehit oldu.2010- Cerrah Prof. Dr. Tarık Minkari, İstanbul'da vefat etti.2012- Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 13 ayaktan oluşan Dünya Supersport Şampiyonası'nı ilk sırada tamamlayarak şampiyon oldu.2013- Pakistan Yüksek Mahkemesi, yaklaşık 6 aydır ev hapsinde tutulan eski Devlet Başkanı Pervez Müşerref'in kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.2015- Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülen üç kişi arasında Türk bilim adamı Aziz Sancar da yer aldı. Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi İsveçli Thomas Lindahl, Amerikalı Paul Modrich ve Türk Aziz Sancar, ödüle "hücrelerin hasar gören DNA'yı nasıl onardığını ve genetik bilgiyi nasıl koruma altına aldığını" ortaya çıkardıkları için layık görüldü.2016- ABD ordusunun, 2003'te Irak'ı işgali sırasında yaptığı hava saldırılarında sivil hedeflere karşı seyreltilmiş uranyum silahları kullandığını ortaya koyan belgeler bulundu.2016- Norveç Nobel Komitesi Barış Ödülü'nü ülkesindeki 50 yıllık iç savaşı sona erdirmek için çaba harcayan Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'a verdi.8 Ekim415- 20 Haziran 404'te yanan Ayasofya yeniden inşa edildi.1908- İlk sendika ve grev yasağı getirildi, "Tatili Eşgal" yasası ile grevler ve sendikalar yasaklandı.1912- Balkan Savaşı başladı.1917- Sovyetler Birliği'nde, Lenin'in göreve getirdiği Aleksandra Kollantai, dünyanın ilk kadın bakanı oldu.1925- Yahudi ve Ermeni ruhani başkanları, Lozan Antlaşması'nın "Azınlıkların Korunması" ile ilgili hükümlerinin tanıdığı haklardan vazgeçerek, Türk toplumu içinde Türk yasalarıyla yaşamak istediklerini açıkladı.1933- "D Grubu" sanatçıları ilk sergilerini açtı.1951- Birinci Akdeniz Oyunları sona erdi. Türkiye serbest güreşte sekiz sıklette altın madalya alarak takım halinde şampiyon oldu.1958- Pakistan'da Eyüp Han darbeyle iktidarı ele geçirdi.1970- Nobel Edebiyat Ödülü, Aleksander Soljenitsin'e verildi.2010- Nobel Barış Ödülü, Çin'de cezaevinde tutulan muhalif politikacı Liu Şiaobo'nun oldu.2013- İngiltere, iki yıl önce büyükelçiliğini kapattığı İran'a maslahatgüzar atamaya karar verdi.2013- Mısır Bakanlar Kurulu, Müslüman Kardeşler (İhvan) Derneğini, ülkedeki sivil toplum kuruluşu listesinden çıkardı.2013- Demokratikleşme paketiyle alınan kararların bir kısmı, ilgili yönetmeliklerin değiştirilmesiyle hayata geçti. Kamuda başörtüsü yasağı, ortaöğretimde "öğrenci andı" kalktı.2015- Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi, Belaruslu kadın yazar Svetlana Aleksiyeviç oldu. İsveç Kraliyet Bilim Akademisi, düzenlediği basın toplantısında, 67 yaşındaki Aleksiyeviç'in "çağın acıları ve cesaretini anıtlaştıran çok sesli eserleriyle" Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldüğünü açıkladı.2015- Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Sırrı Elitaş, 71 yaşında hayata veda etti.2016- ABD'li oyuncu, model ve pop şarkıcısı Lindsay Lohan, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Suriyeli sığınmacıların kaldığı konteyner kenti ziyaret etti.2017- ABD, Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarında göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldı. Bunun üzerine Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de ABD'deki tüm misyonlarında ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemlerini askıya aldı.2017- Avrupa Ralli Şampiyonası'nda Murat Bostancı-Onur Vatansever, Buğra Banaz-Burak Erdener ve Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı'dan oluşan Castrol Ford Team Türkiye ekibi takımlar klasmanını 153 puanla zirvede tamamlayarak Türkiye'ye rallide takımlardaki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.9 Ekim1690- Belgrad yeniden Osmanlı egemenliğine girdi.1855- Isaac Singer, dikiş makinesi motorunun patentini aldı.1937- Nazilli Basma Fabrikası, Atatürk'ün de katıldığı törenle açıldı.1944- Anıtkabir'in temeli Başbakan Şükrü Saracoğlu tarafından atıldı.1944- İngiltere, Çin, ABD ve Sovyetler Birliği, "Birleşmiş Milletler"in kurulacağını açıkladı.1953- Amerikalı kadın yüzücü Florance Chadwick, Çanakkale Boğazı'nın Nara Burnu ile Eceabat arasını 1 saat 50 dakikada yüzdü.1960- Yassıada'daki sanıklarla ilgili fotoğraflar basına gösterildi.1967- Arjantinli gerilla lideri, Küba Devrimi önderlerinden Ernesto Che Guevara 39 yaşında Bolivya'da öldürüldü.1971- Deniz Gezmiş ve on yedi arkadaşı idama mahkum edildi.1983- Milli Güvenlik Kurulu yetkilerini düzenleyen yasa çıktı. 1961'den beri yürürlükteki Kurulun yapısı "danışma" ile sınırlı olmaktan çıkarıldı.1988- Kültür Bakanlığı, 36 sanatçıyı "devlet sanatçısı" ilan etti. Yaşar Kemal, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Hüseyin Gezer, Füreya Koral, Zühtü Müritoğlu ve Lütfi Ömer Akad bu unvanı reddetti.1989- Yazar Yusuf Atılgan 68 yaşında öldü.2004- Türk Hava Kurumu tarafından Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen "3. Türkiye Hava Oyunları"nda 433,5 metrekare ile bugüne kadar gökyüzünde açılan en büyük bayrakla atlayış yapan THK paraşütçüsü Hakan Zengin, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.2006- Güney Kore Dışişleri Bakanı Ban Ki-mun, görev süresi 1 Ocak 2007'de dolan Ganalı Kofi Annan'ın yerine BM Genel Sekreterliğine seçildi.2006- Kuzey Kore, tarihinde ilk kez nükleer denemede bulunduğunu dünyaya ilan etti. Deneme dünyanın tepkisini çekti, BM Güvenlik Konseyi 14 Ekim'de ekonomik ve ticari yaptırım kararı aldı.2011- Türkiye'nin ilk kadın matematik profesörü, İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Selma Soysal 87 yaşında vefat etti.2013- Bangladeş'te muhalefet partisinin önemli isimlerinden 83 yaşındaki Abdul Alim, insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.2013- Türkiye'nin en genç ikinci profesörü unvanını 27 yaşında alan Prof. Nurettin Uzunoğlu, İstanbul'da vefat etti. Uzunoğlu, görme engelliler için Braille alfabesi ile yazılmış dünyanın ilk ve tek İngilizce Kur'an-ı Kerim mealine imza atmıştı.2015 - Norveç Nobel Komitesi, Barış Ödülü'nü 2011'deki Yasemin Devrimi'nin ardından Tunus'ta çoğulcu demokrasinin kurulmasına katkıda bulunan Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü'ne verdi.2015- Futbolda şike davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanığın "şike" ve "örgüt" suçundan beraatine karar verdi.2016- Şemdinli'de Durak Karakolu'nun olduğu bölgeye bölücü terör örgütü PKK mensubu teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 10 asker ve 8 vatandaş şehit oldu.2016- AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu, evinde teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.2016- Teröre karşı tepkilerini göstermek için Van'da bir araya gelen 16 ilden Kürt, Türk ve Arap 181 aşiret temsilcisi ortak bildiri yayımladı. Bildiride, ülkenin büyümesini, güçlenmesini hazmedemeyen güçlerin, birlik ve beraberliğe zarar vermeyi hedeflediğine vurgu yapıldı.2017- Nobel Ekonomi Ödülü, "davranışsal iktisat teorisine katkılarından dolayı" Amerikalı iktisatçı Richard H. Thaler'a verildi.2017- Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası'nın final maçında İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.2018- Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Belçika sorumlularından kadın terörist Devlet Aslan, Batman'da düzenlenen operasyonla yakalandı.10 Ekim680- Hazreti Muhammed'in torunu İmam Hüseyin, Kerbela'da şehit edildi.1813- İtalyan besteci Gueseppe Verdi doğdu.1865- John Hyatts bilardo topunun patentini aldı.1903- Kadın hakları mücadelesinin dünyadaki ilk öncülerinden Emmeline Pankhurst, İngiltere'de kadınların kurtuluşu mücadelesini yürütmek üzere "Toplumsal ve Siyasal Kadın Birliği"ni kurdu.1911- Çin'de Sun Yat-San liderliğindeki devrimciler, Manchu hanedanını yıktı.1977- Tarihçi İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 89 yaşında öldü.1985- Ünlü yönetmen Orson Welles, Los Angeles'ta 70 yaşında kalp krizinden öldü.1993- Andreas Papandreu, 74 yaşında Yunanistan Başbakanı seçildi.1995- Türk sinemasında 115 filmde rol alan "babacan" rollerin oyuncusu Kadir Savun yaşamını yitirdi.1995- Garry Kasparov, bir ay süren satranç turnuvasında rakibi Viswanathan Anand'ı yendi.2004- ANKA Haber Ajansının Onursal Başkanı, gazeteci yazar Müşerref Hekimoğlu 83 yaşında vefat etti.2007- Karadeniz ile Baltık Denizi'ni bağlayan petrol boru hattı anlaşması Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Polonya ve Litvanya'nın bakanları tarafından imzalandı.2008- Finlandiya'nın eski Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari, BM temsilcisi olarak Kosova gibi dünyanın önemli sorunlarında gösterdiği olağanüstü başarılarından ötürü Nobel Barış Ödülü'nü aldı.2009- Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi ve iki ülke arasındaki sınır kapısının açılmasına dair protokol, iki ülkenin dışişleri bakanları Ahmet Davutoğlu ve Eduard Nalbantyan tarafından İsviçre'nin Zürih kentinde imzalandı.2012- Moskova-Şam seferini yapan Suriye'ye ait yolcu uçağı, kargosunda sivil havacılık kurallarına aykırı bazı malzemeler taşıdığı bilgisiyle Türk jetlerince Esenboğa Havalimanı'na indirildi. Yolcular tahliye edilerek uçakta arama yapıldı. Arama sonrası uçak Ankara'dan ayrıldı.2013- Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, Corona virüsü Mers-CoV nedeniyle 124 kişinin öldüğünü açıkladı.2015 - Ankara Sıhhiye Meydanı'nda yapılacağı duyurulan "Emek, Barış Demokrasi Mitingi" için çeşitli illerden gelen vatandaşların sabah saatlerinde Ankara Garı önünde toplanması sırasında, iki canlı bomba üç saniye arayla kendini patlattı. Bombalı saldırı sonucunda 102 sivil hayatını kaybetti, 391 kişi yaralandı.2016- Rusya doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak "Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi" için hükümetler arası anlaşma imzalandı.2016- AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert, iş yerine PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.2017- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ve Arıcılar Camisi'nin işgal edilmesine ilişkin davada kararını açıklayan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu 7 sanıktan 5'inin ağırlaştırılmış müebbet ve 200'er yıl hapis, 2 sanığın da müebbet ve 166'şar yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.2018- Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması olayıyla bağlantılandırılan ve Suudi Arabistan'dan geldikleri belirlenen 15 kişiden 8'inin kimlik bilgilerine ulaşıldı.11 Ekim1689- Rus Çarı Büyük Petro öldü.1811- İlk buharlı feribot "Juliana", New York-New Jersey arasındaki seferlerine başladı.1868- Thomas Edison ilk icadı elektrikli ses makinesi (fonograf) için patent aldı.1881- David Houston, kameralar için rulo filmin patentini kaydettirdi.1922- TBMM Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında Mudanya Mütarekesi imzalandı.1924- TBMM yeni binasına taşındı, Cumhuriyet Bayramı'nın ilk kutlama töreni burada yapıldı.1926- Kıyafet Kanunu kabul edildi.1929- Yavuz savaş gemisinin onarımı bitti. Gemi, Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edildi.1939- Einstein, ABD Başkanı Roosevelt'e, atom bombası konusuna dikkatini çekmek için yazdığı ünlü mektubunu kaleme aldı.1948- BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Ulusal Komisyonu kuruldu.1963- Fransız şarkıcı Edith Piaf ve Fransız yazar ve ozan Jean Cocteau öldü.1968- Apollo 7, ilk görevini astronotlar Wally Schirra, Donn Fulton Eisele ve R. Walter Cunningham ile başarıyla gerçekleştirdi.1972- Milli Selamet Partisi (MSP) kuruldu.1976- Çin'de, aralarında Mao Zedong'un eşi Çiang Çing'in de bulunduğu dört politbüro üyesi darbe yapmayı planladıkları gerekçesiyle tutuklandı.1977- Deniz bilimcisi Kaptan Cousteau, ünlü teknesi Calypso ile İstanbul'a geldi.1979- Gazeteci Abdi İpekçi cinayeti zanlısı Mehmet Ali Ağca'nın yargılanmasına başlandı.1980- Yönetmen Ali Özgentürk'ün "Hazal" filmi, 29. Uluslararası Mannheim Film Festivali'nde üç ödül aldı.1980- Uzay istasyonu Salyut 6'da 185 gün kalarak rekor kıran Sovyet kozmonotlar dünyaya döndü.1981- Erden Kıral'ın yönettiği "Bereketli Topraklar Üzerinde" filmi, Avrupa Film Festivali'nde birinci oldu.1984- Avrupa Parlamentosu, Türkiye-Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma Parlamento Komisyonunun yeniden kurulmasına karar verdi, fiili çalışmayı askıya aldı.1984- "Challenger" ile uzaya çıkan astronot Kathy Sullivan, uzayda yürüyen ilk Amerikalı kadın oldu.1987- 12 Eylül'de kapatılan Türkiye İşçi Partisinin son genel başkanı sosyolog Behice Boran, 77 yaşında vefat etti.1999- "Yılanların Öcü", "Onuncu Köy" ve "Amerikan Sargısı"nın yazarı Fakir Baykurt Almanya'da hayatını kaybetti.2005- Ünlü şair ve yazar Attila İlhan, yaşama veda etti.2009- Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Halit Refiğ vefat etti.2011- Ukrayna'daki Turuncu Devrim'in simge ismi ve eski Başbakanı Yulya Timoşenko, ülkesini Rusya ile yaptığı gaz anlaşmasında zarara uğrattığı gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.2013- Makedonya'nın başkenti Üsküp'e bağlı Çayır Belediyesinde Türkçe resmi dil olarak kabul edildi.2016- Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde dini, kültürel ve siyasi baskı uygulandığını savunduğu için "bölücülük" suçlamasıyla müebbet hapisle cezalandırılan Uygur Türkü ekonomist İlham Tohti'ye, İsviçre'de insan hakları ödülü verildi.2018- Fener Rum Patrikhanesi'nde üç gün devam eden istişare toplantısının ardından, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma yolundaki talebinin kabulünü kararlaştırdı.12 Ekim1492- Cenovalı denizci Kristof Kolomb, karaya ayak bastı. Buraya "Aziz Kurtarıcı" anlamına gelen "San Salvador" adını verdi.1579- Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa, bir Boşnak tarafından sarayında öldürüldü.1926- "Lotus" davasına ait Türk-Fransız karar anlaşmazlığı, Cenevre Uluslararası Mahkemesine götürüldü.1935- Ünlü İtalyan tenor Luciano Pavarotti doğdu.1956- "Otuz Beş Yaş"ın şairi Cahit Sıtkı Tarancı, tedavi gördüğü Viyana'da 46 yaşında öldü.1958- Başbakan Adnan Menderes yurttaşlardan "Vatan Cephesi" kurmalarını istedi.1964- James Bond'un yaratıcısı İngiliz yazar Ian Fleming hayatını kaybetti.1984- IRA, Margaret Thatcher'in kaldığı otele bomba attı. Thatcher kurtuldu, 5 kişi öldü.1987- Türkiye Cumhuriyeti'nin altıncı Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, 84 yaşında vefat etti.1991- Sovyetler Birliği Başkanı Gorbaçov ile diğer cumhuriyet liderlerinin bir araya geldiği Devlet Konseyi toplantısında, "KGB"nin lağvedilmesi" kararı alındı.2001- Orkestra şefi Hikmet Şimşek, 77 yaşında vefat etti.2004- İslami Cemiyet ve Cemaatleri Birliğinin yöneticisi Metin Kaplan, gözaltına alındığı Almanya'dan özel uçakla Türkiye'ye getirildi. 13 Ekim'de tutuklanan Kaplan, Bayrampaşa Cezaevine konuldu.2006- Fransa Ulusal Meclisinin sözde Ermeni soykırımının inkarının suç sayılmasına ilişkin yasa teklifini kabul etmesi tepkilere neden oldu.2007- Nobel Barış Ödülü, küresel ısınmaya karşı mücadelesiyle son dönemde öne çıkan eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore ve BM Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'ne (IPCC) verildi.2008- Gazeteci, spiker, radyo televizyon alanındaki ilk devlet sanatçısı Nedret Selçuker, İstanbul'da yaşamını yitirdi.2011- 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında,"Geç Gelen Altın Portakallar" ödül töreni yapıldı ve 1980 askeri darbesi nedeniyle yapılamayan 1980 yılı festivalinin ödülleri dağıtıldı. "En İyi Film" ödülüne "Sürü" filmi, "En İyi Yönetmen" ödülüne Zeki Ökten, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne Tarık Akan ile Aytaç Arman, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne Güngör Bayrak ve Melike Demirağ layık görüldü.2012- Nobel Barış Ödülü'ne Avrupa Birliği layık görüldü.2015 - Usta oyuncu, komedyen Levent Kırca, 67 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.2015 - Nobel Ekonomi Ödülü'ne İngiliz iktisatçı Angus Deaton layık görüldü.2016- Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, tedavi gördüğü Acıbadem Maslak Hastanesi'nde 70 yaşında hayatını kaybetti.2017- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversiteye giriş sınavının yeni adının Yükseköğretim Kurumları Sınavı olduğunu bildirerek, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı, dil sınavı hariç haziran ayının bir hafta sonu cumartesi günü yapılacak iki oturumlu bir sınavla gerçekleşecek." dedi.2017- ABD, UNESCO'dan, örgütün "İsrail karşıtı tutumunu" gerekçe göstererek çekilme kararı aldı.2017- Astana Süreci kapsamında, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, gözlem noktalarını teşkil faaliyetlerine başladı.13 Ekim1911- İtalyanlar Derne'yi işgal etti.1914- Garrett Morgan gaz maskesini icat etti ve patentini aldı.1921- TBMM Hükümeti ile Kafkas Cumhuriyetleri (Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan) arasında Kars Antlaşması imzalandı.1923- TBMM'de, Ankara'nın hükümet merkezi olması kararlaştırıldı.1955- Suna Kan, "Viotti Keman Yarışması"nda birinci oldu. Yarışma, ünlü İtalyan kemancı Giovanni Battista Viotti adına düzenlenmişti.1968- Avustralya'ya ilk Türk işçi kafilesi hareket etti.1973- "Halikarnas Balıkçısı" Cevat Şakir Kabaağaçlı, 87 yaşında öldü.1983- 12 Eylül 1980'den sonra oluşturulan Danışma Meclisinin görevi sona erdi.1986- Tiyatro sanatçısı Kamran Yüce, 60 yaşında trafik kazasında öldü.1994- Mali Polis, Halil Bezmen'e ait trilyonlarca lira değerindeki antika, tarihi eser ve tabloyu, ABD'ye kaçırılmak üzereyken ele geçirdi.1995- Prag'daki Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda, 82 kiloda Hamza Yerlikaya Dünya Şampiyonu oldu.1995- İngiliz fizikçi Joseph Rotblat ve içinde bulunduğu anti nükleer grup, Nobel Barış Ödülü'nü aldı.1996- Radikal gazetesi yayın hayatına başladı.1999- Gazeteci, sinema ve tiyatro yazarı Mahmut Tali Öngören öldü.2005- Barış Harekatı öncesi yıllarda Kıbrıs'ta beş yıl gizli Türk Mukavemet Teşkilatını yöneten "Bozkurt" kod adlı emekli Tuğgeneral Kenan Çoygun, 81 yaşında Ankara'da yaşamını yitirdi.2006- Anayasa değişikliğiyle milletvekili seçilme yaşı 25'e indirildi.2012- Türkiye'den KKTC'ye yıllık 75 milyon metreküp içme ve sulama suyu taşıyacak KKTC Su Temin Projesi'nin su geçişi ve kara yapılarının temeli, Mersin'in Anamur ilçesinde atıldı.2013- FIVB Kadınlar Dünya Kulüplerarası Voleybol Şampiyonası final maçında Vakıfbank, Brezilya'nın Unilever Volei takımını 3-0 yenerek, kupanın sahibi oldu.2013- Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletindeki köprüde yaşanan izdiham nedeniyle 109 kişi hayatını kaybetti.2015- Filistin devletinin bayrağı, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde de göndere çekildi.2016- Körfez İşbirliği Konseyi, FETÖ'yü terör örgütü olarak niteleyerek, Türkiye'nin örgütle mücadelesini desteklediğini bildirdi.2016- İsveç Kraliyet Akademisi Bob Dylan'ın "Amerikan müziğinde yeni şiirsel anlatım yarattığı için" Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldüğünü açıkladı.