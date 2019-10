Haftanın tarihine bakış

Cumhuriyet, 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) "Yaşasın" nidalarıyla kabul edildi.İlk toplantısını 23 Nisan 1920'de yapan TBMM'nin kabul ettiği 1921 Anayasasının "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" olan birinci maddesi, açıkça belirtilmese de "Cumhuriyet" rejiminin habercisiydi. Ancak "Cumhuriyeti kabul etmek", 16 Nisan 1923'te görevini tamamlayan Birinci Meclise değil, 11 Ağustos 1923'te toplanan İkinci Meclise nasip olacaktı.İkinci Meclis, Başkanlığa Mustafa Kemal Paşa'yı, ikinci başkanlığa Ali Fuat (Cebesoy) Paşa'yı seçti; başbakanlığa Ali Fethi (Okyar) getirildi. Mecliste oluşan muhalif grubun eleştirilerinin yoğunlaşması üzerine Mustafa Kemal başkanlığında 25 Ekim'de toplanan Bakanlar Kurulu, istifa etmeyi ve yeni hükümette hiçbir görev almamayı benimsedi.Bakanların istifaları 27 Ekim'de Meclis'te okundu. Meclis, yeni Bakanlar Kurulu için oluşturulan listeler üzerinde anlaşma sağlayamadı. Uzun süredir "Cumhuriyet" düşüncesini içinde barındıran Mustafa Kemal, bu siyasi bunalım üzerine zamanın geldiğine karar verdi. Yakın çalışma arkadaşlarını, 28 Ekim akşamı Çankaya'da yemeğe çağıran Mustafa Kemal, onlara "Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" dedi.Mustafa Kemal ve yemekten sonra kalmasını istediği İsmet (İnönü) Paşa, cumhuriyetin ilanına ilişkin anayasa değişikliği üzerinde çalıştı.Halk Fırkası, 29 Ekim'de yaptığı toplantıda, Mustafa Kemal'i hükümet bunalımını çözmekle görevlendirdi. Mustafa Kemal de cumhuriyetin ilanına yönelik anayasa değişikliği önergesini açıkladı.Halk Fırkası, Meclis Grubu'nda ve sonra TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasanın 1, 2, 10, 11, ve 12'nci maddelerinin değiştirilmesinin kabul edilmesiyle "Cumhuriyet" resmen ilan edildi. "Yaşasın Cumhuriyet!" nidaları, TBMM Genel Kurulu'nun duvarlarında yankılandı.Belli başlı öteki olaylar:28 Ekim1886- Özgürlük Anıtı, Fransızların armağanı olarak New York'ta dikildi.1923- Mustafa Kemal Paşa, Çankaya Köşkü'nde verdiği akşam yemeğinde, "Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" dedi.1927- Türkiye'de ilk nüfus sayımı yapıldı. Nüfusun 13 milyon 648 bin 270 kişi olduğu açıklandı.1937- Başbakan İsmet İnönü, Ankara'da paraşüt kulesinin açılışını yaptı.1938- Ankara Radyosu hizmete girdi.1962- Küba Füze Krizi: Sovyetler Birliği lideri Nikita Kruşçev, Küba'daki füze üslerini kaldıracaklarını açıkladı.1977- Karikatürcü ve çizgi roman çizeri Ratip Tahir Burak 73 yaşında İstanbul 'da öldü.1993- Hakkari, Üzümlü Jandarma Sınır Bölüğü'ne saldıran teröristlerden 57'si öldürüldü. Çatışmada 10 er şehit oldu.1998- Esenboğa Havalimanı, tarihinde ilk kez aynı gün 13 cumhurbaşkanı ağırladı. Yabancı ülke cumhurbaşkanları, Cumhuriyetin 75'inci Yılı törenleri için başkente geldi.2012- Myanmar yönetimi, Birleşmiş Milletler'e, ülkenin batısında Bangladeş sınırındaki Arakan (Rakhine) eyaletindeki şiddet olayları nedeniyle çoğu Müslüman 22 binden fazla kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı bilgisini verdi.2013- Tiyatro ve sinema sanatçısı Tomris Oğuzalp, 80 yaşında İstanbul'da vefat etti.2013- Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, müzik alanında Ahmet Kaya'ya verildi.2015- İçişleri Bakanlığı, Terörle Mücadele Kanunu Kapsamına Giren Suçların Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik kapsamında, aranan teröristlerin isimlerinin yer aldığı bir internet sitesi hazırladı."www.terorarananlar.pol.tr" adresinde "Aranan Terörist" başlığıyla yayınlanan listede, teröristlerin isimleri, kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri kategorilere ayrıldı. Fetullah Gülen, Cemil Bayık, Murat Karayılan, İlhami Balı ve Duran Kalkan kırmızı kategoride bulundu.2016- Milli Savunma Bakanlığı kararıyla FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 195 personelin orduyla ilişiği kesildi.29 Ekim1863- İsviçreli Henri Dumant, Kızılhaç'ı kurdu.1911- Ünlü Amerikalı gazeteci Joseph Pulitzer, Güney Carolina'da öldü.1923- Cumhuriyet ilan edildi. Mustafa Kemal Paşa Cumhurbaşkanı seçildi.1924- Milletler Cemiyeti Konseyinde, Türk-Irak sınırı, Musul'u Irak'ta bırakacak biçimde saptandı.1927- Irak'ta yapılan kazılarda, Ur kenti yakınlarında 5 bin yıl öncesine ait olduğu belirlenen bir molekül takımı bulundu.1930- Ankara'daki Cumhuriyet Bayramı törenlerine Yunanistan Başbakanı Venizelos da katıldı.1933- Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, coşkuyla kutlanan Cumhuriyetin 10'uncu Yılı'nda ünlü Nutuk'u okudu.1954- Dr. Hikmet Kıvılcımlı Vatan Partisi'ni kurdu.1961- İlk Türk yapımı otomobil "Devrim", Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e armağan edildi. "Devrim"in deneme sürüşü, yetersiz benzin konulması yüzünden başarısızlıkla sonuçlandı.1987- Cumhuriyetin 64'üncü yılında yerli yapım F-16 uçağı uçtu.1992- Türkiye ile Irak'ın kuzeyi arasında stratejik öneme sahip Sinhat Boğazı, TSK'nin eline geçti. Çatışmalarda 90 terörist öldürüldü.1992- Kazakistan ve Türkmenistan, ilk büyükelçiliklerini Ankara'da açtı.1998- ABD'li astronot John Gleen 36 yıl aradan sonra 77 yaşında, Discovery mekiğiyle yeniden uzaya gitti.2006- Brezilya'da solcu Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, seçimlerin ikinci turunda yeniden başkan seçildi.2007- Dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A-380, İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi.2008- "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri"ne edebiyat dalında yazar Yaşar Kemal, mimari dalında Turgut Cansever ve müzik dalında ise Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça layık görüldü.2013- Asya ile Avrupa arasında, denizin altından kesintisiz demiryolu ulaşımını sağlayacak, dünyanın alanındaki önemli projelerinden Marmaray, törenle açıldı.2013- Suudi Arabistan, hacca gelen Kürt hacılar için ilk defa Kürtçe Kur'an-ı Kerim meali hazırladı.2013- Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, 29 Ekim'den önce askeri hizmet kanunu çerçevesinde işlenen suçları kapsayan genel af ilan etti.2015- Tüberküloz, Dünya Sağlık Örgütü tarafından artık AIDS hastalığının yanı sıra dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalıklarından biri ilan edildi.2018- İstanbul'un üçüncü havalimanının ilk fazının uçuşlara açılması dolayısıyla düzenlenen tören, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.30 Ekim1757- Sultan III. Mustafa tahta çıktı.1873- Teodor Kasap tarafından çıkarılan mizah gazetesi "Hayal" yayımlanmaya başlandı.1905- Aspirin ilk kez satışa sunuldu.1918- 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti ile galip devletler arasında Mondros Mütarekesi imzalandı.1918- Çekoslovakya'da cumhuriyet ilan edildi.1923- Mustafa Kemal Paşa, Başbakanlığa İsmet (İnönü) Paşa'yı atadı.1937- Ankara Gar binası törenle açıldı.1956- İngiltere ve Fransa, İsrail ve Mısır'a Süveyş Kanalı'nı 12 saat içinde terk etmelerini bildirdi.1973- Boğaziçi Köprüsü, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından açıldı.1974- Boksör Muhammed Ali yeniden ağır sıklet şampiyonu oldu.1980- Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanlığından istifa etti.1983- Erzurum ve Kars'ta meydana gelen depremde bin 330 kişi öldü, 534 kişi yaralandı.1984- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Mürted'de uçak fabrikasının (TAI) temelini attı.1993- Eski Türk Dil Kurumu Genel Yazmanı Ömer Asım Aksoy, 95 yaşında öldü.2011- Kırgızistan'da Almazbek Atambayev cumhurbaşkanı seçildi.2013- Nevşehir Üniversitesinin adını "Nevşehir Hacı Bektaş Veli", Siirt'in Aydınlar ilçesinin adını "Tillo" olarak değiştiren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.2015 - Karaciğer yetmezliği nedeniyle İstanbul'da tedavi gören eski dünya kıtalararası ağır sıklet boks şampiyonu Sinan Şamil Sam, yaşamını yitirdi.2016- Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP'li Meclis Üyesi Fırat Anlı tutuklandı.2016- Saadet Partisi 6'ncı Olağan Kongresi'nde, 891 delegenin 871'inin oyunu alan Temel Karamollaoğlu genel başkan seçildi.2018- Başkentin ilk, Türkiye'nin ikinci alışveriş merkezi olan ve kulesi ile Ankara'nın sembolü haline gelen Atakule'nin yenilenmesinin ardından açılışı gerçekleştirildi.31 Ekim1517- Martin Luther, Protestanlığı ilan etti.1661- Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa öldü.1831- Takvim-i Vekayi yayına başladı.1919- Sütçü İmam, Kahramanmaraş'ta Fransız işgalcilere ilk kurşunu attı.1922- Mussolini İtalya Başbakanı oldu.1952- ABD, ilk hidrojen bombası denemesini Marshall Adaları'nda yaptı.1963- Askeri Yargıtay, Talat Aydemir, Fethi Gürcan, Osman Deniz ve Erol Dinçer'in idamını onayladı.1963- 50'nci kez milli formayı giyen Fenerbahçeli futbolcu Lefter Küçükandonyadis'e şeref madalyası verildi.1967- Kıbrıs Türklerinin, Rum çetelerinin saldırılarına maruz kaldığı günlerde, Rauf Denktaş gizlice adaya girdi.1984- Hindistan Başbakanı İndira Gandhi, Sih muhafız tarafından öldürüldü.1989- Turgut Özal, TBMM'de yapılan oylamada Türkiye'nin Sekizinci Cumhurbaşkanı seçildi.1992- Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki terör üssü Haftanin kampını ele geçirdi.1992- Vatikan, dünyanın güneşin çevresinde döndüğünü söyleyen Galileo'nun haklılığını teslim etti.1993- İtalyan yönetmen Federico Fellini öldü.1993- Türkiye'de modern edebiyat eleştirisinin öncülerinden olarak anılan yazar Berna Moran, 72 yaşında hayatını kaybetti.1997- Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, 18 Kasım 1992 tarihli belge yerine kaim olmak üzere, yeniden düzenlenen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi uygun bulundu.2007- YSK, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini öngören Anayasa değişikliği teklifine ilişkin 21 Ekim'de yapılan halk oylamasının resmi sonuçlarını açıkladı. Buna göre 28 milyon 819 bin 319 kişi oy kullandı ve bu oylardan 28 milyon 167 bin 661'i geçerli sayıldı. Halk oylamasında 19 milyon 422 bin 714 seçmen "evet" (yüzde 68,95), 8 milyon 744 bin 947 seçmen ise "hayır" oyu (yüzde 31,05) kullandı.2007- İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün oğlu, eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Erdal İnönü, 81 yaşında ABD'de tedavi gördüğü hastanede vefat etti.2011- UNESCO Genel Konferansı'nda, Filistin'in üyelik başvurusu kabul edildi. ABD, bu karar üzerine UNESCO'ya verdiği mali desteği kesti.2013- AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Kahramanmaraş Milletvekili Sevde Beyazıt Kaçar, Denizli Milletvekili Nurcan Dalbudak ve Mardin Milletvekili Gönül Bekin Şahkulubey, TBMM Genel Kurulu çalışmalarına başörtülü olarak katıldı.2013- Kamerun'un kuzeyinde patlak veren sıtma salgınında yaklaşık 800 kişi öldü, 12 binden fazla kişi ağır hastalandı.2015- Ege Denizi'ne açılan, çoğu Afganistan uyruklu kaçakları taşıyan 3 şişme bot, Midilli Adası açıklarında olumsuz hava koşulları nedeniyle battı, 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.2015- Romanya'nın başkenti Bükreş'te gece kulübünde çıkan yangında 61 kişi hayatını kaybetti.2015- Sina Yarımadası'nda Rusya'ya ait yolcu uçağının düşmesi sonucu 224 kişi öldü. Şarm El Şeyh-St. Petersburg seferini gerçekleştiren uçakta 17'si çocuk 217 yolcu ve 7 mürettebat bulunuyordu. DEAŞ'a biat ettiğini duyuran Sina Vilayeti, uçağın kendilerince düşürüldüğünü ileri sürdü.2016- 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına bastırılan hatıra para, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'a takdim edildi.2016- İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İyad Medeni görevinden istifa etti.2018- İstanbul Havalimanı'ndan ilk yurt dışı tarifeli seferi KKTC'ye gerçekleştirildi.1 Kasım1604- William Shakespeare'in trajedisi "Othello"nun ilk gösterimi Londra Whitehall Palace'da yapıldı.1922- Saltanat ve halifelik makamları birbirinden ayrıldı ve saltanat kaldırıldı.1927- Mustafa Kemal Paşa ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi.1928- Yeni Türk harfleri kabul edildi.1929- Ankara'da "Anadolu Halk Bilgisi Derneği" kuruldu. Derneğin 124 sayı çıkan "Halk Bilgisi Haberleri" adlı dergisi de yayımlanmaya başlandı.1934- Ankara Kızılay'da Güven Anıtı açıldı.1936- Ankara Devlet Konservatuvarı öğretime başladı.1951- Cezayir Ulusal Özgürlük Cephesi, Fransa'ya karşı gerilla savaşı başlattı.1954- Cezayir bağımsızlığını kazandı.1958- Şair Yahya Kemal Beyatlı, 74 yaşında İstanbul'da öldü.1959- Cumhuriyet döneminin ilk Türk kadın tiyatro sanatçısı olan Halide Pişkin, 53 yaşında İstanbul'da öldü.1962- Sovyetler Birliği, Mars'a ilk roketi fırlattı.1993- Cumhuriyet tarihinin ilk din şurası toplandı.1995- Eski Yugoslavya devletleri ile Bosna Barış Görüşmeleri başladı.1998- İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 14'üncü Toplantısı İstanbul'da başladı.2001- Çin'in Ukrayna'dan satın aldığı yüzer kütle Varyag, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Varyag, 2 Kasım'da da Çanakkale Boğazı'ndan Ege'ye çıktı.2006- Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve aşağılamaktan" yargılandığı davada beraat etti.2007- Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası atan B-29 uçağının komutanı ve pilotu Paul Tibbets, 92 yaşında öldü.2010- Numan Kurtulmuş'un genel başkanlığındaki Halkın Sesi Partisi (HAS Parti) kuruldu.2011- İstanbul'daki KCK operasyonu kapsamında gözaltına alınan Prof. Dr. Büşra Ersanlı ile Belge Yayınları yetkilisi Ragıp Zarakolu'nun da aralarında bulunduğu 44 kişi tutuklandı.2011- Çernobil'deki nükleer patlamanın çayda radyasyona yol açmadığını göstermek için kamera önünde çay içen dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral, İstanbul'da 84 yaşında vefat etti.2012- Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi ve Özel Kalem Müdürü Ahmed Kahtan, ikinci kez gıyabında idam cezasına çarptırıldı.2013- Sanatçı Ajda Pekkan'a, Fransa'da "Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres" sanat ve edebiyat şövalyelik nişanı verildi.2015- Milletvekili seçimi gerçekleştirildi. AK Parti, 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimi'nde birinci olarak, üst üste girdiği 5 genel seçimden de birinci çıkma başarısını gösterdi, 317 milletvekili çıkararak tek başına hükümet kurma çoğunluğunu elde etti. Üç dönem kuralına takıldığı için 7 Haziran seçiminde aday gösterilmeyen 70 AK Partili'den 23'ü, 1 Kasım Genel Seçimi'nde milletvekili oldu. Meclis'te CHP 134, HDP 59, MHP 40 sandalye kazandı.2015- Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliğinde yapılan Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporcular, 16 madalya kazandı. Milli Takım, şampiyonayı 3 altın, 6 gümüş ve 7 bronz madalyayla tamamladı.2016- Gültan Kışanak'ın, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 30 Ekim'de sevk edildiği mahkemece tutuklanmasının ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ankara'nın Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla görevlendirildi.2 Kasım1870- İstanbul'da ilk mizah dergisi Diyojen'in birinci sayısı yayımlandı.1914- Rusya, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.1918- Enver, Talat ve Cemal Paşalar, beraberindekilerle bir Alman gemisi ile yurttan ayrıldı.1934- İçişleri Bakanı Şükrü (Kaya) Bey'in genelgesiyle radyo programlarından alaturka musiki kaldırıldı.1936- İngiltere'de BBC, düzenli TV yayınına başladı.1950- İrlandalı eleştirmen ve Nobel ödüllü yazar George Bernard Shaw, 94 yaşında öldü.1964- Suudi Arabistan Kralı Suud tahttan indirildi, yerine Prens Faysal getirildi.1970- Salvador Allende, Şili Devlet Başkanı oldu.1990- Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos göreve başladı.1996- Tiyatro ve sinema sanatçısı Duygu Ankara, 46 yaşında öldü.2004- Anayasa Mahkemesi, 11 yıl aradan sonra Yüce Divan sıfatıyla eski Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanları Cumhur Ersümer ile Zeki Çakan'ı yargılamaya başladı.2004- Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Zayid Bin Sultan El Nahayan öldü, yerine oğlu Şeyh Halifa Bin Zayid El Nahayan geçti.2005- Türk radyo ve televizyonculuğunun önemli isimlerinden Altan Aşar, 64 yaşında İzmir'de öldü.2012 - İsrail, 24 yıllık sır perdesini aralayarak Filistin lideri Yaser Arafat'ın yardımcısı Halil El Vezir'i 1988'de Tunus'taki bir baskın sırasında öldürdüğünü kabul etti.2015- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Kasım Milletvekili Genel Seçim sonucuna ilişkin, "Ülkemize en doğudan en batıya, en kuzeyden en güneye sahip olmadığımız sürece üzerimizde çok büyük oyunlar oynandığını görüyorsunuz. Her zaman 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' dedim. Bu dört başlık, bizim için adeta olmazsa olmazdır. Yani bizim bu dört başlığı çok zenginleştirmemiz, güçlendirmemiz ve üzerimizde oynanan oyunlara da buna sahiplenerek cevap vermemiz lazım." değerlendirmesini yaptı.2016- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturmada, Kaynak Kağıt AŞ'nin eski Genel Müdürü Kemal Batmaz'ın, darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143'üncü Filo'dan Adil Öksüz ile yönettiği tespit edildi. Darbe girişiminin hemen ardından şüpheli bulunarak tutuklandığı ortaya çıkan Batmaz'ın, Öksüz ile 11 Temmuz'da ABD'ye gittiği belirlendi.2016- Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kardeşi, eski bakanlardan Korkut Özal, İstanbul'daki evinde, solunum ve dolaşım yetmezliği nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti.2016- Ünlü tiyatro sanatçısı Gönül Ülkü Özcan, İstanbul Silivri'deki evinde 85 yaşında hayata veda etti.2016- Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'a, "terör örgütü propagandası" suçundan verilen 10 aylık hapis cezasını onadı.2016- Çin'de kömür madeninde meydana gelen patlamada 33 kişi öldü.3 Kasım1493- Kristof Kolomb, ikinci seyahatinde Karayip Adaları'nı keşfetti.1507- Leonardo da Vinci'ye Lisa Gherardini'nin (Mona Lisa) tablosunu yapma işi verildi. Lisa del Giocondo'nun kocası, eşinin üç dişinin çekilmesi ve yerlerine takma diş takılmasının ardından da Vinci'ye "Mona Lisa" tablosunu ısmarladı.1839- "Gülhane Hattı Hümayunu"nun açıklanmasıyla Tanzimat devri başladı.1888- Londra'da Karındeşen Jack, son kurbanını öldürdü. 2002 yılında cinayet romanları yazarı Patricia Cornwell, araştırmaları sonucu Karındeşen Jack'in, İngiliz empresyonist ressam Walter Richard Sickert (1860-1942) olduğunu iddia etti.1912- Tamamı metalden yapılmış ilk uçak, Fransa'da, pilotlar Ponche ve Prinard tarafından uçuruldu.1918- İngilizler Musul'u işgal etti.1921- New York'ta süt taşıyıcıları greve gitti ve binlerce galon süt, New York caddelerine döküldü.1936- Ankara'da Çubuk Barajı açıldı.1957- Sovyetler Birliği, ikinci yapay uydu Sputnik II'yi yörüngesine fırlattı. Bu uyduda, uzaya giden ilk hayvan olan Laika adlı köpek de bulunuyordu.1969- Fenerbahçe'nin ve milli takımın unutulmaz kaptanı Zeki Rıza Sporel öldü.1971- Tarihi Tepebaşı Tiyatrosu, yangın sonucu harap oldu.1983- Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin temeli atıldı.1991- İsrail ve Filistin yetkilileri arasındaki ilk yüz yüze görüşmeler Madrid'de başladı.1992- Illionis'te Demokrat Carol Moseley-Braun, ABD Senatosuna seçilen ilk siyah kadın oldu.1996- Susurluk'taki trafik kazasında eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ ile üç kişi öldü, DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak yaralandı. Ölenlerden birinin "Mehmet Özbay" sahte kimlikli Abdullah Çatlı olduğu saptandı.2013- Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletindeki Sinabung Yanardağı, volkanik kül püskürtmeye başladı.2013- Fenerbahçe Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel kurulunda Aziz Yıldırım, yeniden başkanlığa seçildi.2016- Türkiye'de yürütülen soruşturmalar nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Cumhuriyet gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a, Almanya tarafından geçici pasaport verildiği öğrenildi.